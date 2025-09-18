Magia: 15 años brindando un techo a niños y niñas con cáncer buscando que terminen su tratamiento

Escucha la noticia
Magia: 15 años brindando un techo a niños y niñas con cáncer buscando que terminen su tratamientoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Hace 15 años se fundó la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer – Magia, y una de sus mayores acciones es el albergue Casa Magia, en Surquillo. Allí, niños y niñas de escasos recursos de todo el Perú que enfrentan el cáncer encuentran un segundo hogar.
LEE TAMBIÉN | Todo sobre Fusión, la feria gastronómica que busca el legado de Mistura y reunir a las familias para celebrar la cocina peruana
Es un espacio seguro donde pueden dormir, comer, aprender y entretenerse mientras reciben quimioterapia. A veces se quedan semanas, a veces meses; lo importante es que puedan enfocarse en su recuperación sin tener que preocuparse por un techo durante el tiempo que sea necesario. Llegan de Cusco, Piura, Cajamarca, Arequipa y más regiones a ocupar las 32 habitaciones. Aquí tiene todo lo necesario para vivir tranquilamente, como una cocina donde se les enseña a las mamás la mejor manera de alimentar a sus niños pensando en el tratamiento y con los recursos que tendrán al volver a sus casas, en provincia.
Newsletter exclusivo para suscriptores
María del Carmen Velandres, gerenta de Casa Magia desde 2016, es enfermera y fue jefa de Oncología pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) por más de 30 años. Ante sus ojos han pasado cientos de niños y niñas con tratamiento oncológico. No hay nada más emocionante para ella que escuchar la campana marcando el fin de un tratamiento y un nuevo caso de éxito. Muchos milagros han ocurrido en Casa Magia, nos cuenta María del Carmen: “Una vez el arroz se había terminado y solo me puse a rezar. De pronto, sonó el timbre y era una donación con dos sacos”.
Junto a las más de 100 voluntarias en el país, hacen todo lo posible para que los niños no dejen sus tratamientos por falta de recursos económicos: “Trabajamos para que los niños estén en condiciones de recibir su quimioterapia. Nos cercioramos de que reciban la medicina correctamente. Hay acompañamiento psicológico. Les damos pasajes de ida y vuelta para el niño y para uno de sus padres”. También ofrecen apoyo en los gastos médicos y una casa donde los reciben con amor.
Así lo sienten Magda Adrianzén (28), madre de Haythana (1 año y 5 meses), y Karina Serquén (43), madre de Renzo (8). Haythana fue diagnosticada con histiocitosis ósea en el fémur antes de ser transferida a Lima desde Castilla, Piura, por falta de especialistas. Sin familia ni vivienda en la capital, Magda encontró en Casa Magia un refugio gracias a una voluntaria en Piura. Desde hace dos meses y medio viven allí: “Tenemos un cuarto, comida para todos, postres, frutas. No es un albergue, es como nuestra propia casa”, dice Magda. La pequeña, de gran personalidad y fuerza, recibirá al menos un año de quimioterapia.
Del mismo modo, Renzo vino desde Chiclayo con su madre hace cinco meses. Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula, pero aún no tienen los reactivos para hacer las pruebas a sus hermanos mayores y determinar cuál será el donante. Mientras tanto, continúan con la quimioterapia. “Renzo es bien amiguero y juguetón, aquí se siente como en casa. Son bastantes niños con varias enfermedades que no tienen donde estar y Magia nos brinda el apoyo”, comenta Karina. Casa Magia está creciendo: pronto tendrá 50 habitaciones y nuevos espacios que permitirán recibir en mejores condiciones a más niñas y niños. Para lograrlo, necesitan de las donaciones de todos y así seguir haciendo magia en sus vidas. //
♦◊ A la Casa Magia (Jr. San Agustín 634, Surquillo) llegan pacientes oncológicos de 2 a 15 años de edad provenientes de regiones de todo el país donde no existen tratamientos. Es fundamental que ellos estén acompañados por su mamá, papá o un tutor. Ambos tendrán una habitación independiente.
♦◊ El voluntariado es esencial para el funcionamiento de Magia. Al momento, alrededor de 100 mujeres voluntarias están distribuidas en varias ciudades del país. La Asociación Magia tiene alianzas con el INEN y el Instituto Nacional de Salud del Niño.
♦◊ “Tenemos voluntariado asistencial que va a Casa Magia: apoyan en la escolarización de los niños, organizan la cocina, las donaciones, los juguetes, los útiles de aseo y ayudan en la recaudación de fondos. La parte gruesa y fundamental está en esta línea”, dice Sandra Corzo, voluntaria desde la fundación.
♦◊ Cada mes de mayo, las voluntarias de Magia de todo el país salen con sus carpas y alcancías a solicitar donaciones y difundir su labor a la población. El voluntariado también asiste con vacunas, prótesis o equipamiento para los pacientes y el hospital.
♦◊ Para más información o entregar donaciones, ingrese a la página www.lamagiacuraelcancer.com y visítelos en su cuenta de Instagram @magiaperu. Las donaciones por Yape se hacen al número 946 493 104.
TE PUEDE INTERESAR
- “Planchando el Despecho”: los secretos del musical en el que Katia Condos, Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Maricarmen Marín buscan sanar en colectivo
- Qué es Beatles Sinfónico: el show sensorial que demuestra que el cancionero de los cuatro de Liverpool no envejece
- Quién es Isabella Suazo, nuestra subcampeona del mundo de vela que sueña con los Juegos Olímpicos y recibe consejos de Stefano Peschiera
- El cortometraje peruano que narra el duelo y la muerte en pandemia desde un cementerio en Comas
- Realmente, para qué sirven los probióticos: ¿moda, milagro o microbios con propósito?
Contenido Sugerido
Contenido GEC