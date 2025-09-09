La fotógrafa que imprime sobre cortezas y metales: así es la nueva muestra de Marina García Burgos

Dicen que el papel lo aguanta todo, pero para Marina García Burgos este no basta. En su taller de Barranco conviven fotografías impresas sobre superficies recicladas, planchas de acrílico, láminas metálicas y hasta cortezas de árbol. Todo parece susceptible de transformarse bajo su ojo, siempre en busca de nuevos soportes para expresarse. Marina sonríe mientras recuerda que en las imprentas digitales a veces tiemblan al verla llegar con materiales insólitos. Ya la conocen. “Voy y les digo que quiero meter un tronco en la impresora. A veces me mandan al cacho”, cuenta entre risas. Igual insiste. Así ha construido “La naturaleza de las cosas”, su nueva muestra, donde la fotografía busca dialogar con la materia de una forma bastante especial.

El proyecto parte de paisajes aparentemente convencionales: selvas amazónicas, bosques húmedos, desiertos del norte peruano. Pueden parecer escenas bucólicas pero lo disruptivo está en el soporte: papeles reciclados, cortezas, acrílicos espejados. “Vi un papel muy antiguo y pensé en su origen: un árbol. Me fragilizó la idea de imprimir sobre ese papel imágenes de plantas, volver al inicio, imprimir sobre la piel misma de la naturaleza”, explica. Esa tensión entre lo natural y lo intervenido es el corazón de la muestra.

Un paisaje de Cumpamaná, en Loreto, impreso en formato díptico sobre dos soportes: acrílico ámbar de 68,2 cm x 122,2 cm y enchape de pino de 43,3 cm.

No siempre fue así. Durante casi veinte años Marina trabajó en publicidad, en televisión, pero donde más destacó en un primer momento fue en la fotografía publicitaria. “Aprendí mucha disciplina, rigor, pero en algún momento ya me empezó a cansar”, cuenta. Su vida dio un giro cuando se vinculó con el equipo forense y el Comité Internacional de la Cruz Roja en temas de desaparición forzada y fosas comunes. Estuvo en lugares como Putis y Accomarca, testigos de matanzas atroces. “Algunas veces me temblaban las piernas porque veía cosas tan desgarradoras. Escuchaba historias tremendas, familias que reconocían a sus desaparecidos a través de un tejido después de 20 o 25 años”, recuerda. Ese tránsito fue abrupto: “Pasé de trabajar con modelos vivas a retratar restos humanos, a retratar cosas mucho más violentas, pero dentro de todo fue algo muy interesante”.

La relación de Marina con la naturaleza no fue inmediata. “Siempre fui muy citadina”, admite. Su descubrimiento llegó hace casi dos décadas, en un viaje a Tarapoto. Allí conoció una selva distinta a la que imaginaba: más salvaje, más vertical, menos domesticada. Ese encuentro, sumado a la pasión de su esposo por la Amazonía, terminó por contagiarla. Desde entonces, regresar a la selva se volvió un ejercicio de desconexión y, a la vez, de reencuentro con un lado suyo que no conocía.

Una serie de victorias regias captadas por el lente de García Burgos en Iquitos e impresas en papel vintage hecho a mano y rescatado por la autora.

Para organizar el torrente de imágenes que acumuló Marina en tanto tiempo, convocó al curador Jorge Villacorta. “Yo quería poner todo, pero Jorge me ayudó a centrarme en la naturaleza. Fue un proceso muy delicado, y al final me siento contentísima porque todo es mío, pero con su mirada ordenada”, dice.

Marina García Burgos asegura que no se define por una sola etapa. Hija de publicistas y del cine documental que produjeron sus padres en los setenta, fue fotógrafa “por accidente”, publicista por disciplina, reportera de derechos humanos por compromiso y hoy artista visual por una necesidad expresiva. “La naturaleza de las cosas” condensa todas esas vidas en un proyecto que trasciende la técnica para reclamar, con justicia, la atención que merece. //