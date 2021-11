Conforme a los criterios de Saber más

¿Sabemos los peruanos tanto de México como pensamos? Podría parecer que sí, después de todo, hemos consumido por décadas su cultura a través del cine, la música, la literatura, las artes y los programas de entretenimiento. Pero este es un país tan extraordinario que aún guarda mucho por descubrir, particularmente en el aspecto turístico. Datos oficiales señalan que unos 54 mil compatriotas viajaron de vacaciones para allá entre enero y junio de este año, la mayoría de ellos a Cancún y la Riviera Maya. Estas playas son ciertamente hermosas por lo que no habría que sorprenderse del hecho, excepto porque se pasa de largo la oportunidad de aprovechar el trayecto para visitar también impresionantes rutas en el interior. Mucho más cómodas económicamente hablando, además. Piénsalo. Ya estás gastando en los boletos de avión, ya has vencido tus propios miedos de volver a salir al mundo, ¿por qué no mejor planear quedarse 10 o 15 días y no solo cinco? Patrimonio, historia, arqueología, gastronomía, naturaleza. Las posibilidades en la combinación de experiencias son diversas. De ensueño y para la posteridad.

Viaja por México y Vívelo es una campaña promovida por el grupo Posadas, propietario de la compañía operadora de hoteles más importante del país, y tiene como fin el dar a conocer a los latinoamericanos estos destinos poco visitados en la tierra de Octavio Paz, Agustín Lara y Frida Kahlo. Somos conversó con su vice presidente de operaciones, Enrique Calderón, quien nos detalló las rutas que se pueden considerar agregar a los planes que suelen ir únicamente en busca del mar. Toma nota.

LA RUTA MAYA

Las playas de Cancún o la Riviera Maya se localizan en el estado de Quintana Roo, cuya capital es Chetumal, una urbe muy importante que da acceso a otras maravillas naturales como la laguna de Bacalar o “de los siete colores”. De forma circular, esta última es poco profunda lo que permite nadar cómodamente y hacer deportes acuáticos. Alrededor se levantan casas privadas y pequeños hospedajes. Está a solo dos horas de los epicentros all-inclusive del caribe mexicano. La gran jurisdicción, además, tiene en su territorio con grandes vestigios arqueológicos como Chacchobén.





Limita con Quintana Roo el estado de Mérida, en donde se ubican una de las más espectaculares zonas pre hispánicas del sur del país. Allí, por ejemplo, se alza Chichen Itza y Uxmal, impresionantes sitios donde se desarrolló la civilización maya. Hay quienes dicen que este último es aún más asombroso que la misma nueva maravilla del mundo.

Uxmal, sitio arqueológico Maya en Quinta Roo. (Foto. IG @chereneo)





LA RUTA DE CORTÉS

Abarcando 540 kilómetros, la ruta de Cortés difunde la riqueza histórica de las zonas que el conquistador Hernán Cortés atravesó cuando llegó a México por primera vez hace 500 años. Es decir, cruza Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. El primer sitio es el puerto al que llegó el español siglos atrás, se puede partir de ahí y llegar hasta Puebla, ubicada a una sola hora de la Ciudad de México, mundialmente conocida, además, por su gastronomía, una de las más ricas del país. Allí pueden visitar 250 iglesias de origen colonial. El camino sigue hacia el DF donde hay fabulosos museos barrocos que se remontan al referido periodo histórico.

Veracruz, puerto ubicado en el Atlántico mexicano. (Foto: Roberto Carlos Román for Unplash).





Santuario de la Virgen de los Remedios, Puebla.





Iglesia de San Francisco Acatepec, Puebla. (Foto: Aldo González for Unplash)

Desde Puebla, si uno quiere abrirse de la ruta, se puede llegar en cuatro horas en auto a Oaxaca , capital del estado del mismo nombre. Es uno de los destinos ideales para conocer la cultura mexicana. Ello no solo por su también celebrada gastronomía y arqueología -allí se ubica el complejo de Monte Albán-, sino por sus expresiones y tradiciones. De allí son los alebrijes, infaltables en la cosmovisión popular, así como el mezcal, destilado tan de moda hoy en el mundo.

COMPARTE: Nueve grandes hoteles en Lima en los que te puedes quedar el fin de semana con la familia o los amigos

Puerto Escondido, Oaxaca. (Foto: Juan Manuel Pastorino on unplash).









LA RUTA DEL MARIACHI

Los mariachis, los charros y el tequila. Qué más mexicano que aquello. Todo oriundo del estado de Jalisco. Ese es el lugar a donde tiene viajar para conocer la historias de los músicos tradicionales de ese país más famosos en el mundo. Guadalajara, cómo no, es el epicentro de la movida que conviene urbe moderna con vestigios coloniales. Al barrio de Tlaquepaque se debe ir para escuchar y recordar a Pedro Infante; y al pueblo de Tequila para conocer, in situ, la producción del destilado hecho a base de agave. Se está muy cerca de Puerto Vallarta, por si se quiere ir un rato a refrescarse al Pacífico.

Catedral de Guadalajara. Centro histórico de la ciudad. (Foto: Roman López on Unplash)

Puerto Vallarta, costa oeste de México. (Foto: Chris McQueen on unplash).





LA RUTA COLONIAL

En este plan la consigna es visitar ciudades que guardan entrañables vestigios y construcciones levantadas tras la llegada de los españoles de México. Un destino imperdible aquí es la ciudad de Guanajuato, en la que anualmente se realiza el Festival Internacional de San Cervantino, uno de los cuatro festivales de arte más importantes del mundo. En él convergen música, ópera, teatro, danza, artes plásticas, literatura y medios audiovisuales, al igual que actividades, foros de discusión y espectáculos que abordan temas de mundial relevancia.

Vista panorámica de la ciudad de Guanajuato. (Foto: Uriel Soberanes on Unplash)





Siempre hay algún festival desarrollándose en Guanajuato (Foto: Gerardo Martín Fernández Vallejo)

Otro punto relevante es, sin duda, San Miguel de Allende . Situada a 274 kilómetros de la Ciudad de México y a 97 km de la ciudad de Guanajuato. El lugar fue declarado patrimonio culturald e la humanidad por Unesco en el 2007 dada la riqueza en su arquitectura y la preservación de sus tradiciones que datan de siglos.

Igualmente se debe evaluar visitar la ciudad de San Luis Potosí, localizado en el estado del mismo nombre. Allá hay grandes atractivos naturales y culturales, como asentamientos mineros por los que se caracteriza la zona.

Y, por último, hay que considerar Zacatecas, también en la zona central del país. Allí se puede hallar el complejo arqueológico La Quemada y la antigua mina de plata llamada el Edén. Durante todo el año, además, celebran grandes festivales culturales que congregan a visitantes de todo México. Solo es cuestión de ver el calendario y agendar.





MÁS SOBRE LA CAMPAÑA

Por qué promover la campaña? Enrique Calderón, vicepresidente de operaciones del grupo Posadas, señala que su afán como líder en el rubro de hotelería en el país es ayudar a reactivar la economía de las regiones del interior, la cual fue muy golpeada por la pandemia. Además, detalla, hay un creciente interés por los latinoamericanos por visitar México en la actualidad. De ahí que buscan ofrecerle alternativas de visita para el periplo a su país.

El grupo Posadas opera en todo México. Tienen bajo su administración 180 hoteles, los más famosos Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one.





VIDEO RELACIONADO

¿Por qué los millonarios compiten por ir al espacio? (El Comercio)