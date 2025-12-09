A Machu Picchu con amor: tres cusqueños destacados comparten sus mejores recuerdos de la ciudad inca

Pocos lugares en el mundo tienen la capacidad de dejarte sin aliento. Así es Machu Picchu. El verdadero amor a primera vista.

Esta misma arquitectura construida piedra sobre piedra es la muestra de la ciencia incaica en su máximo esplendor, la misma que conversa con su religiosidad, sus bosques nubosos y la soberbia de situarse en las alturas para estar cerca de las estrellas. Este escenario ha sido apreciado por el mundo. Millones de visitantes así lo confirman. Sin embargo, en los últimos años, una serie de eventos alrededor del turismo vienen generando incertidumbre y descontento.

En la ciudadela de Machu Picchu existen más de 190 puntos turísticos, entre complejos arqueológicos, plazas, templos, fuentes de agua, monumentos y residencias. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Hoy queremos recordar a nuestro Santuario Histórico - Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, Patrimonio Mundial de la Unesco, y una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, con toda su potencia desde la voz —y el corazón— de los cusqueños, como el destacado escritor Luis Nieto Degregori. En su vida, Machu Picchu siempre ha sido una presencia constante, así como en la vida de todos los cusqueños. La ‘llaqta’ (ciudad o pueblo) probablemente le ha dado uno de los privilegios más grandes y del que muy pocas personas se pueden jactar en nuestros días. Cuando tenía ocho años (hoy tiene setenta), Nieto tuvo la oportunidad de pasar varios días en la ciudadela, algo imposible en la actualidad. Su padre, el poeta Luis Nieto, era amigo del director del Museo de Sitio de Machu Picchu, el arqueólogo Chávez Ballón, quien le permitió jugar ahí y recorrerla de día y de noche.

El explorador estadounidense Hiram Bingham, quien en 1911 encontró cubierta por el bosque a la ciudadela de Machu Picchu. Él la mostró al mundo. / AFP PHOTO

“Fuimos a quedarnos varios días en el museo y pudimos visitar Machu Picchu cuando no había nadie. Esas impresiones se han quedado grabadas para siempre en mi recuerdo. Ver Machu Picchu bañado por la luz de la luna, con jirones de neblina sobre los restos arqueológicos, es algo que nunca voy a olvidar”, nos dice el escritor. “Ahora la prioridad es gestionar el flujo de turistas y hacerlo sin que se perjudique el patrimonio. Además, hace falta organizar de una manera totalmente distinta la llegada a Machu Picchu. Hay varios cuellos de botella que son los que están generando el caos que se vive actualmente”. Para él, los recorridos no solo deben enfocarse en la ‘llaqta’, sino crear opciones para los distintos perfiles de turistas que llegan cada uno con expectativas propias. “Todo eso está por organizarse, así se impedirá la aglomeración enorme en la ciudadela. Pero nada de eso se puede hacer si no se construyen los centros de visitantes, uno desde el ingreso actual y un nuevo acceso por San Miguel, cerca de la estación de ferrocarril que está en Hidroeléctrica”, propone por su experiencia el autor cusqueño.

Alejandro Miró Quesada Garland en el Intihuatana, como parte de los recorridos del Plan Perú, organizado por El Comercio en la década de 1960. / EL COMERCIO

***

Como arqueóloga e historiadora, a Claudia Núñez le gustaría poder nombrar muchos más sitios que la conmuevan tanto como lo hace Machu Picchu; sin embargo, encontrarse frente a esta arquitectura no tiene comparación. Cada visita —ha ido en cuatro ocasiones— fue profunda y distinta, como cuando se lee un libro favorito en varias etapas de la vida. “En Machu Picchu ves ese sello inca que hace de la obra una sola con el paisaje. Pablo Neruda tiene un verso que lo sintetiza perfecto: ‘Piedra en la piedra, el hombre, dónde estuvo?’”. Con esta referencia a “Alturas de Machu Picchu”, la historiadora busca explicar cómo una ciudad parece nacer de la montaña.

Su última visita a Machu Picchu la hizo embarazada de ocho meses y subió como en un peregrinaje para ofrendar su hijo al Apu en busca de su protección. Pero fue en su ingreso a Machu Picchu por el Camino Inca —la entrada natural a la ciudadela desde las alturas— cuando entendió el espíritu con el que fue construida. “Neruda no se equivocó: a Machu Picchu hay que entrar por las alturas. Solo así cobra sentido”.

