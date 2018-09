Maricarmen Marín: "No descansaré en el afán de abrir mentes respecto a la cumbia"

Antes de anhelar convertirse en artista, Maricarmen Marín quería ser top model. Estaba en su casa, en el efervescente San Martín de Porres, cuando el dedo pulgar de su mano derecha de 13 años detuvo el zapping en el control remoto. Un documental en la televisión contaba la historia de cómo habían sido descubiertas Naomi Campbell y otras supermodelos de la década del 90: mientras ellas caminaban por la calle. “Entonces... ¡¿qué estoy haciendo acá?!”, gritó a la pantalla. Cogió un coqueto pantalón blanco que su mamá le acababa de comprar, se emperifolló y se fue a desfilar por toda la Túpac Amaru con Habich. Ella, hoy de 35, se para del sofá donde está sentada conversando con Somos y recrea el andar de pasarela. “No es broma. Me fui a caminar, así como lo estoy haciendo, a ver si alguien me descubría, mi hermana me acompañó... Nadie me miró. Ni un cumplido, una volteadita. Nada de nada. Me di cuenta de que no estaba en Nueva York, sino en la Túpac Amaru con Habich y que yo no era Cindy Crawford, sino Mari, de Palao. Y pensé: ‘Así no va a pasar. Habrá que trabajar duro y empezar a tocar puertas...’”. La vocación viró hacia el arte. Y desde entonces ella no paró nunca más.



Marín, estrella de la cumbia peruana, coconductora del hit televisivo Yo soy, actriz de cine y televisión, referente de las fiestas navideñas, empresaria, asidua instagramera, entusiasta pintora de cuadros, hater de los karaokes y devota de la Cruz de Motupe es, en estos tiempos, qué duda cabe, uno de los personajes más queridos y populares del país. Han sido aquella determinación y empuje, heredados de los padres buenos, los que la han llevado a concretar casi todos los sueños y fantasías que tenía desde pipiola. El lanzamiento de su último sencillo, Por qué te fuiste, de hecho, es un escalón más en la consagración de una exitosa carrera musical chambeada al milímetro, la cual este año la tiene felizmente ocupada. Más ocupada, como si eso fuera posible.



CUMBIA DE MIS AMORES

“Por qué te fuiste es un tema que compuse junto a mi productor musical desde hace cuatro años, Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. Habla del amor que no está más, pero no necesariamente del romántico, del de pareja. También del de un amigo o un familiar. Yo estoy lanzando una canción nueva cada seis meses; la idea es reunir un grupo de sencillos para sacar finalmente un disco. Eso nos funciona bien. Además, cada tema nuevo tiene un video. Este último fue dirigido por Jeff Carrera y está ambientado en una quinta, reúne al barrio, a la gente de al lado, a todos los que uno quiere. Allí se narran cuatro historias con las que cualquiera podría sentirse identificado”, detalla.



Maricarmen habla rápido y se peina constantemente con los dedos su larguísimo cabello negro azabache libre de tinte, mientras continúa contando sus planes. No queda claro si aquel es un hábito momentáneo o permanente. Podría ser lo primero, cortesía de la keratina. “Aunque mi música está en plataformas como Spotify y iTunes, son mis redes sociales el principal medio de difusión. También mi cuenta en YouTube. Las radios en provincia sí me pasan, pero en Lima la situación es diferente. Te dicen que lo van a hacer, pero luego van poniendo excusas, como las promesas falsas de un mal enamorado. Eso es consecuencia de que no exista una industria musical sólida aún”.



A pesar de ser el género más consumido en el Perú, agrega, la cumbia sigue siendo un género marginado a nivel comercial. “No voy a descansar en el afán de abrir mentes respecto a la cumbia. Lo tropical no tiene por qué estar dirigido únicamente a un público. ¿Por qué no podemos tener exponentes de cumbia que pisen la alfombra roja de los premios Lo Nuestro o que sean las atracciones principales en Viña del Mar? Mi meta a largo plazo es que la cumbia peruana se pueda escuchar en el mundo. Hay mucho talento nacional. Así será. No tengo dudas”. La artista dice las cosas con tanta convicción que pocas de estas caben. Ella, de hecho, ya está trabajando con productores y compositores extranjeros. Otro proyecto, además, contempla para el 2019 el lanzamiento de un disco de fusión en el que participarán diversos artistas latinoamericanos.



EL ‘SHOW BUSINESS’

Algo en que coincide la gente que la conoce es la habilidad y la visión que Marín tiene para los negocios, rubro en el que se desenvuelve con prosperidad. Esto se confirma al conocer los caminos que la han llevado a crear, dirigir y producir sus propios espectáculos.



“Hasta el 2014 me la pasé recorriendo todo el Perú con mis conciertos. Casi podría decir que llegué hasta el último pueblo, caleta, balneario. He tenido como escenarios camiones o espacios donde no se veía a un alma y que de la nada se repletaban. Fui feliz, pero llegué a un punto en el que quise reinventarme y eso pasó por definir qué quería comunicar. Así que me puse a averiguar, viajé, comencé a ver muchos espectáculos fuera. Instruida, armé experiencias corporativas que incluían música y un show que sorprendieran. Bailarines de ballet en medio de una canción, malabaristas, gente volando en el escenario. Y que todo esto fuera de primera calidad. Lo que quiero ahora es llevar lo mismo a grandes públicos populares”, indica.



La aspiración es ambiciosa, lo sabe, porque eso implica que existan empresarios que quieran invertir en presentaciones de primer nivel. Pese a ello, no desiste. De ahí que, por ejemplo, tenga ya terminado un megaconcierto que celebrará sus 20 años de carrera. “Este es un espectáculo muy grande en el que haré un repaso de mi carrera. Se incluirán las primeras cumbias de Agua Bella, mi primer tema en la radio, todas mis etapas. Tiene un guion, todo bien estructurado y siempre girando alrededor de la idea de creer en los sueños. Y en ese plan sigo porque necesito auspiciadores que crean en lo mismo”, acota.



EN PANTALLA GRANDE

Escépticos del mundo, deténgase aquí. Su discurso podría parecer inocente o trillado de no ser por una premisa incuestionable: los sueños, a ella, sí se le han hecho realidad. Otro de ellos se cristalizó hace poco cuando compartió escena con la actriz mexicana Laura Zapata, archifamosa villana de telenovelas, quien llegó al país para grabar La peor de mis bodas 2, a estrenarse en enero del 2019. La primera cinta, teniendo a Marín como protagonista, superó los 722 mil espectadores en el 2016.



“Laura es lo mejor que me ha pasado en la actuación. Yo, de niña, quería ser María Mercedes; Marimar; María, la del barrio; Natacha; Rosa salvaje; todas. He visto sus novelas y no podía creer tenerla en el set comigo. Yo me quedaba mirándola embobada y luego volteaba a otro lado cuando ella se daba cuenta. Ha sido un privilegio aprender de ella. Es un privilegio todo lo que me está pasando”, finaliza. Lo importante es hacer. Pero, además, perseverar. Al menos eso es lo que ella siempre tiene apuntado en su copiosa agenda. //



Navideña

- Navidad Maricarmen fue el primer disco de villancicos que lanzó la artista, en el 2015. Desde entonces se ha dedicado a realizar presentaciones y eventos corporativos alusivos a la fecha.

“Para este año hemos replanteado todo el espectáculo y por eso tendrá como eje principal la Navidad peruana. Ya contamos con temas en diversos géneros musicales nacionales, así que esperamos que les guste a todos”, detalla la artista.