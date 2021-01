Conforme a los criterios de Saber más

Las niñas dibujaban, con lapicero Novo rojo, un corazón enorme en la última hoja de sus cuadernos Loro. Usualmente con las iniciales del chico que les gustaba. La flecha atravesada era innecesaria pero parte de la inocencia: se suponía que flechados, se unían más. Los muchachos, más inmaduros y ciegos, se prestaban los cancioneros Funky Hits conseguidos por sus hermanos mayores en el Jirón Carabaya para entender los extremos de la música en inglés: Air Supply y The Beatles. También para saber qué dedicarles. A las seis de la tarde se iba la luz en Lima: lo único que podía extender la vida juvenil de quienes crecimos en los 90 era la radio a pilas. Y allí, en 1991, Panamericana presentó el disco de la internacionalización de la banda de pop mexicano Magneto. Fue un imán.

Este lunes, pasadas las 9 de la noche, el rostro de Mauri Stern como nuevo Jurado de Yo Soy, el ex Magneto rubio que siempre tenía un chiste a la mano y su eterna sonrisa de PR, trajo de nuevo a l@s adolescentes peruanos que habitan en los ya gastados cuerpos de hoy, entusiastas padres de familia. Y aunque ya sin walkman ni póster en las paredes, tararearon otra vez Vuela, vuela. Se pasaron las canciones por WhatsApp.

La portada del disco más buscado: Vuela, vuela. El look también dio que hablar, especialmente el de Alan quien siempre llevaba bermudas. (Foto: Twitter)

***

Tan tradicional como “Trampolín a la Fama” y casi tan visto como El Francotirador de hace muchos domingos, “Yo Soy: Grandes batallas” abrió el lunes su nueva temporada y presentó a los jurados internacionales. El primer sábado del 2020 fue primero en el rating del sábado, tras la vuelta de la conductora Karen Schwarz. Esta vez, el ruido tenía otros nombres: se trata del productor Tony Succar y el ex Magneto Mauri Stern. Este último activó la nostalgia: Mauri fue uno de los cinco integrantes que, luego del cimbronazo que fue el disco pop 40 Grados consiguió fama y popularidad con el LP símbolo de la banda, Vuela, vuela (Sony Discos y Columbia Records). El quinteto respondía a los musicales nombre de Mauri, Carlos, Alan, Elías y Alex. Ellos fueron los que a finales de 1991, alteraron tráfico, hormonas y gargantas en la Esquina de la Televisión, para el programa más visto de la TV peruana de entonces, Aló Gisela.

“Si Puerto Rico tuvo a Menudo y Estados Unidos a New Kids on The Block, México nos dio a Magneto, para bien o para mal -explica Óscar García, periodista de Somos especializado en música- . Sin duda fue la boy band más grande que ha dado ese país y acá no cuento a Timbiriche porque esa era una banda mixta. Magneto estaba dirigida a un público adolescente, a diferencia de los boricuas de “Súbete a mi moto” que apuntaban a los púberes. Su éxito fue arrollador en Sudamérica, construido sobre la base de eficaces covers de grupos brasileños. Tanto era esto que en sus discos venían los nombres de las canciones y, justo al lado, el título original en portugués. Su mayor suceso fue, sin embargo, “Vuela Vuela”, que es un cover de “Voyage Voyage”, de los franceses Desireless. Otros covers que recuerdo eran “American Pie”, de Don McLean, que ellos le pusieron “Siglo XX”, y no les quedó mal. Tenían otra canción que se prestaba el riff de Proud Mary, de Creedence Clearwater Revival, que le pusieron “Tu Mejor Amigo”. Sea porque era el único rubio en la banda o el más risueño o enérgico, Mauri se distinguía, era casi un relacionista público del grupo cuando se trataba de las entrevistas. Entonces, grabaron en Lima videoclips de “40 Grados” -en el Puente de los Suspiros- y “Obsesionado” -también en Barranco-. Así fue retribuido tanto cariño.

Con Mauri en Lima hay noticia. Cerca de 45,600,000 resultados en Google Perú a la palabra “Magneto” es la prueba.

***

“Híjole, entrar fue toda una misión”. Quien abre la entrevista con la conductora Gisela Valcárcel es precisamente Mauri Stern, pañuelo de seda y casaca de cuero en negro con púas. Gisela tiene el look de Yola Rocker (ver video). Fue un hito: por mucho tiempo, y por encima de las malas noticias de terrorismo e inflación, las voces frescas de Magneto salieron en todos los canales, en todos los diarios. Sus caras en todas las paredes sin distinción, sea en póster o en fotos de papel. También el horrible y muy imitado outfit de short, medias blancas y borceguí de Alan, el cantante.

No hay culpa. Éramos niños.

ASÍ FUE LA PRESENTACIÓN EN ALÓ, GISELA

ASÍ FUE SU PRESENTACIÓN EN LIMA





FOTO: Archivo Prensmart.

En conferencia de prensa con Jorge Henderson. FOTO: Archivo Prensmart.

CON ESTA CANCIÓN SE ENAMORABAN EN LIMA

La Puerta del Colegio

(Mikel Herzog · Alberto Estébanez. 3:54m)