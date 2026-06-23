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Resumen

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A cinco décadas de iniciar su carrera, Michelle Alexander continúa involucrándose en cada etapa del proceso creativo, desde el guion hasta la grabación. (Foto: Víctor Idrogo)
A cinco décadas de iniciar su carrera, Michelle Alexander continúa involucrándose en cada etapa del proceso creativo, desde el guion hasta la grabación. (Foto: Víctor Idrogo)
Por Jorge Chávez Noriega

El Palacete Sousa de Barranco funciona hoy como el cuartel general de Del Barrio Producciones. Por estos días, aquí se graba Señora del destino, la telenovela que se emite cada noche por América Televisión. Técnicos cargan equipos de un lado a otro, asistentes cruzan los pasillos a toda velocidad y se afinan los últimos detalles de los sets mientras el elenco repasa sus diálogos. En medio de esa vorágine aparece Michelle Alexander, lista para supervisar una nueva jornada de grabación.

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