Los ‘baby bumps’ invaden Instagram y TikTok, llenando las redes de pura dulzura, con fotografías, reels y stories con mucho estilo. La maternidad ha tocado la puerta de más de una figura pública en el país, ampliando contenidos y diversificando los mensajes vinculados a esa bella etapa.

Sin distinguir entre industrias, la dulce espera ha llegado en simultáneo para la actriz Anahí de Cárdenas, la chef Francesca Ferreyros, las influencers Antonella León y Marisol Benavides, la cantante Marie Cherry Pop, la stylist Paula Berbell y la empresaria Macarena Vidal. Eso sin tener en cuenta a quienes recientemente nos han entusiasmado con la misma buena noticia: la exvoleibolista Raffaella Camet y la modelo Alessandra Bonelli.

“Si las figuras públicas comparten no solo los momentos ‘felices’ de su embarazo, sino también las pérdidas y los desafíos, pueden humanizarse de una manera poderosa. Este tipo de contenido puede ayudar a reducir la sensación de aislamiento entre las mujeres que atraviesan situaciones similares, ya que muchas veces se sienten invisibilizadas o incomprendidas”, explica Alexia de la Morena, experta en neuromárketing y comportamiento predictivo de la EAE Business School.

Con una personalidad única, la cantante peruana Marie Cherry Pop ha elegido llamar Soul a su hija. (Foto: Instagram @mariecherrypopig)

Para la actriz Anahí de Cárdenas, esta premisa resuena en especial. Ella se ha dedicado a hablar con mucha franqueza sobre el tema desde que conoció la noticia.

“Yo no tenía en el mapa ser madre. Cuando empecé la relación con mi esposo, acababa de pasar por un divorcio, tenía 35 años y no me sentía lista. Decidí congelar mis óvulos. En 2019, apenas unos meses después, me diagnosticaron cáncer. Mis planes —que de por sí eran inexistentes— quedaron aún más postergados. Estaba en otra línea, en otra lucha”, comenta a Somos.

Sin embargo, en 2024, ser madre se convirtió en una posibilidad. “Algunas soñaron con ser madres toda la vida. Para otras, como en mi caso, fue algo que llegó después. No hay una sola forma de vivir la maternidad. Hay que aprender a ser respetuosos, empáticos… y, sobre todo, a no compararse”, medita la actriz con determinación, algo que replica a menudo en sus redes sociales.

Como comenta De Cárdenas, cada cuerpo y realidad es distinta. Por eso, en los últimos meses, las diferentes mamás influencers nos invitan a ver este episodio con diversidad.

Por ejemplo, la influencer Antonella León reflexiona cada vez que puede sobre el rol que ejerció su madre (quien falleció hace cinco años) y la toma como referencia en esta etapa. Así, la creadora de contenido confiesa sentirla más cerca que nunca mientras está en la dulce espera de la pequeña Azul. La honestidad con la que habla del tema ha impactado en su comunidad.

La reconocida chef Francesca Ferreyros se une al ‘boom’ de mamás, pues dará la bienvenida a su primogénita, Josefina, en unas semanas. (Foto: Instagram @francescaferreyros)

Aunque son pocos los guiños a su ‘baby bump’ en redes sociales, la chef Francesca Ferreyros demuestra que es posible balancear el embarazo con su pasión por la gastronomía. Al frente de Frina, Baan y Lunática, Ferreyros también se animó a abrir las puertas de Entre Migas hace unos meses, sueño que consolida mientras espera a tener en brazos a Josefina, su primogénita junto al chef Jorge Muñoz.

Sin duda, una ola poderosa de maternidad sacude Internet. Influyentes, creativas y auténticas, cada figura vive una de las transformaciones más profundas de la vida a su modo. Un estado que viven en completa libertad y sinceridad, y que comparten con millones de mujeres peruanas a diario.