El mágico ingreso por el Camino Inca. Desde las alturas, llegar a la ‘llaqta’ es una experiencia muy diferente a la tradicional. / enrique cuneo

****

Generaciones de peruanos han vivido la tradición del viaje de promoción a Machu Picchu. Es así de importante para nosotros. Y es también como uno de los primeros viajes organizados en familia. Este fue el caso de Diana Samanez, fundadora de la picantería Cusqueñísima. Durante toda su vida había escuchado de Machu Picchu, pero a los 16 años recién pudo conocer la ciudadela. “Sabía que era una noticia mundial, pero me parecía muy normal este tipo de centros arqueológicos, lo sentíamos nuestro. Por ejemplo, yo visitaba Sacsahuamán en mi día a día, era normal. Sin embargo, cuando conocí Machu Picchu recuerdo que quedé maravillada por esa gran construcción, no podía creerlo”.

Diana pisó Machu Picchu un año antes de que fuera declarada una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno (2007). En esos años, pudo caminar libremente, sin restricciones, y hasta abrazó una de las piedras más grandes. Hace poco, volvió con su hijo mayor y su perspectiva fue diferente. “Comprendí por qué la gente que nos visitaba sentía tanta emoción, una conexión. Como cusqueña, siempre me ha llenado de orgullo la emoción de la gente al hablar de Machu Picchu; sin embargo, en los últimos años, siento que se ha alejado al cusqueño de su identidad, como pasó con la comida. Si el turista comía pizza y hamburguesas, eso era lo que cocinaban; y así se comenzó a perder nuestra identidad”, sostiene Samanez.

La cusqueña Diana Samanez junto a su esposo José Luján trabajan por recuperar la tradición de la picantería cusqueña desde Cusqueñísima. / JULIO REAÑO

Hacia Machu Picchu -Para comprar el boleto a la ‘llaqta’ se debe ingresar a la web https://tuboleto.cultura.pe/llaqta_machupicchu. Si compras en la boletería de la DDC-Cusco, en Machupicchu Pueblo, de manera presencial, puedes ver la disponibilidad en este enlace: https://tuboleto.cultura.pe/cusco/1000boletos. -Se están tomando acciones. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura y el Sernanp suscribieron el 17 de noviembre un convenio de colaboración interinstitucional para impulsar un nuevo estudio de capacidad de carga y límite de cambio aceptable en el Santuario Histórico de Machu Picchu. -Los visitantes cuentan con tres modalidades definidas para llegar a la ‘llaqta’: la vía férrea tradicional, la ruta alternativa terrestre (acceso amazónico) y la experiencia de trekking ancestral (Sernanp). -El libro “Machupicchu: el camino a su sostenibilidad” del Instituto Peruano de Economía (IPE) junto con el Instituto Cusqueño de Economía (Incuse) se presentó recientemente con propuestas para reordenar este destino turístico.

Santuario de naturaleza

“Una de las especies más representativas que tenemos es el oso andino [oso de anteojos], el único oso del Perú. En sus 37 mil hectáreas, bajo monitoreo, censo y un sistema de cámaras trampa, hemos identificado 57 osos independientes; es decir, que tienen más de un año y se han podido separar de su mamá”, relata José Carlos Nieto Navarrete, presidente ejecutivo del Sernanp, sobre el emblemático osito andino (también llamado ukuku) que se hizo popular en el mundo por la historia de Paddington. Verlo como se lo vio durante la cuarentena, paseando entre los bloques de piedra inca o en cualquier parte del santuario, es símbolo de bienestar del parque.

El oso de anteojos, el gallito de las rocas y las orquídeas son las especies naturales más emblemáticas del santuario histórico. / Archivo Sernanp

Nieto Navarrete también destaca las 423 especies de orquídeas y 447 especies de aves registradas para Machu Picchu, de las cuales 20 son endémicas. Es un espacio natural con mucha riqueza y una oportunidad científica: se redescubrió la rata chinchilla arbórea de Machu Picchu (‘Cuscomys oblativus’), una especie que se creía extinta desde 1916 y que fue captada nuevamente en fotos casi 100 años después.

“Si bien se trata de una visita más referida al ámbito cultural, no se está mirando esta oportunidad de diversificación tan grande que tiene Machu Picchu, bendecido por la naturaleza, que puede ser parte de una solución a los problemas que se están generando”, complementa el funcionario. Desde el Sernanp se promueve la ruta del Camino Inca, y se ha planteado la estrategia de observación de aves y orquídeas.

Porque Machu Picchu va más allá de recorrer únicamente la ‘llaqta’: son sus montañas, sus redes de caminos, sus apus y su misticismo. Hay que reencontrarnos con todo el escenario. A veces, las crisis nos hacen ver en los problemas nuevas posibilidades. //