Un alimento encurtido suele estar sumergido en vinagre. Estimamos que quizá ese no vendría a ser un proceso del todo amable con el prosciutto, carne de cerdo curada en sal de origen italiano, muy popular en pizzas, pastas, entradas y toda suerte de tablas de embutidos. Pero podemos equivocarnos. En Delifrance, restaurante y tienda con especialidad en productos finos (desde quesos hasta bollería y otras delicatessen) se ofrece una alternativa hecha con lonjas de prosciutto sumergidas en aceite de oliva -lo denominan 'chiffonade’; también hay de pato- y es posible que ese haya sido el pedido que la ex parlamentaria Luciana León le hiciera a su escolta PNP en 2018, cuando le solicitó comprar un “pote de prosciutto encurtido con aceite de oliva” en el mencionado espacio. Lo de encurtido es lo menos cuestionable de todo esto.

Las conversaciones de Whatsapp reveladas por el programa “Cuarto Poder” evidencian las malas prácticas de Luciana León en el uso indebido de su cargo como parlamentaria. (Captura: Cuarto Poder)

El pasado domingo 1 de marzo, el programa Cuarto Poder reveló conversaciones de Whatsapp entre León -investigada por el Caso Los Intocables Ediles- y distintas personas de su entorno. Una de las más criticadas tuvo lugar en marzo de 2018, cuando solicitó a su escolta PNP que comprara -y pagara él, bajo promesa de reembolso- una lista que incluye mini humitas con queso, piadina y salsa de albahaca de La Crocante; 16 cortes de salmón con eneldo, tostadas de nuez integral, prosciutto ‘encurtido’ con aceite de oliva y baguette cortado de Delifrance; además de un six pack de cerveza y bebidas energizantes para ‘Augusto’, su esposo. Se presume que el menú era para una reunión a propósito del partido Perú-Croacia. Elecciones bastante clásicas (y en definitiva convencionales) para ver fútbol, pero al menos hay cerveza en la lista.

Mini humitas de La crocante. Miden aproximadamente 5 cm x 3 cm cada una.

“Las mini humitas, el salmón, la piadina... nada tiene nada que ver con nada", sostiene la crítica culinaria Paola Miglio. “¿Encurtido en aceite? Será prosciutto en aceite. Y si ya tiene humitas, que ponga trucha mejor ¿no?, así le da una onda más andina al menú”, sugiere Miglio. Un detalle que no ha pasado desapercibido es el pedido del baguette cortado. “Me parece bien flojo. Puedes cortar tu baguette llegando a tu casa. ¿Quién quería que lo corte? ¿El policía?”

Tan solo el pedido de La Crocante de la ex parlamentaria, según hemos podido constatar en El Comercio, bordea los S/120. Cada mini humita cuesta S/3.50 (16 unidades, S/56). El pack de 4 piadinas sin relleno S/25, y la salsa unos S/35. El six pack de cerveza S/22 y 4 latas de bebida energizante sin azúcar son S/21. La lista de Delifrance oscilaría entre S/150 y S/200.

En total, León Romero habría gastado casi unos S/400.

La cuestión del salmón

“Los cortes de salmón con eneldo a los que la ex congresista se refiere deben ser el gravlax, que se suele encontrar en Delifrance", explica la periodista gastronómica Catherine Contreras. "Por la calidad de insumos que Charles Sacuto vende –y conocedores de su compromiso medioambiental, empezando por las buenas prácticas en crianza que practican en su granja de Oxapampa- imaginamos que con este pescado cuida el tema de trazabilidad, y que es un salmón de buena procedencia el que ofrece en sus tiendas”, continúa la periodista. ¿Por qué la salvedad? Actualmente existe un amplio debate sobre el origen del salmón que se vende en tiendas y se ofrece en restaurantes, factores que no todos los clientes quieren tomar en cuenta al momento de elegir un plato.

Lonjas de salmón con eneldo, o gravlax (Foto: Facebook Delifrance)

“Hay que informarse siempre y tener cuidado con lo que comemos. Si queremos salmón, que no sea el que reproducen en esos controvertidos criaderos sureños que contaminan su entorno”, indica Contreras. El precio puede ser un indicador para saberlo: el kilo de salmón salvaje suele estar en unos 80 soles. “En Lima sigue siendo un insumo requerido por cierto público, incluso cuando tenemos trucha maravillosa, orgánica y de crianza sostenible, como la de Arapa en Puno. ¿No es mejor consumir local?”, se pregunta la periodista. De hecho, la tendencia en el mercado se inclina cada vez más a optar por alternativas en trucha antes que en el -a vceces cuestionable- salmón. La trucha no solo es igual de sabrosa, sino que en costos no hay punto de comparación. Dependiendo de cuál sea el presupuesto, claro está.

Baguettes de Delifrance, para muchos las mejores de todo Lima. (Foto: Facebook Delifrance)

Debe señalarse que ni cervezas ni bebidas energizantes servirían como buen maridaje para el delicado gravlax (confiamos en que la ex parlamentaria haya tenido en casa vino blanco o algún espumante brut enfriándose en la refrigeradora). Al tratarse de un piqueo, quizá un coctel clásico al estilo del martini le habría ido bien. “El gravlax es una receta escandinava de pescado curado, que se suele servir como aperitivo. Quizás León quiso preparar algunos montaditos (para eso el baguette cortado, también de Delifrance) o los presentó servidos al plato junto con las tostadas que pidió a su ‘delivery personal’”, finaliza Catherine Contreras.

Nos queda la curiosidad de saber si aquella lista de pedidos gastronómicos fue lo único que se sirvió en la mesa de Luciana León en esa ocasión, o si fue parte de un menú más grande, elaborado, y con otros platos. Donde no nos quedan muchas dudas es en adivinar quién se encargó de ir a recogerlos.

