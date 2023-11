Tanto es el cariño que les tiene el público peruano que solo se refieren a ellos con diminutivos afectuosos. Miguel Barraza tiene 74 años, pero sigue siendo Miguelito para el pueblo que le pasa la voz cuando lo ve en la calle. Y el gran Pablo Villanueva, con sus 87 a cuestas, es simplemente ‘Melcochita’. Ambos se conocieron en la recordada peña de Augusto Ferrando, esa misma que recorría todo el país con un carnaval de artistas en donde brillaban desde comediantes hasta cantantes como Lucha Reyes.

Y aunque los separa trece años de diferencia, nada les impidió congeniar de inmediato, hacerse amigos y hermanos. Su química combinada es innegable. Son los campeones del humor absurdo. Además, tienen demasiados recuerdos compartidos y cada quien compite por contarlo de la forma más graciosa. Ahora están de promoción, porque han filmado una película juntos, “No vayan”, que se estrena a fin de mes. Prendemos la grabadora.

Mucho antes de ser comediantes, ustedes eran músicos...

Barraza: Claro, yo tocaba con Los Flyers, que eran todos unos pitucos, hijos de judíos, italianos Y tenían guita como cancha. Hacíamos música surf. Yo vivía en Magdalena así que no sé cómo supieron de mi. Habrán preguntado “¿quién canta por acá?” y les dijeron “está “Gorilita, en Magdalena”. A mí me decían así porque me gustaba trepar a los árboles. Así que, nada un día llegaron, y pam, me capturaron...

Pablo, tu estuviste en orquestas y en Traffic Sound...

Villanueva: yo con quién no habré cantado y tocado. Yo empecé tocando batería. Tocaban en night clubs pero también hacía mi show. Y un día, cuando estaba en el Embassy, se aparece Augusto Ferrando. Parece que le habían dicho “hay un morenito que te puede servir”. Le pareció que tenía ángel. Así que el hombre viene y de frente me dice: “¿Quieres trabajar en mi peña?”. Me lo quedó mirando y le contesto “¿cuánto hay?”. Y cuando Ferrando me suelta cuánto me va a pagar, le digo: “Ok. ¡¿A quién hay qué matar?!” [Risas]

Barraza: Yo entré a la peña antes que él, cuando gané “Trampolín a la Fama”. Tenía meses ahí, juntando mi platita, cuando llegó Melcochita al grupo, con toda su locura y se robó los aplausos. Ahí nos hicimos yuntas.

LIMA, 11 DE ABRIL DE 1966 PENA FERRANDO. EN LA IMAGEN ( C ) AUGUSTO FERRANDO Y (D)PABLO VILLANUEVA MELCOCHITA. FOTO: EL COMERCIO / EL COMERCIO

¿Ustedes se llevaron bien desde el comienzo, o alguna vez se vieron como competencia?

Barraza: Siempre nos hemos llevado de maravilla. A mí él siempre me pareció un capo, desde que lo vi tocando la guitarra, tenía un swing. Y hacía buenas imitaciones. Y él también se hizo hincha mío al toque. Fue una relación sincera porque hasta ahora nunca hemos peleado ni nada. Más bien nos hemos metido unas borracheras...

Eso justo dicen, que ustedes eran muy traviesos y a Augusto Ferrando lo hacían sufrir.

Barraza: A Ferrando qué no le hicimos...

Villanueva: Nos perseguía por todos lados con un megáfono.

Barraza: Es que nosotros llegábamos a un lugar y nos desaparecíamos. Estábamos ahí, dándole en un bar, y de pronto escuchábamos a lo lejos la voz de Ferrando con un megáfono: “Melcochita y Barraza, dondequiera que estén, ¡salgan ya! ¡Ya va a empezar el show! ¡Les aumento el sueldo!”. [Risas]

LIMA, 19 DE DICIEMBRE DE 1982 ARTISTAS DEL PROGRAMA DE TELEVISION RISAS Y SALSA JUEGAN PARTIDO DE FUTBOL REPRESENTANDO A LOS CLUBES ALIANZA LIMA Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES. EN LA IMAGEN ALEJANDRO CASARETTO, CONOCIDO COMO EL GORDO CASARETTO, Y MIGUEL BARRAZA. EN LA IMAGEN, ALEJANDRO "EL GORDO CASARETTO" CARGANDO A MIGUEL BARRAZA FOTO: EL COMERCIO / DARIO MEDICO

¿Se protegían mucho entre ustedes?

Villanueva: Es que nunca falta la gente envidiosa. Una vez en “Estrafalario” [programa televisivo de comedia], Miguelito se metió una bomba y no venía. Y muchos estaban contentos de que no llegara porque así es la envidia, pues. Así que solito me fui a su casa, le tumbé la puerta, lo bañé, le di un café y lo llevé al set. Y todos quedaron así [pone cara de sorprendido]. Así éramos.

¿Cómo era hacer comedia en ese entonces? ¿Había más libertad?

Barraza: Teníamos libertad. Me acuerdo que una vez, con la peña, hicimos la parodia de “El exorcista”, que acababa de salir...

Villanueva: Y nosotros, para variar, estábamos zampados. Y como los borrachos son Frankenstein, le dijimos la verdad a Ferrando, que su libreto no servía. Se ofendió. “Si mi libreto no sirve, hagan uno mejor”, nos dijo. Pero nos permitió inventar algo, ahí nomás, delante de la gente. Y todos se volvieron locos.

