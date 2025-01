La obra de teatro la escribió antes de pandemia, pero sintió que no era su momento de salir, hasta que llegó su divorcio el año pasado. “No es una obra basada en eso, pero sí sentí el guiño del universo, ciertas cosas te vienen a buscar nuevamente porque todavía queda espacio para hablar de ellas. La retomé y todo fluyó”, nos dice Maria José. Nos reunimos con ella en la laguna del parque El Olivar. Entre los antiguos árboles de olivo, el atardecer y un oso de peluche destruido, conversamos sobre el desamor, el papel del ex en todas las historias y una nueva visión de San Valentín.

“Cómo olvidar a tu ex" de Maria José Osorio logra, a través del humor, aprender y reírse del desamor. Protagonizan Montserrat Brugué, Anahí De Cárdenas, Ximena Palomino, Tati Alcántara, Arianna Fernándezy Jesús Neyra. / HANDREZ GARCIA GONZALES

-¿Cómo has visto la evolución de la chica que hizo el blog Soltera Codiciada a los 24 años, hasta quien eres hoy en tus treinta?

En estos 13 años me casé, me divorcié, he visto a mis amigas casarse, separarse, tener guaguas. O pasar de las juergas de todos los fines de semana a una salida una vez por mes, pero bien juergueada. En todo, y en la perspectiva del amor, hay como una madurez, una manera de entenderte mejor, también en las relaciones familiares y de amigas. Pero nunca estás curada del desamor, puedes saber de todo y pasarla pésimo de nuevo, eso hasta el día en que te vayas de esta tierra. Así es el juego del amor.

-Estás divorciada oficialmente.

Con la D de divorciada en el DNI. El día que fui a sacar mi nuevo DNI fue como terminar el proceso de divorcio, el proceso termina en el Reniec. El último paso es que en el DNI cambie tu estado civil, pero yo pensé que cambiaba a soltera. El señor del Reniec me entregó el documento con la D y le pregunté por qué no dice soltera. Y me dijo: “Si no quieres que diga divorciada, vuélvete a casar”. Y no es que me importe tanto, pero las palabras tienen un peso. Por ejemplo, mi mamá ahora es viuda. Quedamos para siempre definidos por nuestras relaciones.

-O por el estado civil.

Uno pensaría que solo hay dos estados, o estás en una relación o no. Pero esto (del DNI) sí me dejó pensando. No siento el estigma en lo absoluto porque soy de otra generación, pero si me hubieran dicho a los 15 que a los 36 iba a estar divorciada, no sé si hubiera sido una etiqueta que yo me imaginaba que iba a tener. La cargo con orgullo en el sentido de que no considero la separación un fracaso, uno lo intenta, apuesta. Pero hay cosas que no funcionan.

-Es bueno tener la posibilidad de volver a empezar.

Y encontrar cosas nuevas como me pasó a mí. Sería bueno que la sociedad nos acompañe mejor, por ejemplo, ¿por qué tenemos tantas despedidas de soltera y no tenemos ‘bienvenidas’ de soltera? Cuando te separas es cuando más necesitas a tus amigas. No es una tragedia dejar la soltería, pero sí es un drama terminar una relación fuerte. Me gustaría cambiar la manera de cómo vemos las separaciones.

-En la obra “Cómo olvidar a tu ex” se presenta un evidente antihéroe (Jesús Neyra) en la ecuación. ¿Cómo funciona?

Son cuatro historias distintas de cuatro mujeres distintas y el ex que vemos ahí es subjetivo. Lo que importa son ellas y lo que ellas tienen que aprender sobre ellas, por eso el ex es una figura. También porque nos permite a todos pensar en nuestro propio ex, aquel causante del desamor y de la necesidad de repensar ciertas cosas. Es un villano muy divertido e imperfecto.

El elenco es de primera y está conformado por actrices de distitnas generaciones y talento musical. / Kevin Centeno

-Es una obra como para ir con tu grupo de amigas y cantar a toda voz.

Amigas y amigos, el desamor es tan universal como lo es la comedia. Sería chévere si se logra el plan en grupo, sobre todo, en las mayores de 30 que nos cuesta hacer planes con nuestras amigas. Empiecen a planear desde hoy.

-¿Cómo has tomado tu primera experiencia en la dirección?

Es un reto gigantesco. Me alegra tanto tener a Diego Gargurevich como codirector, porque él viene del mundo del teatro, es divertido, tiene una sensibilidad hermosa. Aprendo mucho de él. Me siento cómoda en el reto, pero es tremendo. También ayuda que sea un elenco fantástico y muy fácil de dirigir. Ya me dirá la gente cómo vio mi debut en la dirección, creo que va a quedar divertido.

-¿Cómo vas a recibir el 14 de febrero?

Estoy contenta de recibirlo con alguien a quien quiero muchísimo, en una relación muy bonita, sana y madura. Nunca fui de San Valentines, siempre me pareció una fecha ridiculísima porque está tan llena de clichés, pero tengo que admitir que a uno le parece muy trillado todo hasta que se enamora, entonces abrazo el cliché también. Me siento afortunada de tener a alguien que me haga querer celebrar San Valentín, pero también de que existan espacios para quienes quieren huir del amor, como esta obra. Febrero es el mes del amor, pero también puede ser el mes del desamor, por si quieres huir un rato de los globos y los peluches gigantes.

Además… Con Los Productores La comedia musicalizada “Cómo olvidar a tu ex” promete ser una terapia colectiva y hacerte cantar a todo pulmón. Producida por Los Productores, se estrena este 6 de febrero en el teatro Claretiano (Av. Los Precursores 125-127, San Miguel). En el elenco participan Montserrat Brugué, Anahí De Cárdenas, Ximena Palomino, Tati Alcántara, Arianna Fernández y Jesús Neyra (como el ex). Entradas en preventa hasta el 6 de febrero en la cuenta de Instagram @losproductores o Joinnus.