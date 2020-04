Desde hace más de un mes, todas las noches a las 8 en punto, Arturo ‘Zambo’ Cavero le canta a mi barrio. Un vecino se encarga de poner -a todo volumen y puntual como los aplausos; quizá más- aquel himno que nos llevamos hasta Rusia y que entonamos cada 28 de julio con el corazón en la garganta: Contigo Perú. A ese vecino anónimo quiero darle las gracias. Cada noche a las 8 él me recuerda, con ese gesto que repite religiosamente, que unidos somos más fuertes.

Hay una frase en aquella canción que resuena especialmente en un contexto como el que estamos viviendo en torno al coronavirus: ‘que se haga victoria nuestra gran gratitud’. Los peruanos lo estamos consiguiendo, y motivos no nos faltan para estar agradecidos. Hay muchas maneras de reconocer y homenajear a quienes nos están ayudando a sobrellevar y erradicar esta pandemia: a veces son contribuciones materiales; otras son acciones de ayuda al prójimo; y en ocasiones son actos cotidianos de los que tal vez no somos conscientes. Respetar la cuarentena para frenar los contagios, y así aliviar el trabajo de médicos y policías, es uno de ellos, por ejemplo. Lo primero que debemos saber los peruanos es que, para dar las gracias, antes debemos ponernos en el lugar del otro.

Abrimos nuestras páginas a los peruanos y peruanas que quisieron enviar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos comprometidos en la lucha contra el coronavirus.

“Parece sencillo, pero es algo realmente profundo: agradecer es valorar las acciones que hacen otras personas por nosotros, y muchas veces esas personas son anónimas, ‘invisibles’ para algunos”, sostiene la psicóloga holística Lorena Bouroncle. “Si en algo está ayudando esta coyuntura, es que estamos aprendiendo a mirar diferente. Más que palabras, el agradecimiento está en las acciones. Yo puedo dar las gracias a alguien y no sentir absolutamente nada. Vemos en las noticias personas que salen a la calle, en grupo, a hacer las compras en sus camionetas, y luego aplauden a las ocho de la noche como si nada. ¿Dónde está el agradecimiento ahí? ¿Realmente lo sentimos y somos conscientes de lo que médicos y policías están haciendo por nosotros cuando aplaudimos?”.

[Para Daniella Sáenz Rojas, cajera de la tienda Vivanda 2 de Mayo] “Gracias por seguir trabajando para abastecer de alimentos a las familias del Perú”.

Cuando las cosas vienen del sentimiento -de la empatía- la expresión fluye. Estas últimas semanas las redes sociales han estado plagadas de mensajes solidarios y fotos de agradecimiento, y de alguna manera la sensación de comunidad se ha potenciado, reforzado. En momentos en los que estamos lejos de amigos y familia, compartir frases de aliento se convierte en una herramienta poderosa. Leticia Piscoya es una comunicadora social de 30 años con muchos talentos, empezando por la escritura de cuentos. Hace un tiempo se inscribió en unas clases de bordado ayacuchano y encontró ahí una nueva manera de contar aquello que tiene por decir. En la segunda página de este artículo se encuentra un mensaje que bordó una noche reciente. ‘Esta pandemia también pasará’.

'Como lo iba a plasmar en un bordado ayacuchano, me apoyé en las flores características para completar la frase y hablar un poco del futuro', sostiene la autora de este bordado, la comunicadora Leticia Piscoya.

“Hay muchas bordadoras que hacen del arte textil un medio de expresión, tanto con frases de optimismo como con movimientos sociales. A veces, sin embargo, es un sentir personal. Un día quise publicar en mis redes sociales un mensaje esperanzador relacionado con esta crisis, pero no encontré ninguno que transmitiese lo que estaba sintiendo”, nos cuenta. Leticia decidió entonces crear el suyo a su manera, y lo hizo bordando. “Como lo iba a plasmar en un bordado ayacuchano, me apoyé en las flores características para completar la frase y hablar un poco del futuro. Por eso agregué ‘y todo florecerá’, porque no tengo duda de que vamos a salir adelante. Los peruanos tenemos empuje, creatividad y, sobre todo, un corazón solidario. La cuarentena nos está mostrando incontables ejemplos cada día. Solo por eso vale la pena mantener la esperanza firme, aunque todo nos falte”.Ya lo dijo el Zambo Cavero: a triunfar peruanos, que somos hermanos. La gratitud empieza por casa.

