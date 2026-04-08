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Giovanni Ciccia actualmente dirige la obra “Madres”, una puesta en escena que ya tiene más de siete años. Este año actuará en la película “Amando a Amanda”, al lado de Gianella Neyra. (Foto: Diego Moreno).
Giovanni Ciccia actualmente dirige la obra “Madres”, una puesta en escena que ya tiene más de siete años. Este año actuará en la película “Amando a Amanda”, al lado de Gianella Neyra. (Foto: Diego Moreno).
/ Diego Moreno
Por Oscar García

No importan los vaivenes profesionales —si es el cine, la música o la televisión—, a Giovanni Ciccia (54) los caminos siempre lo han conducido de regreso al teatro. Desde que se hizo actor en 1994 con su grupo de estudiantes del Club de Teatro de Lima, en la obra “El tartufo”, las tablas han formado parte de su identidad. Todo lo que vino después —las películas, las novelas, las giras musicales— han sido felices accidentes que le recuerdan la ética con la que suele abordar la vida: “Nosotros hacemos las cosas según nos salen de las tripas; nunca nos preguntamos si están bien o están mal, si van a gustar o no”, dice desde el Teatro Municipal de Surco, que a estas alturas es casi su oficina. Aquí lo encuentras dirigiendo la obra “Madres” o ensayando “Esperando a Baltasar”. Son días ocupados.

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Entrevista