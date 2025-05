LEE TAMBIÉN | Un triunfo mundial: los Premios Somos fueron reconocidos por celebrar la gastronomía peruana con el respaldo de sus lectores

-¿Este show marca una nueva etapa en tu carrera?

Sí, definitivamente. Regresar a un show como este, donde constantemente estás cantando y bailando en el escenario, ha sido un cambio fuerte para mí. He estado fuera de training, pero con los ensayos y las ganas que le estoy poniendo, vamos a entregarle al público un espectáculo de primera.

-Estuviste viviendo algunos años en Estados Unidos. ¿Qué te motiva regresar al Perú?

Volver a hacer lo que siempre he amado. Cantar, bailar y actuar. Ahora me siento mejor preparada emocionalmente para afrontar cualquier reto. Hay un cambio de la Mayra de antes con la de ahora, definitivamente.

Mayra debutó en la televisión a los 13 años en la serie “Yuru: la princesa amazónica”, que se emitió por Frecuencia Latina. / FERNANDO FUJIMOTO

-¿En qué aspectos?

Estar fuera de tu país te hace valorar mucho más a tus seres queridos. Te hace pisar un poco tierra también, porque te das cuenta que muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Estar sola, lejos de las personas que amas y pasar momentos complicados, definitivamente me ha hecho madurar. Antes, quizás por la edad, era un poco irresponsable.

-¿Cómo tomaste que surgieran una serie de especulaciones acerca del trabajo que hacías en Estados Unidos?

Al inicio fue complicado. No he tocado antes este tema, porque no me gusta mostrarme vulnerable ni hacerme la víctima. Pero sí fue bastante chocante porque era algo a lo que yo jamás he estado acostumbrada. Ahora lo que puedan especular, la verdad, es que ya me da igual. Las personas siempre van a hablar y decir lo que les parezca. Lo único que me importa es que mi familia sabe quién soy yo.

-Has contado que vivías de tus redes sociales.

Exacto. Yo trataba de utilizar mis redes para generar ingresos como influencer. Lamentablemente, como te dije, las cosas no me salieron como esperaba. Mi ilusión era abrirme paso como artista. Nadie sabe cuánto he llorado por mi familia, por muchos problemas que he tenido, y yo me las he tenido que ingeniar para salir adelante. Pero la gente, en este mundo de las redes, muchas veces solo se queda en lo superficial.

Mayra Goñi en los ensayos del show 'Reinas de corazones 90's'.

-¿En esta etapa de tu vida quieres darle como mucho más peso a tu faceta como artista, antes que a tu trabajo creadora de contenido?

Ser influencer es algo extra para mí, no es lo que realmente me apasiona. Desde pequeña, lo que yo siempre he querido ser es artista. Entonces, mi intención es seguir por ese camino. Gracias a Dios me están saliendo nuevos proyectos. Me siento muy agradecida por eso.

-¿Cómo ha sido tu reencuentro con el país?

Nunca había valorado tanto mi país, mi tierra, que viviendo fuera. Cuando me pongo a pensar en mi punto de partida, me sorprende ver de dónde he salido y hasta dónde he podido llegar. Sé que tengo muchos sueños por cumplir, pero a la vez me siento orgullosa de lo que estoy logrando y de mi proceso.

-¿Qué fue lo primero que hiciste cuando viniste?

A parte de visitar a mi familia, obviamente, irme a comer un cebichito al mercado de mi barrio, en el Rímac. Aunque no parezca, soy una persona que no ha perdido su esencia.

-He visto que has reconectado nuevamente con tu lado musical.

Sí, he podido lanzar una canción, que es una cumbia. Hace poco me invitaron a cantarla a un evento que hizo una radio y fui con mucho miedo porque no me subía a un escenario hace tiempo. No sabía cómo me iba a recibir la gente, las nuevas generaciones. Felizmente todo salió muy bien. Fue muy emocionante para mí.

Mayra Goñi, Cielo Torres, María Grazia Polanco, Natalia Salas, Ximena Palomino y Gina angali protagonizan el show.

-¿Ahora estás enamorada?

Tengo muy poco tiempo para conocer personas, ni siquiera tengo muchos amigos. Estoy enfocada en mi trabajo y todo mi tiempo se lo estoy dedicando a ello, pero tampoco me cierro a las puertas del amor. Sin embargo, no es algo que esté en mis planes como prioridad.

-Tu plan más inmediato es, digamos, quedarte en el Perú.

Sí, así lo he decidido. Hace poco lancé una canción y pronto se vienen más novedades. Estoy de nuevo en casa, haciendo lo que amo junto a las personas que amo, que son mi familia. //

-Reinas de corazones 90’s

Se trata de un espectáculo que promete revivir los éxitos musicales más icónicos de los años noventa. Cuenta con la dirección de Raúl Zuazo y la dirección musical de Diego Dibós. Se presentará en la Cúpula de las Artes, en Surco, todos los jueves, viernes y sábados, desde el 22 de mayo hasta el 28 de junio. “Es una propuesta llena de fuerza, de alegría y de música”, dice Goñi. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket. Los precios van desde los 53 soles hasta los 211 soles.