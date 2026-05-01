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Resumen

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Wendy Wunder fue modelo y hoy es una empresaria, organizadora de eventos, coach y ‘speaker’ seguida por más de 83 mil personas en Instagram. Su hija mayor, Miranda Capurro, tiene 168 mil seguidores en la misma red social y es una de las creadoras de contenido más buscadas del país. (Foto: Victor Idrogo / Icónica)
Wendy Wunder fue modelo y hoy es una empresaria, organizadora de eventos, coach y ‘speaker’ seguida por más de 83 mil personas en Instagram. Su hija mayor, Miranda Capurro, tiene 168 mil seguidores en la misma red social y es una de las creadoras de contenido más buscadas del país. (Foto: Victor Idrogo / Icónica)
/ © Victor Idrogo / Icónica
Por Celeste Pérez

En mayo, el mes del Día de la Madre, los recuerdos más felices de Miranda Capurro junto a su mamá, Wendy Wunder, aparecen como ‘flashbacks’ de escenas entrañables en su niñez: “Los fines de semana bailando en la sala música de distintas épocas, los peinados para ir al colegio, los juegos con su maquillaje sin que le importase si lo destruía o no”, comenta emocionada.

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