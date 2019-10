Poeta capital para las letras del Perú y América. Brillante alquimista de la palabra, de estilo complejo, y de personalidad particular. Escritor precoz, bohemio por vocación, autor de culto. Martín Adán vivió para la poesía, su acompañante en aquel estado de soledad que él mismo se impuso como cura y refugio creativo, y gestó una de las obras poéticas más emocionantes de todos los tiempos.

Doctor en Letras por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con su tesis 'De lo barroco en el Perú’, Martín Adán fue dos veces ganador del Premio Nacional de Poesía: en 1946 por su poemario ‘Travesía de extramares (Sonetos a Chopin)’ y en 1961 por ‘La mano desasida. Canto a Machu Picchu’. Designado miembro de la Academia Peruana de la Lengua en 1956, y Premio Nacional de Literatura en 1976.

Poemarios 'Travesía de extramares (Sonetos a Chopin)' y 'La mano desasida. Cantos a Machu Picchu'.

Vivió por décadas y de manera voluntaria en el Hospital Víctor Larco Herrera, donde atendió su adicción al alcohol, pero a diferencia de sus vecinos del psiquiátrico gozaba de libertad plena para salir y entrar del local en el momento que así lo deseara.

Evitó las presentaciones públicas y las entrevistas, incluso de investigadores que llegaban del extranjero para estudiar su obra. Rechazaba estas solicitudes a través de cordiales misivas que hacía llegar mediante su editor Juan Mejía Baca, entrañable amigo del poeta al que le debemos buena parte de la publicación y difusión de su obra y que se ocupó de los asuntos de Martín Adán hasta sus últimos días, en el año 1985.

Un día como hoy, Martín Adán, seudónimo de Rafael de la Fuente Benavides, cumpliría 111 años. Lo recordamos compartiendo esta nota que fue publicada en El Comercio el miércoles 19 de setiembre de 1956.

El fotógrafo Baldomero Pestana también retrato al poeta Martín Adán.

**********

Visita Insólita de Poeta Insólito

Martín Adán se presentó en “El Comercio” para preguntar por qué le habían hecho académico.

Un hombre de fornida apariencia, en cuya vestimenta se destacaba una airosa bufanda de recios colores, penetró ayer, al mediodía, a la casa de “El Comercio”; y, merced a su requerimiento, fue conducido al despacho de uno de nuestros redactores, entrañable amigo suyo.

Tratábase de Martín Adán, nuestro extraño y admirado poeta, quien acaba de ser elegido miembro de Número de la Academia Peruana Correspondiente de la Real Española de la Lengua. Hacía muchos años que no venía a esta Casa.

- Visito “El Comercio” – expresó en primer término – para que me diga por qué he sido designado Académico.

- Sus razones habrá tenido la Academia – contestamos – Y luego tímidamente dijimos: Quizá ha tenido en cuenta tu estupenda producción lírica.

¿Qué producción?... – dijo con acento de duda, para añadir en seguida, con el mismo acento:

- ¿Un poeta elegido Académico? ¿Qué raro, no?

Y en realidad nada de raro tiene. Porque en la Academia Española como en la de Francia los poetas más ilustres ocupan y han ocupado sillones académicos.

Martín Adán continuó en la misma actitud interrogativa.

- El hecho de ser académico – manifestó - ¿significará, acaso, que debo escribir versos mejores o peores?

- Ni mejores, ni peores – replicamos-. Tienes que seguir produciendo “tus” versos, y nada más.

- Es que yo ya no produzco – anotó el poeta paradojal -. Y ni quiero producir; prefiero quedarme con mis meditaciones. Quiero seguir sufriendo y amando al Perú, yo sólo, sin compañía de nadie.

Luego, el autor de “La Casa de Cartón” y de “Travesía de Extramares” se quedó un largo rato en silencio, como distraído o abstraído. Dejamos de mirarlo para que continúe en sus vagares, cuando, de repente, como iluminado, y haciendo un gesto de insatisfacción dijo:

- Me disgusta la librea verde de los académicos. No me la pondré. Lo único verde que me gusta es el verde de nuestra selva. Y allá voy. Viajo a Pucallpa para beberme la selva; para traer la selva en mi mente, en mi retina, porque ya la tengo en mi sentimiento y en mis añoranzas.

Cuando un cronista le preguntó: ¿Por qué adoptó usted el seudónimo de Martín Adán? – contestó: No sea huachafo. ¿Eso a quién importa o qué importancia tiene? Soy Martín Adán; así me bauticé yo mismo; ahora resulta que soy más Martín Adán que Rafael de la Fuente y Benavides. Nadie me conoce por Rafael y nadie me llama Rafael ni de la Fuente y tampoco Benavides; se por qué soy Rafael de la Fuente Benavides; pero no sé cómo resulté Martín Adán.

El mismo cronista insinuó traer un fotógrafo. Martín Adán volvió a decirle: No sea huachafo, si trae al fotógrafo me voy.

Se puso de mal humor. Nadie, naturalmente, cree que un gran poeta como él sea capaz de la malacrianza; pero, lo dijo y el cronista tuvo que abandonar la idea de la fotografía.

- ¿Y tu incorporación a la Academia con tu discurso?

- Ni pensarlo. ¿Yo pronunciando discursos? Jamás. No lo hecho nunca. De eso voy a hablar con los q’ han sido elegidos junto conmigo. Almorzaré uno de estos días con Luis Alayza Paz Soldán que me ha invitado; y, si puedo, veré a José Luis Bustamante y Rivero, con quien trabajé en el Banco Agrícola de Arequipa.

- ¿Trabajaste alguna vez?

- Bueno… como si lo hubiera hecho, porque cobraba sueldo.

Ya en calma, el poeta entró a su tema de siempre. Los principales hombres del Perú. Los conoce a todos. Si no personalmente; por referencias o por su genealogía, en lo que es experto.

- Tú, por ejemplo, - dijo a uno de nuestros redactores – por el apellido que llevas eres pariente mío, de Rafael de la Fuente Benavides; pero, nunca serás pariente de Martín Adán.

¿Eso porque eres académico? – replicó el redactor, quien añadió: ¿Cómo te sientes ahora que eres académico?

- Muy mal – contestó Martín Adán – Porque me he levantado muy temprano, y tengo que ir a una cita incómoda.

Se incorporó bruscamente y se despidió con un abrazo del amigo periodista a quien había ido a visitar. Ya en el umbral de la puerta, al salir, dijo: Me voy desencantado porque no me han explicado por qué me han hecho académico.

Así se desenvolvió esta visita insólita de este poeta insólito del Perú y de América.

El Comercio, 19 de setiembre de 1956.