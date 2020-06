Una e-mail muy temprano a la mañana puede significar muchas cosas para un reportero, aunque todo se resuma luego en una sola palabra: noticias. Eduardo Becerra Pastor lo sabe porque es periodista. Sabe lo que es estar detrás de una historia que ya tiene cabeza, pero le faltan brazos, piernas, incluso corazón. Sabe lo que es No. Sabe caminar, husmear, revisar, hurgar, detectar. Sabe lo que son las noticias que recuerdan que hay que pagar cuentas.

Quizá por eso, este martes a las 9 a.m., envió este correo electrónico a mi bandeja de entrada:

“¡Hola! Yo he sido coleccionista y ahora traigo material del extranjero para vender a los que coleccionan aún... las tres Kicker las tuve pero las vendí, y la portada que le adjunto es de lo poco con lo me quedé... en las revistas alemanas se hablaba con mucho respeto de Perú en el Mundial de México 70 por haber eliminado a la Argentina y por Didí... espero le sirva. Eduardo”.

¿Qué había pasado? Eduardo Becerra es un hincha fanático del fútbol, consumidor de todo lo que existe sobre Perú en los Mundiales y, sobre todo coleccionista-periodista-analista. Becerra, que hoy pasa los 50 años, vio esta nota en el diario en la que le pedíamos a los lectores un ejercicio noble para el que también se necesita mascarilla: bucear en sus cajones viejos, en los baúles del sótano, cualquier recorte periodístico, souvenir gastado, póster sepia, autógrafo de los mundialistas de Perú en México 70, la primera Copa del Mundo a la que asistió la Blanquirroja luego de ganar ese derecho en cancha. Y qué cancha: la Bombonera, el estadio que no tiembla, late.

Becerra Pastor, periodista profesional, tenía 3 ejemplares de la revista alemana Kicker (1), la más importante de ese país, con jugadores de Perú en su portada: Alberto Gallardo, el Jet en modo tren; Javier Gonzáles y Oswaldo Cachito Ramírez con unas casacas que probablemente están en los roperos con llave de Jorge Chupo Arriola, y un primer plano del técnico brasileño Didí. ¿Cómo las había conseguido? ¿Dónde están? ¿Las vendió o las conserva aún? ¿Cuánto costaría un ejemplar de esos hoy?

Esta es la historia.

(1) Kicker es una revista de deporte alemana, la más importante del país y una de las referentes en Europa. Fue fundada en Núremberg por Walther Bensemann y su primer número data del 14 de julio de 1920. El peruano Claudio Pizarro ha aparecido en varias ocasiones en su portada.





ESTAS SON LAS PORTADAS DE KICKER QUE COLECCIONABA:

Portada de Kicker con Alberto Gallardo. México 70. FOTO: Eduardo Becerra.

Portada de Kicker con Javier Gonzáles y Oswaldo Cachito Ramírez. México 70. FOTO: Eduardo Becerra.





Portada de Kicker con Didí, técnico de la selección en México 70. FOTO: Eduardo Becerra.

″Soy la última persona a la que Alfonso Pocho Rospigliosi, ese hombre que controlaba a las masas como un hiptonizador, puso un apodo (“Kaiser”). Así se presenta el señor Becerra. Como es fácil de suponer, usa lentes: con ellos sabe (ad)mirar. Es fácil imaginar la escenografía que cuenta, los detalles de la epoca sin chat pero con máquina de escribir: Becerra era una periodista de vieja estirpe, de esos que admiran el olor del papel, de los que conservan los pósters de sus ídolos, de los que grababan sus entrevistas en aparatos del tamaño de una impresora. “Trabajé con Pocho en el diario El Nacional”, dice. Allí se hizo antiguo coleccionista de la época de don Francisco Quintanilla, el tío Barra, que vendía verdadera joyas futboleras en el antiguo y querido Estadio Nacional, en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República.

¿Cómo es que “fuiste” coleccionista? ¿Ya no lo eres?

Bueno, yo iba al estadio a comprar revistas a un señor que los coleccionistas antiguos conocemos como el tío Barra... Ahí todos nos hicimos amigos... Todos son recelosos, pero muy de “su” colección, no las muestran ni nada.

¿Te acuerdas cómo y a quien se las vendiste?

Yo soy periodista y, como colega que eres, sabes que es muy común el desempleo en nuestra profesión. Cuando me quedé sin chamba, tuve que ir vendiendo mis cosas previo llanto y bueno, me fue bastante bien. Vi el mercado y comencé a traer de cosas de Alemania, donde hay editoriales que te consiguen, literalmente, lo que quieres. Desde el año pasado por lo menos... las traigo, las leo, (estudié alemán) y se las entrego a quien me las pidió.

¿Cómo es ese proceso?

Entonces, yo traigo y vendo mucho ejemplares de México 70. He conseguido hasta revistas japonesas.

¿Son muy costosas?

Como te digo... los verdaderos coleccionistas son muy celosos... y todos tienen los mismos síntomas, jaja.

¿La tapa del diario que me muestras es de El Comercio?

La portada que te adjunté es de un diario mexicano de la época. Lo conseguí deshojado pero en buenas condiciones y, como soy fanático de la selección alemana, me lo quedé. Espero te sirvan las portadas... son raras y muy difíciles de encontrar.

Aquí se las dejamos, las 3 portada de Kicker, para viajar de nuevo al primer Mundial donde vimos a Perú a colores. Quien nunca ha conocido una hemeroteca, ni caminado por los jirones del Centro de Lima donde venden revistas viejas -oro en papel bulky-, no conoce el paraíso.

