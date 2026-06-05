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El actor británico Nicholas Galitzine da vida a He-Man en el esperado regreso cinematográfico de Masters of the Universe.
El actor británico Nicholas Galitzine da vida a He-Man en el esperado regreso cinematográfico de Masters of the Universe.
/ Photo Credit: Giles Keyte
Por Oscar García

Había que estar un poco loco o ser un visionario a comienzos de los años ochenta para montar una franquicia multimillonaria sobre la premisa de un hombre en taparrabos medieval que monta un tigre. Pero eso, exactamente, fue lo que hizo Mattel en 1982. Y funcionó. Los niños de hoy probablemente no entiendan el fenómeno. Pero hubo un momento en que escuchar a He-Man gritando “¡Por el poder de Grayskull!” era suficiente para paralizar una sala, un barrio o cualquier tarea escolar pendiente.

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