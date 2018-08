Monique Pardo y Madonna: "Ha sentado un precedente para muchas mujeres" FOTOS

Desde Lady Gaga hasta Yuri, pasando por Susana Giménez. De Gisela Valcárcel a Coco Marusix hasta llegar a Monique Pardo. Madonna ha inspirado a todos y a todas, sin importar territorios, edades u oficios. A lo largo de los años no han sido pocas las aspirantes a seguir sus pasos en la industria musical. Ella siempre lo ha sabido. A finales de la década del noventa, cuando Britney Spears se presentaba como la ‘Princesa del Pop’ (era cuestión de tiempo para que opaque a la reina, decían entonces), Madonna empezó a usar polos con el rostro y el nombre de la intérprete de Oops, I Did It Again sin reparos. Más adelante, hasta grabaron juntas un dueto. Las cosas se hacen bien o no se hacen, ha dicho antes la reina del pop.



“Madonna ha sentado un precedente para muchas mujeres [de mi generación], porque tomó las riendas de su vida”, sostiene Monique Pardo, quien comparte con la diva más que una vocación por el mundo del entretenimiento: también la edad. “Comandó un ejército de mujeres guerreras y logró que la respeten. Eso es lo más importante de todo”, añade.



Hace solo un año, Pardo apareció en un programa local contoneándose al ritmo de Like a Virgin. Todavía conserva el atuendo (y lo luce en las fotos que acompañan esta nota)

“Pop es ‘popular’, y popular es pueblo”, finaliza Monique. Madonna es la reina del pop, sí, pero también lo es de millones de personas que la siguen desde hace casi cuarenta años de trabajo ininterrumpido. Si alguien entiende qué se siente, esa es Monique Pardo.