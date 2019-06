El mejor restaurante del mundo sirve estos platos, no tiene carta y el chef es argentino Mirazur es el nombre del local que fue escogido como el mejor restaurante del mundo en la última publicación de la prestigiosa lista "The World's 50 Best Restaurants"

- / - Tartaleta con hongos. (Foto: Mirazur) - / - Ensalada de frejoles, cerezas y pistachos. (Foto: Mirazur) - / - Postre de frambuesa y zumo de durazno. (Foto: Mirazur) - / - Helado de leche de cabra. (Foto: Mirazur) - / - Cerdo con salsa de yogurt, abeto y cidra. (Foto: Mirazur) - / - Espárragos. (Foto: Mirazur) - / - Sopa de manzana. (Foto: Mirazur) - / - Rosa mediterránea. (Foto: Mirazur) - / - Naranjo en flor: tiene almendra, azafrán y naranja. (Foto: Mirazur) - / - Guiso de kiwi y hierbas silvestres. (Foto: Mirazur) - / - Langosta en salsa de espinacas. (Foto: Mirazur) - / - Zapallo en almíbar, crema de leche de cabra y granita de mandarinas. (Foto: Mirazur) - / - Este es el pan que Mirazur ofrece a sus clientes antes de los platos principales. (Foto: Mirazur) - / - Calabacín y cangrejo de mar. (Foto: Mirazur) - / - Fricassée de conchas mediterráneas y pesto de diferentes variedades de albahaca del jardín. (Foto: Mirazur) - / -