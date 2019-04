Melissa Peschiera: "La Fiscalía será responsable de lo que me pase"

Habían transcurrido 19 minutos de conversación con la periodista Melissa Peschiera, a mediados de esta semana, cuando empezó a sonar insistentemente el teléfono fijo de su departamento. Una y otra y otra vez. Era tal el empecinamiento, que la conductora de televisión ofreció disculpas por la interrupción, se levantó del sillón y cogió el auricular.

“¿Aló? ¿De parte de quién? ¿Quién es Christopher? Pero ¿quién es Christopher? Yo no tengo Facebook... Por favor, no llames a mi casa... ¡Por favor, no tengo Facebook! ¡No llames a mi casa y menos en estas circunstancias! ¡No vuelvas a llamar!”. La preocupación, el miedo, la molestia y la frustración en el tono de sus respuestas estremecieron a todos los que estábamos con ella. Inmediatamente nos explicaría que la persona al otro lado de la línea había dicho ser un fanático suyo que quería averiguar cuál de todos los perfiles con su nombre en esa red social era el verdadero. Pronto coincidiríamos en que aquella versión era demasiado extraña, demasiado improvisada. Lo más más probable es que detrás de esa llamada estuviera él: el hombre que la viene acosando ferozmente desde hace tres años. El que sabe sus movimientos, horarios y rutinas al milímetro. El que se graba fuera de su casa un día cualquiera. En Año Nuevo. El que la atormenta con nefastas cartas escritas a mano, con mensajes de voz y audio en su teléfono, con asquerosos tuits a vista y paciencia de todos. El que, escondido, la sigue. Y lo que es peor, también a sus hijos. José Carlos Andrade Beteta. Él.

Peschiera conoce bien la voz de su torturador. Este no es quien ha marcado a su casa, pero ella cree que ha mandado a un tercero. El sujeto se regocija enfermizamente escuchando la voz de la periodista. Él se lo ha dicho mil veces, de mil asquerosas maneras. Los nervios a ella se le terminaron de resquebrajar el 22 de abril, cuando, en su cumpleaños, le llegó el ramo de rosas que ve en la foto superior. Se las había mandado.

“Inicialmente pensé que el sujeto había llegado a la puerta de mi casa, pero he visto videos y mandó a una persona que definitivamente conoce o ha pagado. Pero ahí está la tarjeta de su puño y letra. Igual él merodea mi edificio todo el tiempo. Me lo dice. Me manda fotos, videos... En este punto me siento vulnerada, indefensa. Totalmente abandonada. A este tipo le falta venir una noche, meterse aquí, echarse a un lado de mi cama. Y ni siquiera eso, estar a menos de diez metros de mí, como las autoridades ya se lo han prohibido, sería suficiente para estas últimas para hacer algo. ¿Qué le pasó a Eivy Ágreda con su acosador? Creo que nunca lo llegó a denunciar. ¿Sabes lo que es denunciar? Yo llevo meses. Meses. Y nada”, explica la periodista (39).

