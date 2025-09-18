Magia: 15 años brindando un techo a niños y niñas con cáncer buscando que terminen su tratamiento

Hace 15 años se fundó la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer – Magia, y una de sus mayores acciones es el albergue Casa Magia, en Surquillo. Allí, niños y niñas de escasos recursos de todo el Perú que enfrentan el cáncer encuentran un segundo hogar.

Es un espacio seguro donde pueden dormir, comer, aprender y entretenerse mientras reciben quimioterapia. A veces se quedan semanas, a veces meses; lo importante es que puedan enfocarse en su recuperación sin tener que preocuparse por un techo durante el tiempo que sea necesario. Llegan de Cusco, Piura, Cajamarca, Arequipa y más regiones a ocupar las 32 habitaciones. Aquí tiene todo lo necesario para vivir tranquilamente, como una cocina donde se les enseña a las mamás la mejor manera de alimentar a sus niños pensando en el tratamiento y con los recursos que tendrán al volver a sus casas, en provincia.

María del Carmen Velandres, gerenta de Casa Magia desde 2016, es enfermera y fue jefa de Oncología pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) por más de 30 años. Ante sus ojos han pasado cientos de niños y niñas con tratamiento oncológico. No hay nada más emocionante para ella que escuchar la campana marcando el fin de un tratamiento y un nuevo caso de éxito. Muchos milagros han ocurrido en Casa Magia, nos cuenta María del Carmen: “Una vez el arroz se había terminado y solo me puse a rezar. De pronto, sonó el timbre y era una donación con dos sacos”.

Magda Adrianzén (28), madre de Haythana (1 año y 5 meses); y Karina Serquén (43), madre de Renzo (8 años), llegaron a Casa Magia desde Piura y Chiclayo. Estarán mientras dure el tratamiento de sus pequeños. / Diego Moreno

Junto a las más de 100 voluntarias en el país, hacen todo lo posible para que los niños no dejen sus tratamientos por falta de recursos económicos: “Trabajamos para que los niños estén en condiciones de recibir su quimioterapia. Nos cercioramos de que reciban la medicina correctamente. Hay acompañamiento psicológico. Les damos pasajes de ida y vuelta para el niño y para uno de sus padres”. También ofrecen apoyo en los gastos médicos y una casa donde los reciben con amor.

Magda Adrianzén (28) junto a su pequeña Haythana (1 año y 5 meses). / Diego Moreno

Así lo sienten Magda Adrianzén (28), madre de Haythana (1 año y 5 meses), y Karina Serquén (43), madre de Renzo (8). Haythana fue diagnosticada con histiocitosis ósea en el fémur antes de ser transferida a Lima desde Castilla, Piura, por falta de especialistas. Sin familia ni vivienda en la capital, Magda encontró en Casa Magia un refugio gracias a una voluntaria en Piura. Desde hace dos meses y medio viven allí: “Tenemos un cuarto, comida para todos, postres, frutas. No es un albergue, es como nuestra propia casa”, dice Magda. La pequeña, de gran personalidad y fuerza, recibirá al menos un año de quimioterapia.

Karina Serquén (43), madre de Renzo (8), lo acompaña en Lima durante todo su tratamiento. Ambos se alojan en Casa Magia. / Diego Moreno

Del mismo modo, Renzo vino desde Chiclayo con su madre hace cinco meses. Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula, pero aún no tienen los reactivos para hacer las pruebas a sus hermanos mayores y determinar cuál será el donante. Mientras tanto, continúan con la quimioterapia. “Renzo es bien amiguero y juguetón, aquí se siente como en casa. Son bastantes niños con varias enfermedades que no tienen donde estar y Magia nos brinda el apoyo”, comenta Karina. Casa Magia está creciendo: pronto tendrá 50 habitaciones y nuevos espacios que permitirán recibir en mejores condiciones a más niñas y niños. Para lograrlo, necesitan de las donaciones de todos y así seguir haciendo magia en sus vidas. //