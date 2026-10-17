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Resumen

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Marco Zunino posa junto a Tyson, su perro de 14 años, durante la sesión de fotos en su casa. (Foto: Diego Moreno)
Marco Zunino posa junto a Tyson, su perro de 14 años, durante la sesión de fotos en su casa. (Foto: Diego Moreno)
Por Jorge Chávez Noriega

Esta semana, Marco Zunino nos recibió en su casa para conversar sobre la remisión de su cáncer de vejiga, una noticia que compartió recientemente en su cuenta de Instagram. El actor habla del proceso con naturalidad y sin dramatismos. “Tuve mucha suerte con la inmunoterapia, que en mi caso fue menos agresiva que otros tratamientos. El proceso es fastidioso y puede hacerte sentir mal durante un par de días, pero he estado acompañado por un equipo extraordinario”, cuenta. La última sesión tuvo un desenlace muy a su estilo: cuando el médico le anunció que el tratamiento había terminado, Marco le respondió: “Gracias, doctor, tengo ensayo. Me tengo que ir”.

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