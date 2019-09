El genio tras Marvel: "Un niño debe sentirse representado por un héroe que se vea como él"

La ilustración es una de las manifestaciones artísticas de mayor presencia en el ámbito popular y recientemente el Perú contó con la presencia de Mike Thompson, exponente destacado de dicha profesión.

El artista estadounidense cuenta con trabajos para varias películas de Marvel como "Guardianes de la galaxia" o "Black Panther" y llegó a Lima como parte de la gira Wacom Academy. Antes de la clase maestra que ofreció este lunes en el campus de Senati en Independencia, el ilustrador y escultor 3D conversó con Somos sobre la cultura popular, su trabajo y también sus influencias.

"Para trabajos como 'Guardianes de la galaxia' y 'Civil War' hice inicialmente una pieza artística de prueba para ellos, fui contactado y empecé trabajar en artes conceptuales y trabajo que fue usado en paquetes de diseño y otras cosas de esta naturaleza", señaló el artista. "Es asombroso, porque crecí leyendo cómics y era un fan enorme, hasta este día lo soy", agregó.

Trabajo en proceso de Thompson sobre Thanos, el gran villano de la saga "Avengers". (Foto: Difusión) Difusión

El trabajo de Thompson no se remite a los cómics o las películas derivadas de estos, pues, siendo un trabajador freelance, ha tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos relacionados a la música o marcas de ropa —como director de arte— por citar algunos casos.

Siendo un apasionado del hip-hop, el ilustrador recuerda con cariño haber conocido a Method Man, integrante del grupo de culto Wu Tang Clan, además de otros grandes artistas de ese género. Este último es una de las influencias más grandes en su trabajo y se suma a su amor por los cómics y diversos culturales que el califica afectuosamente de 'nerdys' como "Star Wars", por ejemplo.

- LA REPRESENTACIÓN -

Thompson cuenta que desde pequeño fue un asiduo lector de los cómics que su padre le compraba como recompensa por sus sus buenas calificaciones. Sin embargo, algo que capturó poderosamente su atención fue el descubrimiento de los primeros superhéroes afroamericanos.

"Encontré que cada cierto tiempo mi papá me traía un libro con personajes que se veían como yo: eran Falcon o Luke Cage", cuenta el artista.

"Como niño pequeño es muy importante ver personajes y gente que influya en ti que se vea justamente como tú. Eso me permitió saber que los héroes no solo son como el Capitán América, sino que también pueden verse como yo", explicó.

Mike Thompson es consciente de que la situación es distinta en el presente, indicando que los primeros autores de historietas del pasado no tenían la misma perspectiva que se tiene hoy en día.

"Obviamente, cuando los cómics empezaron eran escritos por gente que no tenía todo ese crisol (cultural) y no lo entendían. Veías que muchos de los personajes principales se veían de una forma particular y los tipos malos a veces se veían de forma específica y algunos eran justo como era yo (afrodescendientes)", sostiene el dibujante.

Anuncian la fecha de estreno de "Black Panther 2" en la D23 Expo. (Foto: Marvel)

Para Thompson, lo que sucedió con "Black Panther", es similar e incluso mayor a lo que le tocó experimentar de niño, ya que los niños afrodescendientes de esta época pudieron disfrutar de ver una película que los representaba de una forma que no habían visto antes.

"Parte de lo atractivo de Black Panther es que los chicos ven a todos estos personajes que son de color. Ellos estaban como 'Dios mío soy yo en la pantalla'", contó con gusto Thompson.

- ARTE Y LA TECNOLOGÍA -

Como suele suceder con otras ramas del arte, el diseño requiere una innegable cuota de talento, pero Mike Thompson asegura que la convicción es todavía más importante para hacerse un nombre dentro de esa actividad.

"(Debes tener) pasión. Tienes que quererlo y realmente tener la voluntad de ponerle tus mil horas más que nada. Incluso si ya tienes algo tan básico como el talento", indica el artista, quien agrega que el trabajo es lo que termina de potenciar a la destreza innata.

"Si no estás realmente en ello, con un pie dentro y otro fuera, entonces no creo tengas el éxito de que alguien que realmente quiera hacerlo", apunta Thompson.

Mike Thompson en la clase maestra que ofreció en Senati. (Foto: Senati) Senati

En cuanto a la tecnología, el ilustrador asegura que las tabletas de dibujo digital facilitan su trabajo enormemente, pero que él mismo se inició en el arte con "lápiz y papel". Más allá de esto, el expositor invitado por Senati indica que disfruta del trabajo en tabletas porque le permite emular lo que siempre había hecho de forma tradicional.

"Me gusta que la gente vea mis trazos, porque se ve como una pieza que fue hecha fuera de la computadora y también me ayuda a ahorrar tiempo y puedo terminar trabajos más rápidos para los clientes"

No obstante, el expositor deja claro que el primer paso son las técnicas tradicionales y sería un error para un joven decir "me compré una tablet y ya soy un artista".

(Imagen: Mike Thompson) Difusión

Sobre la importancia de hablar con chicos que se quieren dedicar a lo mismo que él, Thompson lo compara con su propia experiencia, indicando que siempre es útil la voz y consejo de alguien más experimentado.

"Para mí es muy importante porque cuando era joven sabía que quería hacer algo con respecto al arte, pero no conocía a alguien que estuviera trabajando en ello", contó. "Ser capaz de conocer a alguien que está en tu campo trabajando con éxito lo que tú quieres hacer es fantástico", añadió.

Finalmente, el artista sostuvo que puede haber inseguridad para un artista joven, pero que es algo natural y que se aprende a sobrellevar con el tiempo.

"Cada vez que creas una pieza, la estás poniendo ahí afuera para que la gente la vea y juzgue, pones una parte de ti mismo ahí y eso puede ser aterrador, especialmente para una persona joven, porque le estás dando constantemente a alguien la oportunidad de descalificar tu trabajo y es algo muy personal para ti", dice con calma.

Mike Thompson. A los mejores se les escucha y se aprende.