“Quiero contar historias, pero ya no queda tiempo”: Martin Scorsese, el director que ha entregado su vida al cine y el ambicioso libro peruano que analiza su carrera

Hace solo unos días, durante un conversatorio en el Festival de Cine de Nueva York, el director iraní Jafar Panahi —reciente ganador de la Palma de Oro en Cannes— le contaba a Martin Scorsese sobre sus primeros vínculos con el cine. “Mi padre, que era obrero, siempre me repetía: ‘En la vida, no tienes que inclinarte ante nadie más que ante Dios’. Desde entonces he estado buscando a Dios en muchos lugares. Y me alegra mucho poder estar al lado del actual Dios del cine. Por eso me gustaría inclinarme ante él”, dijo Panahi. Acto seguido, se puso de pie y le hizo una reverencia a Scorsese, que vino acompañada por la ovación del público que los escuchaba.

Más allá de preferencias lógicas y atendibles discrepancias, es casi un consenso el sentido de admiración que el director de “Toro salvaje” ha ganado con el correr de los años. ¿Qué lo hace ser tan apreciado por colegas de su generación y por creadores contemporáneos? ¿Por representantes del Hollywood clásico y por cineastas iraníes, franceses o japoneses? ¿Por trabajadores de la industria y el cine más comercial, e íconos del cine independiente y de autor?

En pleno rodaje de “Toro salvaje” (1980) junto a su actor fetiche Robert De Niro, quien interpretó al boxeador Jake Lamotta. (Foto: Getty Images) / Sunset Boulevard

Para el crítico Isaac León Frías, una de las principales cualidades de Scorsese es su unicidad y singularidad. “Su carrera —dice León— no es en absoluto una que se parezca cercanamente a la de sus colegas precedentes y coetáneos”. Y, en esa línea, entran como factores distintivos “el temple de sus películas, la amplitud de su compromiso con el cine y su gravitación en el panorama del cine contemporáneo”, agrega el crítico.

Así lo explica en su libro “El cine de Martin Scorsese. El sueño americano en claroscuro: entre la violencia y la redención”. Se trata de un muy interesante conjunto de artículos, críticas y ensayos —escritos por diversos autores y recopilados y editados por Isaac León Frías— que abordan la filmografía del popular ‘Marty’ desde diversos flancos, contrastando perspectivas, reflexionando y polemizando sobre una obra monumental, cambiante y sumamente ambiciosa.

El crítico peruano Isaac León Frías es el editor del libro “El cine de Scorsese”. En el texto introductorio destaca “el temple de sus películas y la amplitud de su compromiso con el séptimo arte”. (Foto: Victor Idrogo / Iconica) / © Victor Idrogo / Iconica

Allí se encuentran, por ejemplo, un texto que estudia las colaboraciones de Scorsese con sus actores fetiches Robert De Niro (quien aparece en 10 de sus películas) y Leonardo DiCaprio (quien lo hace en 6); otro que ahonda en sus poderosas cintas de temática religiosa (“La última tentación de Cristo”, “Kundun”, “Silencio”); un análisis del papel que juegan las mujeres en su filmografía (asunto controversial, pues a menudo se señala que estas quedan relegadas frente a los protagonistas masculinos); el tópico de la violencia, especialmente en sus historias de mafia y gánsteres; y uno que afina el oído para aproximarse al cine musical del director.

CINÉFILO CONSUMADO

La aparición del libro “El cine de Martin Scorsese” coincide además con el estreno, a través de la plataforma Apple TV+, de la serie documental “Mr. Scorsese”. Dirigida por Rebecca Miller, la producción nació como un proyecto de largometraje, pero derivó en cinco episodios independientes por la amplitud de los temas abordados. En ella brindan sus testimonios figuras como Cate Blanchett, Daniel Day-Lewis, Jodie Foster, Spike Lee, Margot Robbie, Steven Spielberg, los ya mencionados De Niro y DiCaprio, entre otros.

La más reciente cinta de Scorsese, “Los asesinos de la luna” (2023), tuvo como protagonistas a Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio. (Foto: Apple TV)

No parece casualidad el interés que viene generando últimamente el creador de filmes como “Taxi Driver”, “Buenos muchachos”, “Casino” o “Los infiltrados” (la única cinta que, a la fecha, le ha valido un Óscar). Y a ello contribuye otra cuestión destacada por Isaac León en el prólogo de su libro: “El compromiso que siempre ha demostrado Scorsese por la preservación del cine y por la defensa de la integridad de las películas”. Porque además de hábil creador de ficciones y erudito documentalista, Scorsese es presidente de la Film Foundation —institución que desde 1990 se dedica a la restauración y promoción de películas de todo el mundo—, así como un agente reivindicador del material fílmico (sin que eso le haya impedido incursionar en los vericuetos digitales del 3D y el streaming), y por sobre todo un cinéfilo empedernido y consecuente, que ha entregado su vida al disfrute del séptimo arte.

A sus 82 años, Scorsese tiene en carpeta varios proyectos (una película sobre Jesús, la adaptación de una novela de Erik Larson sobre un asesino en serie, etc.), pero su prioridad actual es “What Happens at Night”, un ‘thriller’ fantasmal basado en el libro del mismo nombre de Peter Cameron. Si todo marcha bien, lo protagonizarán Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Y aun así, el propio director parece consciente de que los años no pasan en vano. “El mundo entero se ha abierto para mí, pero es demasiado tarde —declaró a ‘Deadline’ en 2023—. Soy viejo. Leo cosas. Veo cosas. Quiero contar historias, pero ya no queda tiempo”. Por duras que suenen sus palabras, la realidad se impone y queda aceptarlas. Disfrutemos al dueño de las cejas más famosas del cine, que como él no hay otro igual. //

PARA CONOCER MÁS DE ‘MARTY’ Y SU UNIVERSO