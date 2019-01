El método Marie Kondo: ¿es posible aplicarlo en una casa del Perú de hoy?

La japonesa Marie Kondo ha puesto a –casi– todo el mundo a arreglar su casa luego de que Netflix exhibiera en un reality show su famoso método de organizar espacios. No es la única, claro, que lo hace profesionalmente. En el Perú, meticulosas emprendedoras ya satisfacen una demanda.



Le preguntamos a dos periodistas con experiencia en el orden y el desorden: Norka Peralta y Carlos Bejarano. Este fue lo que opinaron.

Más allá de ordenar, encerar y pulir



NORKA PERALTA

Periodista



El orden del método KonMari es mucho más que espacios pulcros y despejados, eso es solo lo evidente. En mi experiencia, te hace consciente de las cosas que tienes porque valoras su belleza, utilidad y su impacto en el medio ambiente.



Entre el 2014 y el 2016 tuve varias mudanzas dentro y fuera del país. En cada viaje llevé lo esencial, pero dejé muchas cajas esperándome. A fines del 2016 leí La magia del orden de Marie Kondo y me propuse seguir su método con ellas.



Empecé con la ropa porque guardaba una gran cantidad de prendas creyendo que después las usaría. Ahora reviso periódicamente mi clóset y separo las que pierden frecuencia de uso y las dono. También doblo sábanas, toallas y ropa interior con este método porque ahorra espacio y te permite ver a simple vista lo que tienes, sin desarmar nada.



En la cocina he liberado espacio donando vajilla y enseres que nunca usé. Trato de no comprar alimentos en envases de plástico, que antes guardaba pensando que tendrían un segundo uso, y voy más al mercado con una bolsa de tela y tápers.



Estos pequeños hábitos hacen que mi casa esté en orden y eso, como diría la Kondo, me regala chispazos de alegría.