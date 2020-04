La plataforma de educación a distancia ‘Aprendo en casa’ (web, televisión, radio) ha tenido gran acogida. Usted ha indicado que esta coyuntura es una oportunidad para ‘repensar la forma cómo nos hemos venido educando y cómo educamos’ ¿Qué quiere decir con eso?

Aún es pronto para saber los efectos del programa, eso es algo que vamos a mirar en su momento con la cama necesaria. Lo que sí se ha generado en estos días es una importante movilización por la educación pública: hemos recuperado confianza en lo público, en la capacidad que tenemos los peruanos de afrontar un reto y tener una solución que esté orientada a la mayor parte de los ciudadanos. Para nosotros esta es una oportunidad porque nuestro sistema educativo no siempre ha estado alineado al contexto del país. Ha sido difícil para las personas involucradas que se puedan generar aprendizajes sobre lo que ocurre alrededor. Había una separación entre la escuela y lo que pasaba fuera. Estamos aprendiendo permanentemente sobre una realidad que ha venido de golpe.

¿Cómo se está aplicando el plan de ‘Aprendo en casa’ en los colegios públicos?

La plataforma tiene tres canales: internet, televisión y radio. La idea es que se enseñen las mismas competencias en las 3, aunque en internet hay un poco más de información porque el medio lo permite. Sabemos que hay una población que lamentablemente no tiene acceso a ninguna, pero estamos tratando de impulsar nuevas estrategias. Nos hemos encontrado con mucha creatividad: hay docentes que graban las sesiones de radio y las transmiten a través de megáfonos. Muchos profesores buscan llegar a sus alumnos a través de canales alternativos.

¿Hay alguna clase de posibilidad que se suspenda el resto del año escolar, como ocurrió en Estados Unidos?

Perder el año no es una posibilidad. En Estados Unidos ya estaban acabando, aquí recién estamos empezando. No consideramos que cada día que pasa sea un día perdido. Esta es una emergencia, sin duda, que nos obliga a actuar de manera distinta, a innovar en cosas que debimos hacer mucho antes. Pero lo estamos haciendo ahora.

¿Qué pasa con los colegios privados y las pensiones? La Defensoría del pueblo ha hecho el pedido de que no se paguen, por ahora, los meses de abril y mayo.

Siempre escuchamos lo que dice la Defensoría. En primer lugar, venimos reiterando que aquí hay una relación entre familias y colegios, y en ese sentido hemos apelado a que busquen restablecer el dialogo. Los colegios deben ser suficientemente transparentes y claros en especificar cómo están manejando esta emergencia, (en explicar) que el servicio no presencial bien hecho tiene tanta calidad como uno no. Hay una serie de medidas que ha dictado el gobierno y que podrían favorecer a las instituciones privadas. Si los padres y madres han establecido una relación de confianza con el colegio, esa relación no se puede perder en unos meses. Hay que conversar, calmarse, entender que las presiones económicas están en los dos lados. Hay instancias de supervisión; el MINEDU ha sacado una norma a través de la cual deben presentar su plan de emergencia, garantizando los criterios que se tenían en la fase presencial. Donde haya una infracción los entes responsables van a actuar.

¿Cuál es la gran lección que los adultos nos podemos llevar esta cuarentena?

Los padres y las madres tienen que aprovechar este tiempo organizando actividades, pero también dando libertad a los niños y niñas, no generarles más estrés del necesario. Hay una presión por la escolarización, de que manden más tareas porque ‘estamos pagando’. Si los papás le dan un sentido diferente a lo que es la educación, que no pasa por acumulación de horas, sino en darles autonomía, seguridad y acompañarlos en ese camino, ese será un enorme logro para el país.

