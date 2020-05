Jhuliana Díaz Rojas es mayor del Ejército peruano, tiene 37 años, dos hijas -una de once y otra de ocho-, y a inicios de este año había iniciado una maestría en la Escuela Superior de Guerra, que le permitiría avanzar en su carrera militar. Llevaba ya dos meses de clase, cuando el coronavirus llegó a nuestro país y ella y toda su promoción de la maestría debieron dejar las aulas para salir a patrullar las calles de la capital, sobre todo aquellos puntos calientes donde los tapabocas, los guantes y la distancia social eran solo palabras y pocas veces ley. Con mas de quince años de carrera militar, Jhuliana estaba preparada para este tipo de cosas.A enfrentar situaciones complejas, a poner su vida incluso al servicio del bienestar de los otros. Para lo único que no estaba prepara, quizá, fue para tener que dejar la casa, la familia, el amor tibio de hogar, pues no hacerlo implicaba poner todo eso en riesgo. Exponer a los que mas ama al virus. A la misma muerte.

Así que el día que se anunció que harían patrullas, a los militares de la maestría de la Escuela Superior de Guerra se les anunció también que mientras dure la emergencia y deban enfrentarse al virus, no volverían mas a sus casas y tendrían alojamiento en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Coede). Eso hace mas de 40 días.

“Quizá uno imaginaba que esto sería un tema de unas semanas, pero ya vamos mas de 40 días. Felizmente, mi esposo -que también es militar-, puede estar con ellas. Sin embargo, la familia también se afecta, uno los extraña. Pero como yo les digo a mis hijitas, hay que entender que nuestro trabajo es así. Ahora tenemos que usar la tecnología: hablamos por teléfono, hacemos videollamada; mas aún que ahora tienen el reto de la educación virtual”, nos cuenta.

La mayor Jhuliana Díaz vive días muy duros, aunque mas que por enfrentar al coronavirus cara a cara, por la distancia con su familia. Por eso nos cuenta que han acordado que, como fuere, tendrán un momento para compartir juntos por alguna de las plataformas virtuales. “Este día de la Madre va a ser diferente. Justo me toca patrullar desde la una hasta las siete de la mañana. Pero ya les he dicho a mis hijitas que esta vez no se puede, pero que acá estoy para ellas y juntos vamos a salir adelante”, dice.

Desde muy pequeña Claudia Mengoa (38) tuvo a un militar como uno de sus héroes. Uno de sus tíos era general del Ejército y en la familia se destacaba siempre sus méritos: había sido Héroe del Cenepa, comando Chavín de Huántar, y se podría seguir con la lista. Inspirada por esa imagen heroica y afable, hace 15 años Claudia postuló a la Escuela Militar y hoy, además de madre y esposa, es mayor del Ejército peruano.

Al igual que Jhuliana Díaz, la mayor Mengoa es uno de los militares que logró ingresar a la Escuela de Guerra para avanzar en su carrera militar. Claudia llevaba mas de dos meses de clases, cuando les informaron que debido a la crisis sanitaria, se conformarían patrullas para salir a las calles. “El 7 de junio, lo que nosotros juramos ante la Bandera es dar la vida por nuestra patria. Ese juramento es real. A mí me gusta mi vocación. Sobre el patrullaje, a mi esposo yo le digo: me siento viva, me siento contenta con lo que hago. Quizá haya cierto temor, pero mi vocación es mayor. Es amor por lo que yo quiero hacer. Me gusta estar con la gente, con mi tropa”, nos dice.

Esta semana, después de 48 días de patrullaje y cuarentena, la mayor Claudia Mengoa volvió a casa y se fundió nuevamente en un abrazo con los suyos. Y ellos con ella. Para mañana, día de la Madre, ella no quiere nada. Ya recibió el mejor regalo.

