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José Peláez se convirtió en padre el 15 de diciembre, día en que nació su hijo Lucas. (Foto: Diego Moreno)
José Peláez se convirtió en padre el 15 de diciembre, día en que nació su hijo Lucas. (Foto: Diego Moreno)
/ Diego Moreno
Por Sonia del Águila

José Peláez habla de su hijo y el rostro se le ilumina. Desde que nació Lucas, aprendió que la paternidad empieza en los gestos pequeños. En preparar una leche temprano, cambiar un pañal, bañarlo con cuidado, verlo caminar o escucharlo decir “papá”. A puertas de celebrar su segundo Día del Padre, el conductor habla de su hijo como quien habla de una vida que volvió a empezar.

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