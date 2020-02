Vivir delante de las cámaras desde los cuatro años te enseña o te desespera, te prepara para ser una estrella o para estrellarte: así fue la vida de Danna Paola desde niña. Tuvo suerte. Su talento nato para la actuación hizo que desde esa edad dejara de lado las experiencias de infancia para dedicarse a vivir en foros, memorizar libretos e interpretar diversos personajes en telenovelas mexicanas de éxito rotundo, como Amy, la niña de la mochila azul y María Belén.

“Actuar como parte del día a día siempre ha sido mi vida normal. He actuado casi desde que nací. No puedo extrañar ciertas cosas de la infancia porque no las viví, y no se puede extrañar aquello que nunca se experimenta. Sin embargo, mi familia siempre se esforzó por crear un ambiente saludable y porque no me perdiera mucho de vivir la otra parte (la más personal)”, comparte la estrella a través de una entrevista telefónica con Somos.

-MALA FAMA-

Danna Paola también tuvo que renunciar a llevar una educación común y corriente –salones amplios, recreos y travesuras entre amigos– para aprender desde casa y enfocarse de lleno en su carrera. Lo irónico, es que a través de sus personajes consiguió experimentar la vida de escuela (Estrella en ¡Vivan los niños! y Patito en Atrévete a soñar, por ejemplo), y aun hoy como Lucrecia Montesinos en una de las series originales de Netflix más exitosas de los últimos años, Élite, que el próximo 13 de marzo estrenará su tercera temporada.

“Lo que he aprendido estos años interpretando a Lu y viviendo en España ha sido justamente a no perder mi tiempo y a nunca quedarme callada”, dice Danna Paola sobre su rol en la serie. La actriz, cantante, modelo y compositora mexicana habló con Somos sobre la vida permanente en pantalla a educación que reciben los jóvenes hoy y sus nuevos proyectos.

“Élite ha sido uno de los retos más grandes en mi carrera”, dice ella. ¿De qué trata Élite? Dicha producción pone sobre la mesa la turbulenta vida de un grupo de jóvenes adinerados en una de las escuelas más exclusivas de España. En el guion se descubre una clase alta inmersa en el crimen y las adicciones. “Desde muy pequeña se me enseñó eso de que ‘calladita te ves más bonita’ y ‘si no hablas y siempre eres una niña buena, todo va a salir bien’. Pero conforme fui creciendo me di cuenta de que tenía que defenderme yo misma y que la gente solo era un complemento de mi vida”, confiesa la mexicana, con mucha decisión.

Lucrecia Montesinos es, además, el único personaje en el cast de Élite con ascendencia latina, factor que Danna Paola defendió desde un principio, respetando su acento en todas las escenas. Asimismo, este papel representa un giro en su carrera como actriz, pues fue el quiebre perfecto para despojarse de los personajes mexicanos que la presentaban como la niña dulce y buena, poniéndose esta vez en la piel de una villana cosmopolita.

De hecho, hay quienes piensan que la actitud de ‘Lu’ ha invadido la personalidad real de Danna: dicen que en los últimos años se ha vuelto más egocéntrica y ‘mimada’. “No es egocentrismo: es aprender a decir que no. Creo que, como crecí bajo cámaras, el mundo pretende conocerme, pero la verdad es que no. Hace tres años, muy poca gente me conocía seria, enojada y de mal humor. Por eso, cuando me ven así lo malinterpretan. Pero es que soy como cualquier ser humano: si alguien me hiere o me lastima, por supuesto que voy a salir a defenderme”, aclara la joven estrella.

-GRAN REGRESO-

Mientras Danna Paola se dedicaba a conquistar escenarios de teatro y ponerse en la piel de distintos personajes en televisión, su carrera musical tomaba una larga pausa. Siete años, para ser más exactos. Fue a fines del 2019 que la mexicana sorprendió al mundo con una refrescante producción, a la cual bautizó como ‘Sie7e’ (Siete), en referencia a sus años de ausencia y también porque considera a dicho número como ‘mágico’.

Ella misma confiesa que éxitos como “Mala Fama” y “Oye Pablo” están inspirados en vivencias reales, ya que quería que este disco se tratara de algo más personal y representativo: “La mayoría de canciones son 100% mías. En mi regreso a la música quería que todo esté basado en mis experiencias propias, ya que considero que a partir de eso se crea una relación más cercana con la gente”, rescata.

La aceptación de “Sie7e” también la dejó sorprendida, pues, numéricamente, cuenta con más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify, y su reciente lanzamiento ‘Sodio’, sobrepasa las 12 millones de vistas en Youtube. “Regresar y tener este recibimiento es una sorpresa. Estoy muy agradecida pues hasta ahora ha sido una locura la acogida. Sube como espuma”, dice emocionada la estrella pop.

Dicho éxito se ha visto reflejado en la necesidad de relanzar el primer disco, con una versión extendida que Danna Paola ha calificado como “un agradecimiento a los fans, con un nuevo diseño, nuevas fotos y un código QR para obtener contenido exclusivo”. En él, se encuentran éxitos como el remix de ‘Mala Fama’, ‘Polo a Tierra’ y el ya mencionado ‘Sodio’, que cuenta la historia de una joven que sufre por amor luego de descubrir que su novio, está enamorado de un chico.

-SOLO DANNA-

Alejada de los escenarios, Danna Paola refiere ser una chica de lo más normal, amante de la cocina y los nuevos sabores, que pasa el tiempo libre viendo series de ficción y thrillers psicológicos como Black Mirror, que gusta de leer poesía y que separa las canciones que le gustan en playlists para cada ocasión: reír, llorar o regresar a casa luego del trabajo. Algunos ‘placeres’ que los mortales también disfrutamos.

“Soy una workaholic y hacer lo que más amo me da vida. Pero por supuesto que también amo estar con mis amigos y mi familia. Creo que se trata de un balance: hay que llegar a estar bien a nivel mental para poder disfrutar de todo. Antes no me daba cuenta, ha sido un camino muy duro pero también grato. No me arrepiento de absolutamente nada”, finaliza la actriz.

Queda esperar unas cuantas semanas para verla brillar como una de las villanas con más seguidores en la serie Élite, tiempo que también sirve para ponerse al corriente con las dos anteriores temporadas, si es que eres de los que recién descubre el talento de la mexicana, o de aquellos que se quedaron con el dulce personaje que cantaba “Mundo de Caramelo”. Danna Paola, hay, y para rato. //