icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pequeños del nido Linaje de David II durante una jornada de clases. Las nuevas aulas reciben a chicos de entre uno y cinco años. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Pequeños del nido Linaje de David II durante una jornada de clases. Las nuevas aulas reciben a chicos de entre uno y cinco años. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ Julio Reaño
Por Jorge Chávez Noriega

Hay goles que marcan un antes y un después. Probablemente, Kylian Mbappé nunca olvide el primero que anotó en una Copa del Mundo: fue frente a Perú, en Rusia 2018. Pero el vínculo del delantero francés con nuestro país no terminó aquella tarde en Ekaterimburgo. Fuera de las canchas, su fundación Inspired by KM llegó hasta el asentamiento humano Linaje de David II, en Ancón, para construir un nido y una cancha de fútbol que han cambiado la vida de decenas de niños y sus familias. Su mejor gol en tierras peruanas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: