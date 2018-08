Como tiene que ser, en los libros está la verdad: la Biblia, la Constitución, la obra completa de Mario Vargas Llosa. En este caso, un antiguo catálogo del 2016 en el que Madonna, Reina del Pop en casette, VHS, DVD y BluRay, hizo una promesa para su fundación benéfica Raising Malawi -"Creciendo Malawi", la traducción más certera al español-:



Visitar la montaña de siete colores del Cusco.



LA HISTORIA

Si Marilyn Monroe inventó la sensualidad, Madonna escribió las condiciones mínimas para usarla, de mañana y de noche. De hecho, más allá del lunar que decora sus labios, las fotos que resumen la irreverencia o los looks que marcaron una época, las dos siempre estuvieron a la vanguardia de todo. Marilyn cuando se hizo inmortal y Madonna cuando se ve cada vez más joven. Ambas, los cabellos dorados más fotografiados de la historia, hacían noticia hasta cuando no lo eran.



Carlos Vera es uno de los activistas más importantes del Grupo Madonna, muy probablemente, la comunidad de fans de la diva del pop más importante del Perú. No la quieren, la adoran. Y no la siguen, la persiguen. "Me costó años encontrar el único single que Madonna editó en español", dice Carlos mientras lo enseña una mañana de invierno, con la emoción de quien acaba de regresar de un safari por la selva. Está esperando el cumpleaños de la Reina del Pop como quien aguarda apagarle las velitas a alguien de su propia familia. Pero es este postulado, publicado en su página oficial de Facebook, el que mejor resume por qué la quieren como la quieren a Madonna Louise Veronica Ciccone.

"Ahora lucha contra la discriminación por edad, contra el veto impuesto por las radios a las cantantes mayores, y en el camino no ha olvidado sus viejas batallas: defensa de la comunidad LGBT, igualdad de género, respeto, racismo, etc. Ella ama abrir caminos. Es como si sintiera que es su deber".

¿Por qué es importante el catálogo 2016 de una subasta organizada por la fundación "Raising Malawi" y qué vínculo tiene con una posible visita de Madonna al Perú de incógnito? Esta es la versión de Carlos Vera. "La historia empieza en el 2016. Ella tiene un organización benéfica como todos sabemos y en este catálogo mostraba a los invitados lo que podía subastar. Dentro de éste podemos ver un paquete de acompañamiento para visitar la montaña de siete colores del Cusco. Según el documento, el plazo para el viaje se cumplía en el 2018. Por eso que creemos que Madonna va a venir al Perú a cumplir este compromiso: aquella vez consiguió recaudar 8 millones de dólares".

Según publicó la revista "Vanity Fair" en diciembre del 2016 la subasta realizada en Miami también incluyó un viaje a Malawi acompañado de Madonna, fotografías de su matrimonio con Sean Penn, imágenes inéditas de la Reina del pop desnuda, una semana en la mansión de Leonardo DiCaprio en Palm Springs, entre otras excentricidades.

El título del apartado se llama "Rainbow Mountain Adventure" y empieza con la promesa de una aventura inolvidable de siete días para quien adquiera el paquete y viaje al lado de Johan Ernest Wilson -fotógrafo y documentalista sueco- y ella misma. Quienes han visitado la montaña de los siete colores en el Cusco podrán confirmar que las fotos del catálogo no tienen photoshop.

Madonna ha cumplido 60 años y nunca pudo pisar el Jorge Chávez. Los fans, que se reparten por miles en el Perú, conservan este catálogo con la esperanza de que, más que un libro en quien nadie cree, sea la gran aventura que la (única) Reina del Pop va a cumplir mañana, pasado. Un día de estos.