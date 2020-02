Los problemas personales de Melissa Klug y Jefferson Farfán han sido motivo de diferentes noticias a lo largo de este año. Todo comenzó cuando, a finales del 2019, ella aseguró en televisión que el jugador había pedido una reducción en la pensión de sus hijos. “Yo siento que él tiene algo contra mí porque esto es como un maltrato psicológico. En un año he tenido tres demandas, que no está bien. Soy la madre de sus hijos, se está metiendo con ellos”, dijo Melissa.

Dos meses después, Rosario Guadalupe decidió dar la cara por la ‘Foquita’. Y el último fin de semana, en entrevista con “Día D”, habló sobre la madre de sus nietos.

“Hay muchas madres que luchan para que los padres le den a sus hijos. A veces le dan 300 soles o lo que dicte el juez, pero una persona que se le da todo lo que se le da a Melissa Klug... Ella tiene casa, carro y los niños tienen seguridad. Mi hijo paga todo hasta el 100%", remarcó. “Por qué no deja vivir a mi hijo tranquilo. Al no dejar a mi hijo tranquilo me duele... Yo soy su madre y todo lo que digan de él me pone mal", añadió.

Es por eso que aquí recordamos a otras madres de futbolistas peruanos que no dudaron en salir a defender a sus hijos.

Mamá de Paolo Guerrero

En noviembre del 2017, cuando se conoció la sanción de la FIFA a Paolo Guerrero por dar positivo en un control antidopaje, Petronila Gonzales fue la primera en defender el honor de su hijo.

El mismo día que la noticia se hizo pública, periodistas peruanos fueron a la casa del crack peruano a buscar declaraciones. 'Doña Peta', como la conocen todos, habló fuerte y claro.

“Ustedes conocen a Paolo Guerrero y su trayectoria, no es de ahora, es de años. Es un hombre ejemplar para los niños, yo lo he formado así. Tengan confianza en nosotros, esto sale en 30 días. Paolo está tranquilo, en Argentina tuvo una gripe terrible y tienen que averiguar bien qué ha pasado. Yo confío en mi hijo”, declaró.

Mamá de Carlos Zambrano

Cuando Rosángela Espinoza dejó entrever que Carlos Zambrano se había interesado en conocerla -algo que el propio jugador desmintió- la mamá del hoy futbolista de Boca Juniors tuvo fuertes comentarios para la conocida modelo.

“Este circo, ¿quién lo ha creado? La señorita en mención, porque ella calla y sabe cómo se maneja este medio. La señora (madre de Rosángela) dijo que mi hijo era un mediocre. Yo no veo canales de televisión por salud mental. Mi hijo no es un mediocre, yo no lo creo y por eso no le contesto”, escribió en sus redes sociales la señora Mara Ochandarte de Zambrano.

Y agregó: “Qué se puede esperar de algunas señoritas que solo saben mostrar el trasero e inventar saliditas para marketearse, en verdad me dan mucha pena estas chicas, no las tendría ni de hijastra. Mi hijo es hombre y siempre caerá bien parado”.

Mamá de Pedro Gallese

En el año 2019, cuando Alianza Lima enfrentó a River Plate por un partido de Copa Libertadores, el jugador Pedro Gallese tuvo un duro encuentro con el argentino Enzo Pérez. Este tipo de choques ocurren en todos los partidos, pero el hombre del cuadro 'Millonario' tuvo duros calificativos contra el portero peruano, incluyendo un insulto a su madre.

Tatiana Quiroz, a través de Movistar TV, le respondió elegantemente a Pérez.

"Enzo, hace unas semanas, tú te acordaste de mí, ahora yo quiero acordarme de tu madre. No la conozco, pero sé que es una gran mujer. También sé que cuando eras chiquito, tu mamá te llevaba a tus primeros campeonatos, así como yo llevaba a Pedro a jugar la Copa de la Amistad. Si tu amor por el fútbol es grande, el amor de tu mamá es incalculable. Por eso querido Enzo, si vas a hablar de una mamá en el fútbol, que sea de su amor incondicional", se le escuchar decir en un video.

Mamá de John Galliquio

La ex pareja de John Galliquio, futbolista recordado por sus actuaciones en Universitario de Deportes, reveló no hace mucho que el jugador la agredía de la peor manera. "Me pateaba hasta hacerme vomitar sangre", declaró Kharla Gómez.

Iris Castro, madre de ‘Tyson’, no dudó en defender a su hijo. “Yo tengo 8 hijos hombres. Y nunca han visto violencia. También tengo hijas mujeres, ¿cómo voy a permitir algo así? Nunca en la vida”, le comentó a una periodista a ATV.