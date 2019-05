Mauricio Fiol: “Si quisiera hacer show, volvería a un reality”

A los seis años obtuvo su primera medalla en natación, una presea que no se la sacaba ni para dormir. Desde esa edad precoz, el ‘Tiburón’ Mauricio Fiol probó sangre y nadie le ha quitado las ganas de competir y ganar. El nadador de 25 años está a seis semanas de cumplir la sanción que se le impusiera en los Panamericanos de Toronto 2015 por un caso de doping. Hoy se encuentra enfrentado a la Federación Peruana de Natación por no haberlo tomado en cuenta para las categorías de 100 y 200 metros en estilo mariposa en los próximos Panamericanos de Lima. Afirma que el estilo es su especialidad y para lo que se ha venido preparando. El organismo lo ha escogido para defender al país en las pruebas de 200 metros libres y de postas, pero el deportista asegura no sentirse preparado en esas categorías.

Hagamos un resumen: en el 2015 fuiste sancionado por un caso de doping. ¿Qué fue lo que pasó?

Fui castigado por cuatro años. Presenté pruebas en mi defensa como la de pelo, la prueba del polígrafo, análisis de testosterona, perfil hepático, una investigación de carnes. Todas las hice y no me las aceptaron.

¿No te las recibieron o no las revisaron?

Las revisaron. La prueba del polígrafo no la aceptaron. La prueba que era, para mí, la más contundente, que era la de investigación de carnes que hice, con la firma del Senasa, y en la que se establece que es posible que haya carne contaminada con esa sustancia [estanozolol] y que se comercialice en el mercado peruano, no me la aceptaron.

¿Sospechabas que por comer carne habías sido contaminado?

Era una de las sospechas, era la única que podía demostrar, porque un sabotaje no se puede probar. El tema es que no pude evidenciar cómo esa sustancia ingresó a mi cuerpo y por eso fui sancionado.

¿Cuánto tiempo demoró esa lucha?

Dos años y ocho meses. Al final, salió la resolución desfavorable para mí y desde ese momento nunca paré de entrenar con el sueño de volver a participar en unos Juegos Panamericanos.

¿Cuáles son tus récords de nado actuales?

Ahorita poseo los récords de 50, 100 y 200 metros en estilo mariposa, que son por los que me entreno y me saco la mugre todos los días. Luego tengo el 100, 200 y 400 metros en estilo libre.

¿Dirías que eres el mejor nadador nacional de estilo mariposa?

Hace mucho tiempo no compito, pero yo quiero demostrar que estoy haciendo las mejores marcas de mi vida. Quiero demostrarlo con resultados, no hablando.

-LA MARIPOSA DEL ESCÁNDALO-

La semana pasada fue una de las más difíciles para Fiol. Una semana en la cual asegura no haber descansado lo debido, algo fundamental en el entrenamiento de un deportista. Esto por el reclamo que ha hecho en distintos medios por los Panamericanos de Lima. Para la Federación, el asunto de fondo no es “un problema de calidad, sino de ética”, pues ya hay otros nadadores clasificados desde abril, por haber superado unas marcas seleccionadoras autoimpuestas. No han faltado voces que lo han criticado por no pensar en sus compañeros nadadores que podrían quedar de lado, si se toma en cuenta su pedido. Fiol asegura que no es un tema personal, que su interés es que se convoque a los mejores representantes.

¿Conoces a los otros nadadores que han calificado en mariposa?

No los conozco porque son más jóvenes que yo. Sé que tienen una trayectoria, pero no he tenido contacto porque he estado lejos de las competencias por cuatro años.

Veo en redes gente que dice que “cómo Fiol va a venir a pedir que saquen a dos nadadores, acaso él tiene corona”...

Es que no estoy diciendo eso. Claramente no tengo corona. Jamás voy a ir en contra de un nadador, porque, al igual que yo, se saca la mugre entrenando. Pido que me den la oportunidad de demostrar mis tiempos. ¿Para qué hizo la Federación entonces toda la gestión ante la FINA [Federación Internacional de Natación] para que vuelva a participar en estos Juegos? ¿Para ponerme en 200 metros libre y yo no pueda hacer nada? Ellos me llamaron y me dijeron: ‘Vas a participar en 100 y 200 metros mariposa’. ¿Para qué fue eso? ¿Para tirarse luego para atrás?

¿Es muy complicado prepararse para las pruebas de estilo libre?

Un nadador es especialista en algo. Es como ustedes: uno escribe, otro toma fotos. No por haber estudiado ambos Comunicaciones son lo mismo. Estamos hablando de los Juegos más importantes del mundo, después de los Olímpicos. Yo no puedo representar a mi país en algo para lo que no estoy preparado. Para ir de paseo o para ser uno más... no me parece. En verdad, me estarían obligando a dar un paso al costado.

Pareciera que las injusticias te acompañan...

En algún momento se va a revertir la suerte y espero que sea pronto. Yo solo tengo que ir para adelante. Esto es mi sueño, es mi vida...

¿Te sientes optimista de lograr tu objetivo? La Federación ya entregó la lista de nombres el 16 de mayo.

La Federación tiene hasta el 26 de junio para presentar al equipo final. Ese día cierra. Hay una inscripción nominal y la final. La nominal no interesa tanto. La que vale es la final.

Trato de ponerme en tus zapatos y es difícil. No me imagino qué se debe sentir que te quiten una medalla.

Sí, sobre todo porque yo tenía muchísimos planes después de ese campeonato. Más allá de eso, siento que he estado durante estos cuatro años sin ser yo, que mi alma volvió a mi cuerpo en el momento en que me dijeron que podía competir en estos Panamericanos. Eso fue en marzo. A veces me preguntan si me dolió que me quiten la medalla de Toronto, y la verdad es que no porque yo sé que la gané. Y el sentimiento de saber que gané nadie me lo va a quitar.

Otra de las críticas es que estás haciendo un show con este reclamo.

Si hubiera querido hacer un show, lo habría podido hacer durante cuatro años, no ahora. Yo no busco las cámaras. No facturo por eso. He estado en un reality de la TV y nadie lo sabe. Estuve tres meses en Combate y nadie se acuerda de eso. Si quisiera hacer show, lo podría hacer.

¿Por qué entraste a ese reality entonces?

Porque me quedé sin auspiciadores y necesitaba pagar mi entrenamiento. Si no tengo auspiciadores, necesito una chamba part time que me dé lo suficiente para poder entrenar. Esa es la verdad. Y, como digo, nadie se enteró. Si yo quisiera hacer show, podría volver a hacer un reality, pero no quiero. Lo que menos quiere un deportista es que lo reconozcan por algo que no es competitivo. La gente quiere que a un deportista lo reconozcan por los logros que pueda darle a su país.

¿Cómo te gustaría que termine este problema?

Lo que no quiero es que la gente se acuerde de mí por lo que me pasó en Toronto o lo que me está pasando ahorita. Quiero competir y ganar y que se acuerden de eso y también de algunos cambios que me gustaría hacer. Sí creo que hay cambios que se necesita hacer en el deporte. Tengo un proyecto de hacer una ONG que proteja legalmente a los deportistas de cosas como las que me pasaron. Es un proyecto a mediano plazo porque mi energía ahorita está en entrenarme para los Juegos. //