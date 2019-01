Los mejores cinco restaurantes de comida chiclayana que tienes que visitar en Lima

No necesitas viajar 12 o 13 horas. Si estás en Lima y te provoca comida chiclayana, existe más de una opción. Aquí, un ránking de los mejores cinco restaurantes donde la sazón lambayecana conquista lo más exigentes paladares.

1. PUEBLO VIEJO

El mejor. Desde la pizarrita de bienvenida, hasta la última mesa de la terraza: en todos los rincones de este restaurante de comida chiclayana te sientes bien acogido. Como si estuvieras en casa. Esa es la idea que perfectamente han logrado, y tenían en mente que así sea, Kike Salazar y Cecilia Ríos. Una amorosa pareja de esposos que se complementan como pocas: ella cocina y él administra. Los dos te van a recibir siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Como si estuvieras en Chiclayo. Así se tratan en la también (y tan bien) llamada ciudad de la amistad.

Todo es rico. Te vas a querer llevar a tu casa el ají que acompaña la canchita de cortesía. Pica, pero sabe cómo los dioses. Los ceviches son jugosos, con pescado fresco y bien cortado (como en Chiclayo). Vienen acompañados de cancha, zarandaja y, claro, tortita de choclo. Si nunca la probaste -la tortita- no tengas miedo: es una delicia. Para sentirte más en el norte, puedes pedir un sabroso cabrito a la chiclayana. El arroz con pato no tiene pierde, mucho menos el sudado de palabritas. Las palabritas son conchitas pequeñas que en Lambayeque se consumen como agua. Su sabor es de otro nivel. Tampoco te puedes perder el espesado de los lunes.



DIRECCIÓN: Av. Paseo de la República 5628, Miraflores

CONTACTO: (01) 4080530

FACEBOOK: https://www.facebook.com/PuebloViejoTradicionChiclayana/

2. FIESTA

Otro imperdible. ​En Chiclayo es, sin duda, el más conocido de todos. En Lima también. El reconocido chef Héctor Solís conquistó la capital al llevar su sazón en el corazón de Miraflores. El ceviche caliente, el arroz con pato a la chiclayana (preparación al momento en ollita de fierro fundido personal) y todo lo que tenga mero murike, la especialidad de Solís, te va a encantar. Como entrada o abre bocas nada mejor que el pancito marraqueta de Monsefú relleno de salchicha ferreñafana.

​

DIRECCIÓN: Av. Reducto 1278, Miraflores

CONTACTO: (01) 242 9009

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fiestarestaurantgourmet/

3. CLUB LAMBAYEQUE

Otro de los rincones lambayecanos que no te puedes perder. Lleva años la capital. Aquí puedes comer de todo y rico. Entre sus especialidades está la tortilla de raya, carne seca, causa ferreñafana (solo los domingos) y los ceviches. Tiene un comedor amplio y no se pueden hacer reservas. Es importante llegar temprano para no hacer cola. Siempre vas a encontrar cantantes, guitarristas y un cajón. Canciones del norte en vivo con comida espectacular y su respectiva cervecita.



DIRECCIÓN: Av. del Ejército 977, Miraflores

CONTACTO: (01) 2218656

FACEBOOK: https://www.facebook.com/comedorclublambayeque/

4. LA RAYA

Una barra marina chiclayana en Lima. Así se posiciona La Raya ubicada en Surquillo. Está compuesto por un equipo de chefs 100% chiclayanos y así lo hacen notar en cada uno de sus platos. La carta tiene lo justo y necesario y las porciones son generosas. Acaba de estrenar segundo piso porque el primero quedó chico. Te recomendamos el ceviche a la chiclayana (con chinguirito), el arroz con pato y el sudado de pescado norteño. No te vas a arrepentir.



DIRECCIÓN: Calle Salaverry 1106, Surquillo

CONTACTO: 914 459 868

FACEBOOK: https://www.facebook.com/laraya.lima

5. EL VENTARRÓN

Una propuesta chiclayana y elegante. Quizá el más 'gourmet', por así decirlo, de esta lista. La presentación de cada plato es especial y los sabores muy bien logrados. Puedes pedir un ceviche 'Grupo 5', una causa ferreñafana rica y sabrosas, como también un piqueo 'Juan Aurich' (ceviche, choritos a la chiclayana y sudado de cabrilla). Si estás por barranco un fin de semana a la hora del almuerzo piensa en pasar por este restaurante chiclayano.



DIRECCIÓN: Av. Almte. Miguel Grau 276, Barranco

CONTACTO: (01) 5557374

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ventarronrestaurante

BONUS



TRADICIONES CHICLAYANAS

Si estás en La Molina, este rincón es preciso para probar parte de la gastronomía de Lambayeque. El 'Menú Norteño', a a tan solo 15 soles, no tiene pierde. Siempre varía y tienes opciones para probar platos del norte. Como un sancochado, arroz con pollo a la chiclayana, tortilla de raya, el espesado chiclayano o un seco de pato.



DIRECCIÓN: Av. Los Constructores 902, La Molina

CONTACTO: (01) 3492475

FACEBOOK: https://www.facebook.com/TradicionesChiclayanasPeru/