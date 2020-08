La gente de Sony Music nos cuenta que Mariah Carey va a dar a las 5:15 de la tarde una Virtual Listening Party. Que estamos invitados. No sabemos con exactitud qué es, pero sonaba a Zoom con una de las artistas femeninas con más ventas de todos los tiempos. Presencia confirmada. Yo cuento 100 periodistas, seguramente también influencers, de distintos países habiendo accedido a lo mismo, y esperando la aparición de la intérprete cuando me dejan ingresar a la sala digital en la hora indicada. Están sonando algunos de sus temas más célebres en versiones ‘discotequeras'. Frente a sus computadoras, a través de esos rectangulitos con los que hoy nos encontramos en el mundo, muchos empiezan a mover los hombros. Otros más entusiastas, a cantar. “You’ve got me feeling emotions/deeper than I’ve ever dreamed of/Oh, you’ve got me feeling emotions/higher than the heavens above”. Al menos es lo que se desprende del lenguaje corporal y de la lectura de labios, pues todos tenemos los micrófonos apagados. Mientras, vamos entendiendo de qué trata esta conferencia de prensa de tiempos pandémicos. Como parte de las celebraciones por los 30 años de carrera de la también compositora, ella lanzará el 2 de octubre un álbum al que ha llamado The Rarities. El 21 de agosto, a la medianoche, ella tenía planeado presentarle al planeta el primer sencillo, Save the day. Pero antes quería que algunos lo escucháramos y que le hiciéramos preguntas. Que corriéramos la voz. En el chat de los participantes se lee en inglés algo que se puede traducir en : “Qué bacán suena. Mariah está aquí para salvar el 2020”. De hecho, aún no lo está. Son las 5:40.

Mientras esperamos, el fondo de pantalla muestra la portada del álbum, un primer plano de la estadounidense de singular rango de vocal, aquel de cinco octavas. Y junto a este, la tapa de sus memorias a publicarse el 29 de setiembre, The meaning of Mariah Carey, en donde, ha dicho, contará los altos y bajos consignados en su carrera y vida personal, incluyendo su ascenso a la fama, el racismo y la batalla con un diagnóstico de bipolaridad. Aguardando por ella y escuchando su música, es inevitable que irrumpan recuerdos noventeros, los primeros años de su prodigiosa voz. No obstante, también de los últimos, en los que ha sido criticada por la inconsistencia con la que se ha desempeñado en presentaciones y shows especiales. Entonces ella aparece en el monitor, con un sobrio y elegante vestido negro, grandes argollas en las orejas, y te instalas en el presente. Está sentada junto a su novio el coreógrafo Bryan Tanaka. La activista y defensora de los derechos de los niños, madre de mellizos, saluda y agradece la convocatoria. Parece genuinamente feliz.

Esta es la portada de "The meaning of Mariah Carey", el libro que recopila sus memorias y que será puesto a la venta el 29 de setiembre.

Junto a los mellizos que tuvo con el comediante Nick Cannon.

Los medios latinoamericanos especulan si en sus memorias ella hablará de la relación que tuvo con la leyenda de la música hispanoamericana Luis Miguel, un romance que duró tres años.

Mariah Carey recibió el premio "ICONO" y tuvo una brillante presentación en la gala de los Billboard Music Awards 2019.

The Rarities es un álbum que comprende dos discos. El primero es una recopilación que abarca la totalidad de su carrera (1990-2020) y que incluye grabaciones destacadas e inéditas, las cuales han sido rescatadas de sus archivos personales y que por algún motivo no llegaron a ver la luz. Y el segundo reproduce el Live at the Tokyo Dome, el primer concierto de Carey en Japón durante su gira mundial Daydream de 1996. Save the day, el sencillo recientemente presentado, es la grabación completamente nueva de una canción escrita en el pasado y que nunca se llegó a terminar hasta hace poco. En el zoom, la ganadora de múltiples premios Grammy detalla: “Una parte de la letra de esta canción la escribí hace una década, pero se puede relacionar con lo que pasa hoy más que nunca. Es un mensaje de esperanza. De ‘estamos juntos en esto’(…) Creo que es muy necesario ahora. Gente, hagan lo que se tenga que hacer para salvar cada día. Depende de todos nosotros”. Escúchela a continuación:

Hay algunas fallas técnicas en la transmisión y se disculpa reiteradas veces por ellas. “Lo siento, yo no me encargo de eso. Generalmente solo llego y me siento”. Se nota que quiere hacer las cosas bien. No quiere dejar espacio al bullying. Su mensaje es coherente, serio. Incluso maduro. “Ha sido divertido rebuscar en la bóveda para The Rarities y hallar material tan singular como mi primer demo y mucho más”, afirma en lo que es una suerte de presentación, la cual corta para hacernos escuchar ‘un cachito’ de un tema que tiene todo el feeling y el estilo de The Jackson 5. Luego introduce Save the day . El tema samplea el icónico éxito de Fugees, Killing me softly with his son e incluye la voz de Miss Lauryn Hill de la canción original. Es pegajosa.

De los 100 participantes de la reunión virtual solo siete logran hacer preguntas. Al resto nos toca escuchar. Así son las divas. Le cuestionan cuál es su canción favorita de este álbum, por ejemplo. Dice que le es muy difícil de contestar, que cada una representa una era de su carrera. También si en esa búsqueda dentro de la bóveda de sus archivos encontró temas que había olvidado, si estos la hicieron revivir pasajes específicos de su vida. “Sí, sí. La verdad es que me había olvidado de la mayoría de las canciones, muchas en demos. Al oírlas me llevaron totalmente a momentos precisos”. Desde Australia, además, le cuestionan cuál fue el capítulo más difícil de escribir en la autobiografía que también promociona. “Debo decir que hay muchos pasajes que se me dificultaron, pero el de Glitter fue quizá el más duro. ¡Uy, dije el título! Hagan que no escucharon (ríe). En general, toda la etapa en la que me emancipo y dejo de ser como artista una pequeña jovencita. Eso fue desafiante en la reflexión”.

Sus apariciones en medios empezaron hace muy pocos días. En el video que ve sobre esta líneas se la observa cantando en vivo para el programa de TV, Good Morning, America. Para terminar nuestro zoom, finalmente, confiesa que está nerviosa por el nuevo proyecto, que espera realmente que sea del agrado del público. “Si a alguien le gusta lo que hice en el pasado, estará satisfecho con lo que este álbum trae ahora. Eso espero”. //

VIDEO RECOMENDADO

PlayStation 5: Las novedades que Sony anunció en el CES 2020 sobre la nueva consola