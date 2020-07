En sus veinte años de experiencia, Martín Arredondo ha sido, principalmente, reportero. Ha ejercido el oficio, como se dice, en la cancha, llegando a realizar coberturas que han puesto en riesgo su propia vida, como la vez que cubrió el conflicto social en Bagua, o cuando entrevistó a los hermanos Quispe Palomino, en medio de la nada. Toda esa experiencia le sirvió para hacerse un nombre en el periodismo televisivo. Luego llegó “La Banda del Chino”, donde se desempeñó como productor general. También incursionó en el cine, delante y fuera de cámaras. Pero Martín quería hacer un sueño realidad: tener un espacio donde pueda hacer crónicas de las distintas festividades del país. Entonces, un buen día, decidió dejarlo todo para darle vida a “Celebra Perú”, sin saber lo que iba a pasar.

-¿Qué tan complicado ha sido para ti realizar este proyecto?

- Mucha gente no lo sabe, pero estuve a punto de tocar la lona. Yo cuando dejo “La banda del Chino” tenía un buen puesto de trabajo, estaba bien. Pero tenía que poner mis cinco sentidos en este proyecto. Lo arriesgué todo, incluso la economía de mi familia. Tuve que ajustar mis finanzas para poder sobrevivir a esta terquedad mía de hacer lo que siempre soñé. Luego tuve que tocar puertas para que finalmente pueda mostrarlo. El 2018 he vivido en esa incertidumbre.

-¿Qué sientes que te ha dado el periodismo en todo este tiempo?

- Estoy eternamente agradecido con el periodismo por dos cosas. Primero, por haberme permitido conocer el Perú. Y segundo, por enseñarme a escuchar. Nuestro oficio obliga a escuchar al otro, a entenderlo, a tener empatía por las cosas que te está contando. Oír a todas las personas que he entrevistado en más de veinte años me ha ayudado a desprenderme de todas las taras con las que crecí.

-¿Cuál es la comisión que más recuerdas?

- Recuerdo mucho la vez que pude entrevistar a los hermanos Quispe Palomino. Lo normal en este tipo de comisiones es que tú vas a un centro poblado y ellos te ubican. Esa vez, el último contacto que tuve nos mandó por una trocha y estuvimos varados por dos días en medio de la nada. Con el camarógrafo ya nos íbamos a regresar, cuando de pronto vemos una fila de Sendero. Nos dieron el alcance y nos llevaron a una cabaña, donde nos dieron de comer una sopa de pollo.

-¿Siempre fuiste un tipo viajero?

- Yo empecé a sentir mucho placer por viajar cuando me inicié en el periodismo. Cuando se proponía una comisión difícil, que implicaba largas horas de viaje en carretera, siempre levantaba la mano para poder ir. Así ha sido en todos los programas por los que pasé. Soy de los viajeros que disfrutan de acomodarse a cualquier situación. Soy buen mochilero.

- ¿Qué te provoca seguir haciendo?

- Quiero seguir contando historias. Todo lo que he aprendido en el mundo del periodismo televisivo quiero utilizarlo para poder visibilizar las historias del Perú profundo que están ahí, ocultas, sin llegar todavía a la gran televisión.

-¿Qué falta para que lleguen?

-Creo que falta…haber, desde mi experiencia hay dos cosas que se podrían hacer. Primero, descentralizar los contenidos. Así como la política, el centralismo mediático en el Perú, toda la televisión nacional, salvo canal 7, pasa por Lima. Eso es algo que debería cambiar. Y segundo, los grandes gerentes de contenidos de los canales podrían arriesgar hacia los nuevos formatos.

-Apuestan por lo que saben que resulta.

- Y se entiende. Finalmente, la televisión es un negocio que requiere de rentabilidad, pero el riesgo es mínimo, muy pocos se arriesgan. Y ahora se van a arriesgar muchísimo menos a raíz de la pandemia. Los presupuestos se han reducido muchísimo.

- ¿Cómo vislumbras el futuro de la industria televisiva? ¿Crees que las redes sociales la puedan reemplazar?

- La televisión va a continuar con el éxito que tiene. Va a seguir siendo el medio referente por muchos años más, por lo menos acá en el país. No creo que las redes sociales la vayan a reemplazar, la televisión tiene aún mucha más llegada. Creo, sí, que ambas plataformas van a complementarse. Cada vez más y de distintas formas.

-¿Cómo te manejas en el mundo digital?

- Bien. El Twitter ya he dejado de usarlo, le perdí el gusto. Más interesante me parece Instagram, porque me permite comunicarme a través de imágenes. Estoy en Facebook por el contacto con mis amigos, pero Tik Tok sí no me jala el ojo para nada. Con 43 años, no me veo haciendo esos videos. //

EL DATO: “Celebra Perú” se estrena todos los jueves a las 10: 00 pm. por Movistar Plus. El programa también se puede ver en la aplicación Movistar Play.

VIDEO RECOMENDADO

Callao: pasajeros generan caos para acceder a Aeropuerto Jorge Chávez