“Mi abuela [Teresa] tenía una voz maravillosa. Todo el mundo la conocía porque cantaba en todas partes: en celebraciones, fiestas, reuniones familiares. Mi abuelo Ciro también era músico aficionado. Le gustaba el folclore de su tierra [Apurímac] y las rancheras”, recuerda Milena Warthon mientras intenta descifrar a qué se debe esa pasión que siente por la música. Seguro que fue por ellos. Aunque talento sobraba, ambos tuvieron que dedicarse a otras profesiones para sacar adelante a sus familias en la capital, como migrantes de Apurímac y Áncash. Así fue que Milena creció limeña, pero admirando siempre sus raíces andinas.

Milena Warthon promete conquistar al ‘monstruo’ de la Quinta Vergara, en Viña del Mar, con su pop andino y el contagioso compás de “Warmisitay”. ¿Cómo se ha preparado para pisar el escenario más importante de Sudamérica?

“Ha sido todo un proceso personal. Siento que el discurso que se da sobre la comunidad andina aún está lleno de estereotipos”, precisa, y confiesa que estos prejuicios se volvieron más presentes a medida que su carrera se hizo más visible. “A mí nunca me había pasado. Pero cuando empecé a ser conocida en redes sociales aparecieron los comentarios discriminatorios acerca de mi físico, mis rasgos. Dudé mucho de mí, de cómo debía o no lucir. De este quiebre aprendí que mientras más abrazas tus raíces, más fuerte te haces”.

-POR LA GAVIOTA-

A sus 22 años, Warthon se encuentra a puertas de enfrentar el reto más importante en lo que va de su carrera: conquistar el escenario del ‘monstruo’ de la Quinta Vergara, el Festival Viña del Mar. Como representante peruana, ha elegido entonar su popular canción “Warmisitay”, que habla de lo poderosa, bella y talentosa que es la mujer peruana. Este sencillo, además, la llevó a revisitar la historia de su familia, criada en la comunidad de Patapata, Yungay.

“Fue un trabajo en comunidad, en familia. Las compañeras de colegio de mi mamá nos ayudaron con las locaciones, las niñas del lugar se unieron al baile y fue mágico”, comparte emocionada. Aunque acude a clases de canto desde que tenía 13 años, Milena declara a Somos que la intensidad de estas ha ido aumentando con el tiempo. De cara a su presentación en Chile, aún más. “Los ensayos son intensos. Además, estoy yendo al gimnasio, a clases de baile y tengo consultas con un terapeuta para llegar en mi mejor condición tanto mental como físicamente”. En el mismo escenario, se presentarán en concierto figuras como Fito Páez y Christina Aguilera, haciendo del reto toda una responsabilidad.

-DE LOS CONCURSOS A VIÑA-

El ‘boom’ de la bautizada ‘Princesa del Pop Andino’ llegó luego de su participación en el programa concurso “La voz Perú”, en 2021. Sin embargo, su perseverancia venía de años atrás: en 2018, Milena se atrevió a pasar un cásting para el programa “Los cuatro finalistas”, también de Latina.

La relación de Eva Ayllón y Warthon continúa siendo cercana, desde su participación en 2021 en el programa concurso “La voz Perú”. “Ella siempre será mi maestra”, dijo a Somos. (Foto: IG/ @milenawarthon)

“Mi participación no fue muy relevante, pero ahí se selló una promesa que me impulsó a seguir”. La promesa fue un mensaje de aliento que le dio Eva Ayllón en aquel entonces: “Cuando tengas 21 años, búscame por favor”. Y así fue. Milena cumplió 21 (hace dos años) y grabó un video que se volvió viral dedicado a la cantante criolla. El resto es historia. Participó de esa edición de “La voz Perú”, y, aunque no quedó como ganadora, su desempeño fue impecable.

“Ella [Eva] sabía que no estaba lista para empezar mi carrera. Aún con 21 años, para mí fue fuerte el cambio, esa exposición. Hay que tener bastante madurez para tomarlo con responsabilidad y seguir creciendo con los pies en la tierra”, concluye. Con un carácter más afianzado y canciones que sobrepasan los 3 millones de vistas en You Tube, Warthon está preparada para conquistar la Quinta Vergara este domingo 19. En tanto, los peruanos admiraremos con orgullo la fusión de su pop andino, sus polleras de colores y fresca voz. ¿Será que consigue una gaviota para la blanquirroja? //.