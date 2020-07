Es una de las nuevas cartas del surf en el Perú. María Fernanda Reyes (22), o Mafer, como normalmente la llaman, tiene un vínculo con el mar desde los cinco años. Durante los veranos, acompañaba desde muy chica a trabajar a su mamá, quien vendía raspadillas en la playa Makaha, en la Costa Verde. Siendo una niña, ella veía cómo los jóvenes surfistas surcaban las olas y quería hacer lo mismo. Se subió a una tabla por primera vez como si fuera un juego, sin imaginar que con el tiempo llegaría a competir en Brasil, Puerto Rico, China y Papúa Nueva Guinea, por solo mencionar algunos países. Uno de sus mayores logros es haber conseguido la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en la modalidad de longboard femenino. Hoy, como parte del team Unacem, ha vuelto entrenar tras la para obligada de hace unos meses por la crisis sanitaria. Su objetivo: ser campeona mundial.

¿Cómo ha sido tu reencuentro con el mar?

Ha sido increíble. He vuelto a entrenar a pesar de que no habrá competencias este año. Recién el 2021 podrían volver los campeonatos, pero aún no está confirmado. La idea es mantenerme física y técnicamente bien.

¿Ha variado mucho tu rutina?

No tanto. Solo la parte física un poco, porque no están abiertos los gimnasios. Hay rutinas que aún debo hacer en casa. Después, normalmente estoy en el agua a las 8:30 am. Y por las tardes tengo tiempo para estudiar. Así es casi todos los días.

¿Siempre has sido así de disciplinada?

En verdad yo estoy acostumbrada a estar bajo presión. Mi mamá siempre me ha estado presionando en todo (risas). Además, normalmente hago caso a lo que me dicen mis entrenadores.

¿Te cuesta levantarte temprano?

Me cuesta a veces, solo cuando tengo que entrenar. Pero no cuando tengo una competencia. Si estoy compitiendo, incluso me levanto antes de la hora. Doy el 200% de mí.

¿Qué sientes cuando representas al Perú?

Una responsabilidad enorme. Se siente la presión de representar a tu país, pero hay que saber manejarla. Cuando estoy en el mar, los nervios se quedan afuera. No pienso en otra que hacer bien mi chamba.

¿Cómo ha cambiado tu vida después de los Panamericanos?

El hecho de que el surf haya ganado la mayor cantidad de medallas para el país en Lima 2019 les ha abierto las puertas a muchos surfistas. Sin embargo, por la coyuntura de la pandemia, han sido tiempos difíciles. Las empresas han estado paralizadas casi tres meses. Ojalá que mejoren las cosas y vuelva el apoyo. Para muchos de nosotros, el deporte es nuestro trabajo. Vivimos de esto.

¿Qué se podría hacer para revertir las cosas?

Felizmente en el surf poco a poco se están abriendo nuevas plataformas dando a conocer los deportistas que nos están representando. Esa es una gran ayuda. Por otro lado, es importante que los medios y periodistas difundan el trabajo que venimos haciendo. No todo es fútbol.

Mucha gente aún ve a al surf como un deporte elitista. ¿Lo consideras así?

Creo que en ese sentido hemos mejorado un montón. Cada vez veo a más gente practicando este deporte, de todas clases sociales. Es algo que veo siempre en Makaha. A muchas personas el surf les ha cambiado la vida. Les ha permitido llevar un plato de comida a casa y que ese sea su sustento.

¿Cuáles son ahora tus objetivos?

Bueno, uno de mis objetivos es ser campeona mundial de longboard. En el último tour mundial me fue bien, quedé quinta. Otro de mis objetivos es tener los laureles deportivos. Estoy trabajando muy duro para conseguirlo.

¿Qué les dirías a aquellos jóvenes como tú que se quieren iniciar en el surf?

Que lo hagan. Que lo intenten. Es cuestión de que uno vaya y persiga sus sueños, como yo lo estoy haciendo. En la vida vamos a recibir golpes, pero siempre podremos levantarnos. //

