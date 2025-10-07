“Juntas en la cocina”: Mónica Zevallos vuelve a la pantalla al lado de su sobrina, Camila Leturia, con un programa que conquista YouTube

Por momentos, parece un sábado cualquiera en casa: ollas al fuego, risas en la mesa, aromas que envuelven la cocina y otros espacios. Sin embargo, esta vez hay cámaras, luces y trípodes. Guiones, llamadas a la acción y recetas delicadamente cuidadas.

Mónica Zevallos se ha lanzado nuevamente a la cocina (luego de su exitoso paso por “El gran chef: Famosos” de Latina) y esta vez con una compañera que aporta chispa y alegría a cada platillo: Camila Leturia, su sobrina de 15 años. Bautizado como “Juntas en la cocina”, este proyecto nació como un juego entre la dupla, algo que pronto tomó un camino más serio y hoy se consolida como un canal de YouTube con contenido programado, entre recetas, consejos y secretos de cocina.

La historia comenzó en un viaje familiar al Cusco, según cuenta Camila: “Estábamos en un restaurante y mi mamá [Sonia Heller, hermana de Mónica] me dijo: ‘¿Por qué no hacemos un programa de cocina?’. Y es que nuestra familia siempre ha girado alrededor de la comida. No solo de sentarnos a comer en la mesa, sino de cocinar juntos”. Mónica —quien reside en Estados Unidos, pero estaba de visita en Lima por entonces— recibió la noticia con naturalidad, pensando que se trataría de unos cuantos videos para TikTok. No imaginaba que, poco a poco, se empezaría a concretar un proyecto a largo plazo.

A sus 15 años, Camila está abierta a experimentar en diversos sueños: además de estar en el colegio, sorprende con “Juntas en la cocina” y es Miss Teen Model World Perú 2026. (Foto: Cesar Q. Mallqui) / MALLQUI

Así, lo que comenzó con un celular y un trípode pronto se transformó en un plan con logo, nombre y calendario de grabaciones. Durante diez días intensos, la dupla (con el apoyo constante de Sonia Heller) grabó episodios suficientes para cubrir un par de meses. “Yo pensaba que solo serían dos o tres videos. Les preguntaba: ‘¿Pero quién nos va a ver? Vamos a tener un like por cada miembro de la familia, nada más’. Pero ellas insistieron. ‘Esto se hace y se hace’, me decían, aunque al principio dudé si funcionaría”, confiesa Mónica entre risas.

La mesa está lista El contenido de “Juntas en la cocina” (@juntasenlacocina) se divide entre recetas y tips. Por ejemplo, los miércoles han sido bautizados como “Miércoles de 2 en 1”, con consejos para preparar delicias como seco con frejoles, arroz tapado y ají de pollo. Los lunes, la dupla se sumerge en acompañamientos básicos, como salsas y purés. En tanto, los viernes son para compartir platillos ideales para disfrutar en compañía: tartares, postres y sánguches cierran con broche de oro su semana.

La insistencia, sin embargo, dio frutos. El primer video promocional alcanzó más de 100 mil vistas y el canal empezó a crecer con rapidez. Hoy, el formato se ha sofisticado: graban en horizontal y vertical para diferentes plataformas, usan luces profesionales y hasta diseñaron mandiles con sus nombres. Pero la esencia sigue siendo la misma: dos generaciones compartiendo recetas y complicidades, a través de sabores que también evocan recuerdos.

Zevallos suele compartir secretos gastronómicos en este nuevo proyecto de Youtube, que promete ediciones temáticas para Halloween y el Día de la Canción Criolla. (Foto: Cesar Q. Mallqui) / MALLQUI

“Creo que lo que nos diferencia es que no somos chefs, con el respeto que ellos merecen. Somos familia, personas que aman cocinar por el simple hecho de hacerlo. No buscamos demostrar mucha técnica, sino invitar a la gente a nuestra mesa, compartir lo que nos da felicidad”, explica Mónica. Camila coincide: “Nuestra relación de tía y sobrina, de dos generaciones tan distintas, es lo que conecta con la gente. Nos equivocamos, nos reímos, volvemos a intentar; creo que eso hace que la audiencia conecte y sienta todo muy real, porque lo es”, precisa.

Detrás del proyecto hay también un legado familiar. La abuela de Camila, y madre de Mónica, fue el corazón gastronómico del hogar. “Su lomo saltado era insuperable. Hasta ahora no nos atrevemos a hacerlo porque sabemos que no nos va a salir igual. Ella mostraba su amor a través de la comida, engriéndonos a todos”, recuerda la adolescente con ternura. Esa herencia de amor expresado en recetas se traslada hoy a cada episodio. “Sobre mi mamá, yo recuerdo en especial cuando era pequeña y los sábados había una especie de bufet familiar. Ella se preocupaba por prepararle a cada uno lo que más le gustaba. Ese día nada más importaba, solo sentarnos a compartir en familia, comer y conversar”, añora Zevallos.

Sobre el éxito en estos primeros dos meses, ellas lo atribuyen a sus personalidades contrastantes. “Cami tiene carácter fuerte, es organizada, trae todas las ideas tecnológicas. Yo soy más suave, más intuitiva. Somos un yin y yang que funciona”, señala Mónica. Y Camila lo confirma: “Moni sabe cómo llegar a la gente, siempre ve lo positivo. Nos complementamos muy bien”.

De cara a los próximos meses, Mónica y Camila ya piensan en nuevas temporadas, invitados especiales y menús festivos. Para Halloween, el Día de la Canción Criolla y Navidad preparan episodios temáticos con platos familiares. “No queremos repetir fórmulas. La idea es que siempre haya algo nuevo para el público”, asegura Leturia.

El regreso de Mónica a las pantallas digitales ha sido emotivo, tanto para ella como para el público. “Fue muy difícil dar el paso después de tantos años, pero los comentarios son preciosos. Muchas personas me dicen: ‘Gracias por volver, gracias por conectarte de nuevo’. Es como resurgir, reconectar con la gente. Eso alimenta el alma y el corazón”, confiesa la conductora.

En cada episodio de “Juntas en la cocina” se siente más que sazón: entre cucharones y memorias, el dúo ha conseguido algo raro en la era digital: hacer que la pantalla sí se sienta como un hogar. //