Barraza: y de ahí sale Ferrando y le dice la gente “qué bueno mi libreto, ¿no?” [risas]

Para esta nueva película, “No vayan”, ¿sí se aprendieron el guion?

Villanueva: El director nos dio un guion pero nosotros, sobre ese material, vacilábamos.

Barraza: Metíamos algunas tonterías inventadas y se grababan. La improvisación es lo principal en nosotros. Y eso ya es un don divino.

Miguelito Barraza haciendo su mejor imitación de Jerry Lewis. (Fotos: Richard Hirano).

¿Cuáles han sido los principales inconvenientes de hacer esta película?

Villanueva: Hemos estado seis meses sufriendo, hermano. ¿Tú crees que es fácil, con la edad que tenemos nosotros, hacernos correr sin zapatos por cinco cuadras?

Barraza: Ha sido bien exigente. Pero igual, mi compadre acá ha sido gimnasta. Hasta ahora hace ejercicio. Yo, más bien, sí soy flojo. No salgo ni a correr en el parque que está en la esquina de mi casa.

¿De la salud qué tal están?

Barraza: A pesar de los infartos que he tenido y varias cositas, lo bueno que me dijo un médico fue: “Tu risa te hace fuerte”.

¿Cuándo tuviste infartos?

Barraza: El 2019, pero te voy a contar una cosa. Una vez le dije a un amigo: “He tenido tres infartos cerebrales, tengo arritmia cardíaca, diabetes”. Y me dice: “Aguanta, com- padre, tienes todo y todavía te quejas?”.

Villanueva: Yo estoy bien porque como bien. Me tomo mi cuáquer con manzana, con soya, y un pan con mantequilla o tamalcito. Eso sí, ya no almuerzo mucho.

Melcochita además de comediante es un excelente sonero, que ha grabado con los mejores salseros de Nueva York. "Tengo más de 170 canciones y las radios no las pasan". (Foto: Richard Hirano).

¿Cómo hacen para no desanimarse nunca, por ejemplo, en el contexto de la recesión económica que pasa el país?

Villanueva: Es que lo que nos envejece son los problemas, hermano. Por eso, yo siempre digo: nada ganas con preocuparte y estresarte. Si no te alcanza para comprar cuadernos nuevos, compra un borrador y borra los del año pasado.

Barraza: Eso es lo bueno que tiene mi compadre. Es que todo lo toma a la broma.

Durante la pandemia, ¿cómo hicieron para no deprimirse?

Villanueva: Al comienzo, yo estaba ‘mancando’. Eso de que viene el recolector de basura y le dices: “Señor, déjeme tres bolsas”. Pero luego pude hacer shows por Zoom y eso me sirvió. Ganaba más que yéndome afuera. También me contrataban para que les pusiera chapas.

Ustedes eran los reyes de las chapas, pero los códigos del humor han cambiado. Hay cosas que ya no se pueden decir.

Villanueva: Mis chapas son zanahorias. Yo digo: “Apúrate, mi querido ‘florero con ojos’”. O: “Ya ven, mi querido ‘kion con brazos’”.

Barraza: Son cosas absurdas que se le ocurren, y la gente se mata de risa. Igual es humor sano.

Villanueva: Incluso la gente que me ve por la calle me pide que le ponga una chapa. Así es, mi querido ‘Miyashiro con barba’.

Ya me pusiste mi chapa. ¿Y la política nacional no los desanima?

Barraza: No me gusta la política ni los chistes políticos. Ya uno sabe que todos esos son, ya tú sabes... No quieren a su patria. Qué casualidad que este sea el único país en el que todos sus expresidentes han estado presos.

Villanueva: Todos roban. Yo he vivido hambre, en la época de Bustamante y Rivero. Había que hacer colas de 24 horas para comprar.

Barraza: A mí cuántas veces no me han dicho: “Métete de alcalde, hermanito; te la llevas”. No, déjenme vivir mi vida tranquila. Yo nací cómico y moriré cómico.

¿Piensan o han pensado en la muerte?

Villanueva: Yo he pasado por la muerte, así que no le tengo miedo a la muerte. Se siente sueño, no se siente dolor, nada.

¿Cómo ocurrió eso?

Villanueva: eso fue en la época de “Risas y Salsa”. Estaba haciendo canotaje acá, con mi compadre, y me caí. El río era caudaloso, pues, y yo me estaba ahogando. En ese momento, mucha gente se desespera, ¿no? “¡Dios mío, ayúdame!”, dicen. Me acuerdo que yo pensé: “ya perdí, Señor, llévame pues” y en ese momento comencé a sentir sueño. Hasta que me pusieron el remo y haciendo esfuerzo me pude agarrar. Por eso digo que ya sé lo que se siente morir, y no hay dolor.

Barraza: Nadie sabe cómo va a morir uno. Por eso, cuando hay un terremoto, todo el mundo cree en Dios. Yo creo en Dios siempre.

La amistad de ambos comediantes es legendaria y la cultivan, dicen. Aseguran que en más de 50 años nunca se han peleado. (Foto: Richard Hirano).

Para el comediante, digamos, es normal ver el lado alegre de la vida... ¿En qué momento se enojan ustedes?

Barraza: ¿qué me molesta? Cuando me van a cobrar, hermano... [Risas]

¿Ya no siguen celebrando como antes?

Villanueva: En mi cumpleaños, en casa, pero ya no como antes. Los años enseñan.

Barraza: Ya no puedes, pues. Yo antes me amanecía con mi compadre. Nos quedábamos sin dormir, a seguirla. Ahora ya no, ahora veo las 12 y ya quiero estar en el sobre. //