Un telón se enrollaba hacia arriba. Luego unas cortinas se recogían por ambos lados. Ahí estaba Michael Jackson frente a un reducido público peruano. Ni bien empezó la música se sintió un rumor que se traducía en emoción. Todos querían gritar, pero trataban de callar para poder escuchar bien. Era un día que había esperado con muchas ganas. Yo era un niño de unos 6 años y estaba acompañado de mi madre. Eran finales de los ochentas.

Habíamos llegado a buena hora al cine Callao, el cual quedaba a 3 cuadras de mi barrio. Agarramos buenas ubicaciones para ver “Moonwalker”, la última película de Michael Jackson por aquel entonces. El solo hecho de ver como develaban la pantalla, ya era para mí un espectáculo. La cinta empezaba con una versión en vivo de “Man In The Mirror”. Eran imágenes de varios conciertos. Se podía ver al cantante con diversos trajes y haciendo variados pasos de baile. Las imágenes mostraban la euforia del público en sus presentaciones. Acabada esta canción, todos se pararon de sus butacas a aplaudir.

Michael Jackson: ¿por qué marcó tanto a los adolescentes peruanos de los 90? Foto: AFP

En casa, mis hermanos siempre escuchaban heavy metal, mi papá oía boleros por las mañanas y en la calle se escuchaba salsa dura. Mi mamá siempre ponía todo lo demás. Iba desde José José hasta Nino Bravo, o de Air Supply a Andy Gibb. Y ahí estaba con ella, viendo una película de Michael Jackson, un artista que a ambos nos gustaba.

Siendo un niño, me pareció una experiencia alucinante. En los días siguientes, llegaban imágenes a mi mente. El ritmo de edición y las animaciones fueron lo mejor que vi en ese momento de mi vida. Michael Jackson se “disfrazaba” de conejo y también se convertía en robot. Al final de la película, todos en el cine nos paramos a aplaudir y a ovacionar, como si tuviéramos al mismo Michael Jackson frente a nosotros. Después ver esta cinta, pasé mucho tiempo tarareando “Smooth Criminal”.

Una esperanza, su muerte y los supuestos

Algo inimaginable ocurrió en 1993. Ese año, Michael Jackson iba a traer su show al Estadio Nacional. La presentación iba a ser el martes 26 de octubre a las 8 pm. Finalmente, este concierto fue cancelado. Por aquel entonces se decía que había sufrido una lesión. También hubieron un sinfín de rumores. Iba a llegar a Perú con la gira “Dangerous”, la cual comprendía la presentación del disco del mismo nombre, además de un recorrido por sus más grandes éxitos.

El 25 de junio de 2009 murió. Cuando ocurrió, muchos no lo podíamos creer. Era una figura que siempre había estado ahí, toda la vida. Su música nunca dejó de sonar en la radio y siempre salía algo sobre él en la televisión, en los diarios o en internet. Esta vez, todos informaban su fallecimiento.

Michael Jackson: ¿por qué marcó tanto a los adolescentes peruanos de los 90? Foto: AFP

En vida fue un personaje extravagante. Tras su muerte, se tejieron un sinfín de historias. En YouTube existen muchos videos que argumentan que sigue vivo. Incluso hay videos de supuestas apariciones.

Material obtenido por AFP de Michael Jackson en el Centro Staples en Los Angeles el 23 de junio de 2009, dos días antes de su muerte, mientras se preparaba para una gira con 50 presentaciones comenzando en Londres en julio. Video: AFP

Compartía este tipo de videos con una amiga muy querida. Mientras a mí me parecían curiosos, ella los tomaba con cierto grado de seriedad. “Igual estará vivo en nuestros corazones, para siempre”, le decía. Ella me respondía: “si anda por ahí escondido, no creo que tenga la más mínima intención de volver a aparecerse en este horrible mundo”.

Michael Jackson: ¿por qué marcó tanto a los adolescentes peruanos de los 90? Foto: AFP

La niña que sonríe con “Thriller”

Nunca imaginé que mi hija sería una gran admiradora de este artista. Cada vez que escucha una canción del “Rey del Pop” en la radio, la baila y la canta. Incluso en Halloween, su disfraz fue el de Michael Jackson en “Thriller”: un traje rojo que lucía con felicidad y orgullo. Este es su videoclip favorito. Para mí ha sido regresar en el tiempo. Ha sido volver a una vieja emoción. A veces ponemos sus conciertos y nos quedamos asombrados viendo toda la puesta en escena.

Michael Jackson: ¿por qué marcó tanto a los adolescentes peruanos de los 90? Foto: AFP

Solo una vez me ha preguntado cómo fue que murió. Le conté y lo entendió rápidamente. Nunca deja de sorprenderse con los videoclips. Siempre parece que los estuviera viendo por primera vez. Su entusiasmo me contagia tremendamente.

Cómo olvidar uno de sus cumpleaños. Tuvo una pequeña fiestecita en su nido (centro educativo de nivel inicial). Fue amenizado por un imitador de Michael Jackson. Mi hija estaba feliz. El imitador bailó las canciones principales. Acabado el espectáculo, aquel Michael Jackson metió sus cosas en un maletín (sombrero y casaca) y se fue del salón con los guantes puestos. “Es el Michael verdadero, es el real”, me dijo mi hija mientras me abrazaba. Juntos miramos cómo a lo lejos caminaba por el patio. De cuando en cuando hacía uno de sus pasos mientras se iba. Nunca abandonaba el personaje. Todo un gran profesional. Salió por el portón a la calle y dejamos de verlo. La alegría de mi hija era inmensa. La magia de Michael Jackson es inacabable.