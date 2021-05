Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los caminos narrativos de esta segunda temporada de Luis Miguel, la serie es el que concierne a la relación itinerante que ha sostenido el cantante con su hija mayor, la influencer y modelo Michelle Salas. De hecho, fue el final del episodio 2, donde ellos se reúnen por primera vez –según el guion del show-, que esta empieza a desarrollarse; y como consecuencia todo el foco de atención fuera del streaming se ha volcado hacia la muchacha de 32 años radicada en Madrid. Detallan los medios de comunicación mexicanos, muy pendientes del asunto por décadas, que ambos se encuentran distanciados desde hace buen tiempo, hipótesis que se sostendría luego que ella publicara recientemente en su cuenta de Instagram lo que se ha interpretado como un mensaje indirecto acerca de lo que piense de su aparición en la serie.

Como se sabe, Michelle Salas es la primogénita del intérprete. Nació en la Ciudad de México en 1989, cuando este tenía 19 años. Fue producto de una relación con la actriz Stephanie Salas, quien a su vez es hija de la actriz Silvia Pasquel y nieta de la leyenda del cine de oro de ese país, Silvia Pinal. Según Pasquel, Luis Miguel habría frecuentado a la niña hasta los dos años. Luego de ello, desapareció hasta que ambos volvieron a encontrarse cuando ella tenía 16. Varias versiones sostienen lo que habría propiciado ese encuentro. A diferencia de lo que se plantea en el show de Netflix, habría sido ella quien en una entrevista a una revista reconoció ser vástaga del cantante, así como su deseo de hablar cinco minutos con él para saber el motivo de su alejamiento. Por otro lado se dice que quien habría promovido la reunión fue la entonces pareja del Sol de México, la cantante y actriz Aracely Arámbula, madre de los otros dos hijos del cantante: Miguel (13) y Daniel (11).

Michelle obtendría legalmente el apellido de su padre, Gallego, en el 2008. Incluso se iría a vivir a Los Ángeles con él, com Arámbula y el pequeño Miguel. ¿Qué los habría apartado entonces? Con el tiempo, la joven sostendría una relación sentimental con el manager y mejor amigo de Luis Miguel, el español Alejandro Asensi, con la que el artista no habría estado de acuerdo.

El 20 de abril del 2021, un día después del cumpleaños 51 de Luis Miguel, y dos tras el estreno de los dos primeros capítulos de la segunda temporada, la influencer escribió junto a una fotografía suya: “Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes”. Esto automáticamente se ha interpretado como su respuesta a lo expuesto por el show. De hecho, ha sido su madre, Stephanie Salas, quien comentó la publicación: “Awww… esa es mi chica”.

Los rumores de la prensa de espectáculos señalan que, con anterioridad, ella habría intentado acercarse a él con el fin de plantear una reconciliación, pero que él se habría negado. Eso como consecuencia de un serio accidente que sufrió hace poco en Aspen (Estados Unidos) en el que se lesionó la pierna.

Todo parece indicar que en la serie se abordará el motivo que ocasionó el cisma entre el artista y su hija mayor. Habrá que esperar unas semanas más para confirmarlo. //

