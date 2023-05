Mimy Succar es un huracán que canta. Una voz poderosa. Su dominio de escena revela una vida de pasión por el arte. Si aún no la has visto bajo los reflectores, abre YouTube y busca los videos de sus presentaciones. Madre del dos veces ganador del Grammy Latino Tony Succar, la abuela dedicada de Leyla, Maya, Robert y Emma se ha vuelto una de las intérpretes peruanas más populares del país. En setiembre del 2021, fue invitada al programa “La voz senior” a fin de darle una sorpresa al músico y productor, y solo eso bastó para que el país se prendara de ella. Acaba de volver de presentarse en Japón donde agotó localidades y pronto irá a Milán. En el interín, sin embargo, lanzará su primer disco este 19 de mayo. Se llamará Mimi y Tony. Desde Miami, donde reside hace más de tres décadas junto a su familia, ella conversó con Somos sobre su increíble historia y el valor de las segundas oportunidades.

Siempre le gustó el canto. De niña jugaba a ser Rocío Dúrcal.

Canto desde siempre. A mis padres les gustaba la música, todo el tiempo había instrumentos en casa y con mis primos jugábamos a ser artistas. Yo era Rocío Dúrcal, la otra era la Pantoja y así. Nunca falté a las presentaciones del colegio. Pero más que hacia la actuación, yo me inclinaba al canto.

¿Desde cuándo lo hace profesionalmente?

Desde que estoy con mi esposo. Éramos enamorados jovencitos y él era el pianista de la banda de la escuela de la Marina Mercante. Nos casamos y formamos un grupo musical familiar, tocábamos en fiestas privadas de Lima. No teníamos ni nombre. Después, cuando emigramos, una tía nos sugirió armar una banda para el público peruano que vivía en Miami. A esta la llamamos Mixtura Band. Pero después se volvió Mimy Succar y Mixtura.

Tony (en la foto) y Kenyi Succar han producido el primer álbum de su madre que será lanzado el 19 de mayo. / ALDAIR MEJIA

Y con el tiempo llevaron a sus hijos a tocar con ustedes.

Sí porque mi esposo y yo trabajábamos los fines de semana y los chicos se volvieron adolescentes, entonces teníamos que tenerlos en el radar (ríe). Mi Tony (Succar) comenzó a estudiar música en la universidad y trajo nuevos aportes, el jazz, fusiones con la música peruana, estaba haciendo muchos cambios positivos… Pronto el nombre del grupo cambió a Tony Succar y Mixtura.

Le cedió el protagonismo.

Sí… las mamás queremos lo mejor para nuestros hijos. A mí la gente ya me conocía y yo quería apoyarlo a él. Cuando Tony hizo el tributo a Michael Jackson con “Unity” y comenzó a viajar mucho, yo me quedé presentándome con Mixtura en Miami.

La revitalización de su carrera llega cuando la invitan a cantar en “La voz senior” para darle una sorpresa a Tony, quien era jurado allí. Él, viéndola, decide grabarla por primera vez.

Y desde ahí todo ha sido una locura. Cada jurado del programa iba a ser visitado en el set por un familiar y me llaman para viajar a Lima. Yo les decía que no podía, yo cuidaba a mis nietos, mi hija trabaja mucho y la apoyo hasta ahora con eso. Cristian Rivero me convence. Mi hija me animó también a darle la sorpresa porque él y yo estábamos distanciados en ese momento. Pasa que los dos tenemos el carácter muy fuerte y ninguno daba el brazo a torcer. Bueno, cogí mis cosas y él me vio como pocas veces en el escenario: de frente. Me vio en performance. Y yo en el escenario me transformo. Pensó: mi mamá es increíble, vamos a grabarla.

¿Cómo va el disco?

Ya terminamos de grabar, sale el 19 de mayo. Será de fusión con música tropical y peruana.

Usted pasó de ser la abuela hogareña a una artista muy popular en el Perú. ¿Cómo ha tomado esa transición?

No me imaginé que esta popularidad iba a crecer tan rápido. Me llamaron de jurado en programas de TV como “Perú tiene talento” y con Tony en “La voz generaciones” porque me dicen que les gusta mi carisma, mi sencillez. A partir de ahí la gente me conoce y siento su cariño enorme. No puedo estar más contenta.

La cantante tiene tres hijos Claudia, Tony y Kenyi (los dos en la foto). Hoy es abuela de cuatro niños a los que todavía cuida con amor y dedicación.

La maternidad ha marcado muchas de las decisiones más transcendentales de su vida. ¿Volvería a tomarlas?

Yo siempre he sido muy dedicada a mis hijos y está bien. Tal vez dejé la música en cuanto a armar una discografía. Durante una época, mi esposo tocó las puertas de estudios importantes promocionándome, pero yo le dije que no insistiera porque si íbamos a viajar los dos, quiénes iban a ver a los niños. Teniendo la banda, tocábamos solo en Miami y así funcionaba. Pero todo lo haría otra vez.

Y terminó produciéndola un dos veces ganador del Grammy Latino.

Imagínate (ríe)... Dios siempre tiene los tiempos perfectos. Yo todo este tiempo he estado en actividad y preparándome. Lo único que me dan pena son mis nietos, porque tendré que viajar más, pero eso es lo que toca. Estoy lista para lo que se viene con este disco, claro que sí. //