Todos pasamos por cambios (físicos y emocionales) en la adolescencia. El problema viene cuando se da bajo los reflectores y Millie Bobby Brown lo sabe mejor que nadie. La joven actriz saltó al estrellato internacional a los 12 años con el rol de ‘Eleven’ en la serie de Netflix: Stranger Things. Han pasado tres años desde eso y, claro, la artista ya no es aquella niña. Ella misma lo confesó -tal vez en un intento para que la audiencia lo tenga en cuenta- en una entrevista a la revista Harper’s Bazaar:

“Me gustaría mucho usar ropa más ajustada. Siento que me estoy convirtiendo en alguien y que soy una mujer, así que quiero demostrarlo (...) Pienso esas chicas jóvenes que me van a mirar y si piensan: ‘Wow, eso es lo que debería usar para vestirme’".

La ola de críticas, sin embargo, vino a raíz de una publicación en su cuenta de Instagram donde se le ve posando junto a un poster de Stranger Things, con un semblante diferente. “Siempre es difícil vestirse para un evento de alfombra roja porque mucha gente tiene opiniones y desafortunadamente dices que no lo escucharás, pero en verdad tienes que hacerlo", comentó al magazine.

"Para mí, me siento ahí y pienso ‘no voy a escuchar lo que tienen que decir, periodistas o quien quiera escribir mal sobre mi traje inapropiado’”.

Por el momento, la también Embajadora de buena voluntad de Unicef acaba de publicar su nueva colección en alianza con Converse: