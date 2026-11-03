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Resumen

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Jaime Pesaque en el local de Mayta, ubicado en la avenida La Mar, Miraflores. Desde este refugio amazónico, el chef y su equipo exploran nuevas posibilidades gastronómicas.
Jaime Pesaque en el local de Mayta, ubicado en la avenida La Mar, Miraflores. Desde este refugio amazónico, el chef y su equipo exploran nuevas posibilidades gastronómicas.
/ @richardhirano
Por Diana Gonzales Obando

La historia de Mayta comenzó mucho antes de empezar a brillar en las listas internacionales. Luego de culminar sus estudios fuera del país, el chef Jaime Pesaque decidió buscar su propio ritmo, su auténtica propuesta, mientras viajaba por el interior del Perú. La creación en 2008 de Mayta —que significa ‘tierra noble’ en aymara— fue un agradecimiento a ese Perú que conoció a profundidad, a su infinita biodiversidad, a los Andes y a los bosques. “Todo lo que hago en la cocina y en mi vida es un tributo a Perú, mi forma de agradecer a mi país por enseñarme a ser un artesano de mi oficio”, escribió el chef en el libro donde cuenta este recorrido.

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