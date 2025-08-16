LEE TAMBIÉN | La marca peruana que brilló en Colombiamoda: cuál fue la propuesta de Delosantos que impresionó en una de las pasarelas más importantes de Latinoamérica

Protagonizada por la icónica actriz uruguayo-mexicana Bárbara Mori, la cinta sigue la historia de Norma, una mujer que se ve orillada a buscar su propósito después de un quiebre en su vida y que encuentra en la gastronomía un puente para surgir y crear comunidad. “En mis 27 años de carrera, puedo decirte que ‘Mistura’ es de los proyectos más preciados para mí por muchas razones: por el reto como actriz, pero también por el mensaje tan poderoso que tiene para la sociedad, para la mujer, y para muchas otras cosas”, afirma la actriz en diálogo exclusivo con esta revista.

“Mistura” es el debut en pantalla grande de César Ballumbrosio. Junto a Bárbara Mori, retratan un drama sobre resiliencia, identidad y, por supuesto, sazón. (Foto: Mistura)

Para la filmación, Mori se asentó en la capital por alrededor de tres meses, tiempo en el que también desarrolló el papel de productora ejecutiva. Sobre nuestra cocina, solo tiene halagos. “La gastronomía peruana, creo que no solamente para mí, sino para el mundo entero, es increíble. Siempre comí delicioso. Cuando tuve que volver a viajar por otros proyectos, donde fuere, buscaba un lugarcito peruano y volvía a probar la leche de tigre y el tiradito, porque simplemente los amo”, precisa.

"Cuando vi la cinta completa por primera vez, solo pude pensar: este es el mejor papel que Bárbara Mori ha hecho en su vida". Christian Meier

La reconstrucción de época fue uno de los grandes retos de dar vida a la cinta. Desde los automóviles que recorrían las calles hasta los menús impresos en las cartas de los restaurantes e incluso la vajilla: cada detalle fue cuidadosamente investigado. Enid ‘Pinky’ Campos, otra de las productoras de la película, resalta: “Queríamos que el público se sintiera transportado a ese momento, no solo visualmente, sino también en la forma en que la gente se relacionaba, en su lenguaje, en sus gestos. Era importante respetar la memoria colectiva del Perú”, sostiene. Para ello, cuenta que crearon una especie de ‘biblia’ de la Lima del 65, que todo el equipo —detrás y frente a cámaras— revisó minuciosamente. Un documento al que siempre podían volver ante cualquier duda. En su elaboración trabajaron historiadores, investigadores, productores y expertos en arte, entre otros especialistas.

Para el filme, César Ballumbrosio tuvo que someterse a un estricto régimen de clases de actuación antes del rodaje. “Este hombre tiene una disciplina extraordinaria, admirable”, dijo Meier al respecto. (Foto: Mistura)

LA MESA COMO PUNTO DE ENCUENTRO

En el corazón de “Mistura” está la gastronomía. Y no solo como un telón de fondo, sino como una protagonista silenciosa que une historias. La cinta recurre a la cocina como hilo conductor: un lenguaje universal que traspasa fronteras y une culturas. En el Perú, sobre todo, es un símbolo inherente a cada uno de sus ciudadanos. “Tomar la gastronomía como punto de partida para contar la historia es algo que asumimos con mucha responsabilidad, créeme. En mi caso, más aún al ser un país en el que no nací. Quería hacerlo bien. Investigamos mucho, hay muchas mentes detrás de cada detalle”, comenta Mori, algo que se reafirma en el tráiler ya disponible de la película, donde, por ejemplo, figuran recetarios antiguos, escritos a mano y con dibujos, así como también vajillas antiguas y otros detalles.

En esa línea, la historiadora gastronómica Rosario Olivas Weston nos cuenta sobre el reto que supone traer de vuelta la Lima de los sesenta desde la perspectiva culinaria. “El tráiler [de ‘Mistura’] me ha sorprendido gratamente. En ese tiempo, Lima era una ciudad que ya mostraba la riqueza de su mestizaje en la mesa. En los mercados podías encontrar desde anticuchos en las esquinas hasta los postres con influencia europea. La comida era —y sigue siendo— un punto de encuentro, un lugar donde las diferencias se diluyen, y ello justamente es lo que pone en conversación la película”, explica.

En estas notas del recuerdo, un vistazo a las publicaciones culinarias de el comercio en la década del 60. Por esos años, se priorizaba la venta de recetarios y los anuncios de restaurantes, verbenas y carnavales. (Foto: Arch. Historico de EC)

Asimismo, la experta precisa que la cinta sí parece haber tomado algunas licencias creativas en su producción, ya que hay platillos, como el tiradito, que surgieron después de esa época. “Son cosas que pueden pasar en ficción. Sin embargo, el resto de detalles están bien cuidados. Por ejemplo, destaca también el protocolo que antes suponía ir a un restaurante, situación que no era tan cotidiana como hoy en día”, añade.

