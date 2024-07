Con curiosidad y un genuino amor por el conocimiento, Malena Martínez y su incansable equipo comparten la información que recopilan en sus viajes por el Perú (desde la Amazonía hasta los océanos, pasando por todas las alturas) a través de experiencias artísticas y gastronómicas que son únicas en su clase. Su misión es integrarlo todo: alimentos, naturaleza, culturas y entorno. Lo hacen creando una red expandible que se fundamenta en el entendimiento profundo de que todo funciona como una gran cadena que se retroalimenta. Por su valiosa contribución a la cocina peruana en la actualidad, Mater Iniciativa fue elegido por unanimidad para recibir el reconocimiento especial de los Premios Somos al aporte del año.

“Es difícil poner en palabras esto, porque Mater se creó como un centro de investigación interdisciplinario para que los cocineros salieran un poco del ámbito de la cocina”, dijo Malena en el escenario del museo Pedro de Osma el pasado martes 9. “Creo que después de siete años hemos conseguido lo impensable, que es hacer muchísimo más además de gastronomía”, añadió la directora de Mater Iniciativa.

Es fundamental en este trabajo conocer el origen de aquello que comemos, y las manos que cuidan de los productos. / Gustavo Vivanco Leon

Su trabajo ha sido clave para el crecimiento de todos los ejes que componen el proyecto Central-Kjolle-Mil y es, en definitiva, uno de los puntos más fuertes de toda su operación. En 2023, sin ir muy lejos, Central se coronó como el mejor restaurante del mundo en la lista The World’s 50 Best. Un hito que quizá no habría sido posible sin Mater.

Viaje culinario

La base de todo está en Barranco, en la casa Túpac que alberga los restaurantes y cocinas de Central y Kjolle, pero también el laboratorio principal de Mater. Recorrer esos espacios es respirar, mirar, oler y sentir cada detalle de su trabajo de investigación. Lo vemos en productos al natural, arte, tejidos, fermentos, hierbas. Su huella está en todo. Mater es el aire, la esencia que conecta ideas, sueños y proyectos. Su trabajo va mucho más allá de una mera exploración de campo. De ahí que en el equipo haya también antropólogos, biólogos, arqueólogos, arquitectos, botánicos, artistas, lingüistas y especialistas de otras disciplinas, además de cocineros.

Mil Centro, restaurante de Virgilio y Malena Martínez y Pía León ubicado en Moray (cusco). Actualmente, ocupa el puesto 73 de la lista extendida de 50 best.

“Si al principio lo planteamos como una asociación para nutrir al restaurante de conocimiento, ahora más bien estamos pensando que sirve para gestionar y difundir conocimiento para el uso de todos. El eslogan de Mater Iniciativa es ‘Afuera hay más’. Empezamos pensando el ‘afuera hay más’ como ‘afuera’ de la cocina. Ahora pensamos el ‘afuera’ como el mundo”, dijo Malena en una entrevista a El Comercio el año pasado.

Esto recién empieza. Puede ser que ese mundo les quede chico. //