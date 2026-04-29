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Resumen

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Por Diana Gonzales Obando

Recibir el rechazo de su abuela resonó en él profundamente. Ella tenía tierra en las manos, pues había estado trabajando en la chacra. Al verla, quiso abrazarla, pero no se lo permitió: “Hijo, mis manos están sucias”, le dijo a su nieto, el artista cajamarquino Manuel Limay. “Eso me revolvió la cabeza —recuerda—. Hemos llegado a un punto en el que la colonialidad nos ha destruido tanto el imaginario andino que llegamos a creer que la tierra en nuestro cuerpo es suciedad”, reflexiona Limay sobre el origen de su propuesta artística en la exposición “Donde respira la tierra”, curada por Gabriela Pinto y presentada por la plataforma PÚBLICA, recientemente inaugurada en la galería ODERS de Barranco.

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