Según Olivas, un dato no menor es que en la década de los sesenta fue clave para consolidar una identidad gastronómica que hoy es reconocida mundialmente sobre el Perú. “Hablar de la comida peruana es hablar de nuestra historia. En los sesenta, la cocina criolla convivía con influencias chinas, japonesas, italianas. Esa mezcla nos define y nos hace únicos”, concluye.

Una cinta como ninguna otra “Mistura” es dirigida por el peruano Ricardo de Montreuil y producida por Iván Orlic. Al equipo de producción se suman Christian Meier, Bárbara Mori, Enid Campos y otras figuras. En la música, destaca el compositor estadounidense Timothy Williams, reconocido por su trabajo en películas como “Pearl”, “Guardianes de la galaxia” y “Get Out”. Su estreno es el próximo 21 de agosto en cines de todo el país.

UN ELENCO QUE UNE

Otro de los aciertos de “Mistura” es también su elenco diverso. Para César ‘Pudy’ Ballumbrosio, músico afroperuano de El Carmen y debutante en la actuación, el proyecto significó un salto inesperado. “Christian [Meier] fue quien me planteó la propuesta. Que me hayan elegido para acompañar a Bárbara ha sido algo increíble, pero a la vez retador. Tomé con mucha responsabilidad la actuación, desde aprenderme las lecturas hasta ensayar mi propio ritmo al decirlas, mi expresión, todo”, expresa en conversación con Somos.

Su vínculo con Mori fue clave para construir química en pantalla. “Recuerdo que antes de las escenas hicimos un ejercicio actoral junto a Bárbara, en el que nos expresábamos con confianza. Ese día casi me pongo a llorar. Terminamos con un abrazo que era muy necesario, un abrazo de respaldo, respeto y amor”, relata.

La cocina callejera ha sido parte esencial en nuestra historia como nación. eEn esta imagen del año 66, un puesto de anticuchos abarrotado durante la conmemoración del Combate del 2 de mayo. (Foto: El Comercio) / EL COMERCIO

Mori también destaca la experiencia: “Pudy ha sido un magnífico descubrimiento. Un talentoso músico que ha demostrado ser un increíble actor. Ha sido delicioso verlo florecer en el set. Es un compañero muy generoso, pero también muy brillante”.

Durante su preparación, los actores no solo tuvieron que ensayar sus líneas (y en el caso de Mori consolidar su acento neutro, dejando atrás el mexicano), sino también practicar modos de caminar, dirigirse o accionar como lo hacían los limeños en los 60. Cada día de rodaje, era como zambullirse en una máquina del tiempo.

“Las escenas de comida eran de las más cuidadas. Mario Frías, nuestro director de arte, y su equipo, investigaron mucho al respecto. Incluso, somos de las pocas cintas que cuentan con la participación de una economa [estilista gastronómica para cine], Paola Marzano, que es una experta en hacer que la comida luzca bien frente a cámara. Era como la artista, maquilladora y vestuarista de cada plato”, explica Enid Campos, productora.

El compromiso con la fidelidad en la cocina trascendió también en el cast. Así, Meier (como productor ejecutivo) también tuvo en la mira para el elenco al chef Toshi Matsufuji, conocido por ser la mente detrás de la barra Al Toke Pez. “Lo vi en un documental de Netflix sobre comida callejera y dije es perfecto para el papel. Toshi fue brillante ante cámaras, después de todo, quién mejor que un verdadero cocinero para interpretar a uno”, precisa para Somos Christian.

Para Meier, el mayor reto de la película no fue la actuación, sino acompañar su creación de inicio a fin. “Como productor, tienes que sacarla adelante más allá de la cámara”, dice. (Foto: Mistura)

UN MENSAJE VIGENTE

Más allá de su ambientación impecable y su homenaje a la gastronomía, “Mistura” propone una reflexión actual: la diversidad como fortaleza. En un país marcado por la mezcla cultural, la cinta recuerda que las diferencias no dividen, sino suman.

“Lo que espero que la gente se lleve de la sala de cine es un despertar. Así como el que vive Norma en la película. Que se animen a romper con los moldes impuestos por la sociedad, que vienen cargando por generaciones. A las mujeres nos han enseñado a definir nuestro valor en función de lo que representamos para los demás, pero es hermoso que esta historia invite a replantearse lo contrario”, dice Mori.

En tanto, Ballumbrosio celebra también que este proyecto es una oportunidad para abrir puertas a otros talentosos artistas como él. “Una de las cosas que más me llena el corazón es que las personas negras, como yo, se vean reflejadas en el cine. Presentes. Espero abrir paso a más artistas diversos. En el Perú hay tanto talento, que ojalá más directores, productores y demás apuesten por la diversidad en sus elencos”, afirma.

Como dice Rosario Olivas Weston, “la comida no discrimina, se comparte. En la mesa no hay jerarquías, solo ganas de disfrutar y compartir”. En tiempos donde la polarización parece crecer, “Mistura” se presenta como una invitación a mirar atrás para entender lo que somos hoy. Para dejar atrás las taras que cargamos del pasado y volver a sentarnos a la mesa, con los platillos que nos unen por igual. Ayer, hoy y siempre. //