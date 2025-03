En la actualidad, cada boda es un espectáculo. Aunque pueda ser estresante organizarla, disfrutar del resultado en pareja y con los seres queridos es una vivencia que quedará marcada para siempre.

En esa línea, el primer baile destaca como un momento de fotografía: al ritmo de una balada, una canción latin o una salsa, las duplas inauguran la pista de baile y sellan su amor al ritmo de sus canciones favoritas.

“Tiempo atrás, esto se hacía generalmente con un vals y de manera espontánea, sin una coreografía de por medio. Sin embargo, con el tiempo el baile de los novios fue evolucionando y ahora buscan reflejar su propia historia de amor en la pista, lo que le pone más corazón al momento”, comenta Fiorella Valencia, CEO de Bodanza, empresa peruana con 18 años de trayectoria que ofrece a los novios clases coreográficas para brillar en su primer baile.

Junto a su equipo, Valencia destaca como la mente detrás de puestas en escena que conquistaron las redes sociales, como las coreografías de boda de las influencers Tana Rendón y Hillary Baca junto a sus esposos (quienes bailaron “I’ve Had The Time Of My Life” y “Hasta ese día”, respectivamente).

El baile viral de la influencer Tana Rendón junto a su esposo fue coreografiado por Bodanza. La idea era recrear, a su manera, la icónica escena de la película “Dirty Dancing”. (Foto: Rebel Rebel)

“Creo firmemente que nosotros no vendemos clases de baile. Vendemos emociones. Es que en el camino te vuelves cómplice de las parejas, no solo para enseñarles pasos, sino para alentarlos con tus palabras. Hay que tener muchas habilidades blandas para que salga bien, porque las duplas pueden estar estresadas durante la organización y la idea no es que el baile sea un peso más”, agrega Fiorella.

Sobre los géneros más usados, la también bailarina apunta a una preferencia por las canciones latin y salsa. Sin embargo, hay aquellos novios que se animan por canciones románticas en inglés, atreviéndose, incluso, a ejemplificar coreografías de películas que sean importantes en su historia de amor. “No hay nada imposible”, rescata.

MÁS ALLÁ DE LA TRADICIÓN

Para la coreógrafa Melissa Raygada, el momento del baile continúa siendo uno de los más especiales en la boda. Además, con el paso de los años, busca integrar a más personajes importantes en la velada.

“Por ejemplo, los bailes con amigos o los bailes sorpresa. Este segundo es muy emotivo, porque generalmente se coordina a escondidas de los novios para impactarlos con un mix de sus canciones favoritas o importantes”, cuenta la también bailarina.

Para Melissa Raygada, los novios deben tener la libertad de disfrutar bailando con quien quieran. Por ejemplo, hay novias que apuestan por tener de dupla a sus madres, otra gran tendencia. “En esta foto, bailo con mi suegra. Fue muy especial”, comenta. (Foto: Frank Andonaire)

“Otra tendencia que se está viendo mucho últimamente son los bailes de TikTok. Hay novios que apuestan por bailar coreografías en tendencia en redes sociales, que es una buena forma de activar la pista de baile y empezar con la fiesta”, añade.

Otras tendencias Además de apostar por bailes de TikTok, Fiorella Valencia comenta una nueva opción que se está empezando a ver en bodas locales: “un baile de cierre, que hacen los novios solos o con los últimos invitados que quedan. Este baile es documentado y queda como recuerdo de una noche especial”, precisa. En tanto, precisa que los ‘flashmobs’ siguen vigentes, como bailes sorpresa que pueden preparar los amigos y seres queridos para los novios. Esto, por ejemplo, sucede en una de las escenas más icónicas de “The Office”, durante la boda de Pam y Jim (en la foto).

Como cualquier otro proveedor para una boda, Raygada recomienda separar cupo con tu coreógrafo favorito al menos seis meses antes del día especial. “Los ensayos pueden empezar un par de meses antes, así la dupla no se abruma y tiene el tiempo necesario para memorizar una coreografía”, apunta.

El primer baile es una forma hermosa de celebrar el amor al ritmo de canciones especiales para los novios. Aunque pueda durar apenas unos minutos, vale la pena ponerle especial atención a este momento, que promete ser recordado toda la vida. //