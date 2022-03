Magaly Solier luce serena, sentada en el jardín de su casa en Huanta, Ayacucho, muy cerca de donde vive su madre. Viste casual y sonríe, entre árboles y frutos. En aquella tranquilidad no parece habitar el estrés que podría tener una de las actrices peruanas más requeridas y premiadas. A sus 35 años, ha sido reconocida por su talento en Canadá, México, Brasil, Portugal, Rusia, España, Francia, Bulgaria, Reino Unido o Suiza, pero sus preocupaciones son más terrenales, humanas. En los últimos meses, tuvo que asumir que su ex pareja conservara la custodia temporal de sus hijos tras los serios problemas que tuvieron, incluyendo mutuas acusaciones de violencia física. El trabajo le ha servido a Magaly como consuelo y constante posibilidad de renacer. La actriz mantiene comunicación con los tres pequeños y se concentra en tener “una vida tranquila, llena de proyectos”. Hoy está a punto de estrenar Lina de Lima, película por la que ganó el premio como mejor actriz en el Festival de Cine de Chile.

—¿Qué huella dejan en ti personajes como Lina?

Lina era un reto, porque son como seis personajes en una. Fue hermoso interpretarla. He tenido que trabajar escenas muy sarcásticas, exageradísimas, graciosísimas, en las que ninguna técnica que aprendí antes me ha servido. Hace años que no ponía en práctica mi memoria emotiva.

—¿Poder ser muchas mujeres diferentes también puede marcar quién es Magaly en la vida real?

No, pues. Magaly es una mujer campesina, que tiene que pensar en sus hijos, en mi mamá, la casa, los animalitos y también asumir una responsabilidad con otros guiones venideros. Magaly Solier no tiene nada que ver con Lina de Lima. Lina es muy traviesa. En sus tiempos libres es bien descarada, ja.

—Pero Lina es una mujer migrante con un hijo que vive lejos...

Me puse en la situación de todas las mujeres migrantes que dejan a sus hijos, a su familia, a sus padres para, desde otro país, dar una ayuda más solvente. La película nos hace entender muchas cosas en la vida, como que la migración es una guerra de supervivencia.

Magaly se inició en la actuación con ‘Made in usa’ (2005), pero saltó a la fama con ‘La teta asustada’, nominada al Óscar en el 2010. “Voy a lograr el óscar. Quiero darles esa gloria a todos los campesinos”. (Foto: Richard Hirano)

—¿Tus hijos están contigo en Huanta?

No, ahorita están con su padre. Y papá está aprendiendo. Así como me dejó ser mamá y papá durante 11 años, ahora él está aprendiendo. Y está bien. Eso le va a ayudar a mis hijos a ser más fuertes.

—¿Qué significa para ti ser la actriz peruana más premiada?

Los premios ya ganados son una señal de que el reto que viene es mayor del que ya pasó. Siempre tiene que ser así. Y cada vez tiene que ser mejor, los guiones más retadores.

—¿Realmente has perdido la cuenta de los premios que has ganado?

Se los he entregado a mi mamá, ella tiene la llave. Le digo: “Madre, guárdalo. Si quieres abrázalo, bésalo, pero guárdalo”. Yo se los doy para que se sienta orgullosa. Esta es otra etapa de mi vida, una tranquila, feliz, sola y llena de proyectos.

—Supongo que en tu cabeza está volver al Óscar en algún momento…

Ya fuimos dos veces. Espero que la tercera traiga el Óscar a Huanta, para ponerlo a trabajar aquí en el campo [risas]. Pero sí se va a lograr. Quiero darles esa gloria a todos los campesinos.

El tráiler de Lina de Lima

—¿Por qué has preferido quedarte viviendo en Huanta?

No quiero ni Lima ni Europa. Yo estoy aquí porque amo el campo, amo la naturaleza y también amo a mis padres. Ellos jamás dejarían su tierra. Y también porque me gusta, me siento libre, no hay más explicaciones. ¿A ti no te gusta el campo?

—Me encanta. Campo y playa.

Yo puedo traerme un carro, una camioneta aquí y decir “Oh, esto lo traje de Europa, aquí está”. Pero no puedes llevarte todo Huanta para Francia [risas].

—¿Y cuál es tu rutina aquí, cuando no estás actuando o cantando?

Mi rutina es tostar cancha, tostar haba, hacer mi patita de pollo con quinua, a veces tejer, trapear, trepar, subirme al árbol, comer frutas, engordar. Pero también adoro Lima. ¿Tú sabes cuánto extraño comerme un cebiche de conchas negras? ¡No llega acá! [risas]. Además, allá están casi todas mis amistades.

En la película, Magaly es una madre peruana que tiene que dejar su país y alejarse de su hijo en busca de trabajo. Cuida una casa de ricos en Chile y, a través de la música y la fantasía, es ‘otras’ Linas.

—¿Cómo está tu situación familiar, de pareja? Hace poco tiempo viviste momentos complicados…

Fue un quiebre. En un momento, el motor de toda mi vida desapareció y yo misma tuve que ver qué hacer. Estoy tranquila y trabajando. Sí, hubo un mes donde estuve un poco mal, pero después la tormenta pasa y a continuar.

—¿El trabajo ayuda a superar?

No somos de madera ni robots para no llorar. Una madre que ama a sus hijos, por los cuales se saca el ancho y, de un momento a otro, ya no están. Entonces, respira y sigue y dice, “a recomenzar”.

—¿Qué puedes decirles a las mujeres que son víctimas de distintas formas de violencia?

Que les den fortaleza y confianza a los hijos, en cada palabra que les dicen.

—¿Y a las autoridades? Muchas veces el machismo se ampara precisamente en lo que dicen o hacen ciertos políticos…

Primero, decirle al presidente que se dirija a los peruanos en el idioma de muchos, el el quechua. Somos bastantes los campesinos que a veces no entendemos mucho el español. Que lo haga como educador y hable sobre el tema. Y también quisiera pedirle a la primera dama que hable sobre lo que está pasando con las mujeres en el Perú. Hasta el momento nunca la vi que se pronuncie. Debería tener la iniciativa. Se lo pido con mucho respeto. //