La vicepresidenta de nuestro país, Mercedes Aráoz posó para el especial de Somos del último sábado, en solidaridad con todas las mujeres que dieron o siguen dando esta batalla. “El tema es doloroso, no estamos haciendo lo que se puede hacer, que es prevenir. A veces es difícil, te puede tocar de pronto, puede llevarse la vida de alguien. Tengo una amiga muy cercana que ha fallecido recién, muy joven además, no tenía ni 40 años, con un niño chiquito. Le puede tocar a cualquiera”, dice Aráoz.

La también congresista hace hincapié en la necesidad de enseñar a las niñas y jóvenes a hacerse sus propios autoexámenes. Como se sabe, es poco usual que el cáncer a la mama ataque a mujeres (o varones) menores de 40 años, pero cuando esto ocurre, es más agresivo y mortal.

“Hay que perder el miedo y conversar con las madres. En las escuelas hay que promover el tema. Que las niñas sepan que el chequeo ginecológico no es ningún pecado y que aquí no hay tabúes. Mi mamá también murió de cáncer, no de mama pero sí un cáncer ginecológico. Otra vez, es el descuido, no hacerse el examen a tiempo. La muerte se puede evitar y por lo menos que el mal no nos haga tanto daño”, dice.